إرتفاع الإنفاق وضعف الميزانية ينهكان العوائل في الوفاء بإلتزاماتها

بين الفرحة والشكوى مواطنون يعربون عن إستيائهم من غلاء القرطاسية

بغداد – ابتهال العربي

شكا مواطنون من ارتفاع اسعار المستلزمات المدرسية، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيرين الى تأخر قرار مجلس الوزراء بالإيعاز لوزارة التربية بمهمة طبع المناهج المدرسية، فيما تستعد المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، لبدء رحلة معرفية جديدة، بدورهم يستعد اولياء الأمور لتجهيز ابنائهم بالمستلزمات المدرسية والقرطاسية، قبل دوام المدارس وبدء المشوار التعليمي. وابدى المواطنون حيرتهم وهم يجوبون المحال لتوفير الزي المدرسي والحقائب والدفاتر والقرطاسية المطلوبة بأسعار معقولة، إلا ان اسواق ومكتبات بيع هذه المستلزمات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وتفاوتت الأسعار حسب نوع المادة من حيث المنشأ والجودة، ما دفع البعض الى البحث عن ملابس ومسلتزمات، بما يتناسب مع دخلهم المعيشي. واعرب اولياء الأمور عن سوء حالهم جراء غلاء بعض المستلزمات، قائلين ان (بعض الحقائب والأحذية والقرطاسية غالية جداً، فالمقتدر مالياً بإستطاعته توفيرها لابنائه لكن الفقير لايستطيع)، وذكرت ربة بيت ان (لديها ثلاثة ابناء ويجب عليها تجهيزهم اسوة بالطلبة لكي لايشعروا بالحاجة، متساءلة عن صعوبة شرائها للمواد المطلوبة وسط هذا الغلاء)، وبين المواطن شهاب احمد مجول ان (السوق يغرق بالشراء ما يرفع وينعش مستوى اصحاب المحال بالمقابل فإن الآباء والأمهات خاصة ممن يعيلون اسرهم بدخل مادي بسيط او محدود هم من يدفعون ثمن الغلاء)، في حين ذكر محمد راجي المحاويلي ان (الأسعار بعضها طبيعي والبعض الآخر مرتفع، و في كل الأحوال امكانيتي المادية تسمح لي بالشراء)، واكد بعض اصحاب المحال ان (معدل ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، يرتبط بجودة المنتجات، والبلد المصنّع، ومستوى الطلب، ومسألة الغلاء شيء لايخصهم، فالبيع تجارة والتجارة تقوم على اساس الربح) بحسب قولهم، في حين رأى خبراء تربويون ان (الموسم الدراسي بالعادة فرحة للطلبة وذويهم، لكنه يحتاج الى صرف نسبة ليست قليلة من المبالغ المالية، خاصة في ظل متطلبات ملحة لبعض الأبناء، لكن ارتفاع الأسعار تزامن مع عدم قدرة بعض الأهالي على صرف تلك المستلزمات، كونه يعتمد على ميزانية لتوفيرها، مايضعف الأهالي تجاه ابنائهم، ويشعرهم بالحيرة والشقاء في حال لم يوفروا متطلباتهم)، وافصح خبراء في التربية ان (هذه الظاهرة تحتاج الى بحث ودراسة من قبل المعنيين، لأن هذا الأمر يؤثر على اولياء الأمور بصورة رئيسة، ويدخلهم في دوامة، حيث تتجاوز تكلفة تجهيز الطالب اكثر من100 الف دينار، بإستثناء القرطاسية مع الدفاتر)، من جهتها كرست بعض الجمعيات التعاونية جهودها لرفد الطلاب المحتاجين بالقرطاسية وتجهيزهم، لرفع الضغط المالي عن اهاليهم، في اطار دعمهم ومساندتهم، والتخفيف من الضرر الواقع على العوائل. في السياق ذاته، واجه قرار مجلس الوزراء بشأن منح وزارة التريية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج الدراسية انتقادات. وقال نائب رئيس لجنة التربية النيابية جواد الغزالي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل طباعة الكتب المدرسية يعد متأخراً، فالعام الدراسي على وشك البدء، وعملية طباعة الكتب تحتاج الى اتفاقات وتعاقدات لأن الأمر يتطلب طباعة ملايين الكتب، وكان الواجب اصدار القرار منذ اشهر)، واعرب مواطنون عن املهم في اتخاذ الحكومة والجهات ذات العلاقة حلولاً مسبقة قبل وقوع اي ازمة، متمنين طبع هذه المناهج بوقت قياسي، واتصلت (الزمان) بمسؤولين لدى الوزارة لكنها لم تحصل على الرد، ولأن المشكلة شائكة ومهمة فقد كشفت خبيرة تربوية طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، عن وجود فساد مالي واهمال في كثير من الجوانب بمجال التعليم، وبينت ان (العام الماضي شهد جائحة كورونا ما جعلنا نتجه للتعليم الإلكتروني، وهنالك ملايين الكتب التي لم تستخدم)، موضحة ان (الهيئات التدريسية تفرض على الطالب تسليم الكتب قبل اعطائه نتيجته، اما اليوم فالنتائج تُنشر على الإنترنت، مايسبب عدم تسليم الكتب للإدارة، وهذا الأمر ينعكس على توفير كميات من المناهج)، واشارت الى ان (هنالك موازنتين للعام قبل الماضي والماضي، مع تبرعات من قِبل العتبة العباسية)، مؤكدة ان (قرار رئاسة الوزراء، بشأن منح وزارة التربية، الصلاحية للطبع، جاءت متأخرة جداً، لأن الكتب الموجودة لدى الطلبة مستهلكة)، لافتة الى انه (لدى المخازن التابعة للوزارة فائض من الكتب)، متساءلة (اين ذهبت تلك الكميات؟).