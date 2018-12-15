بين الخرافة والمعجزة – ناجح صالح

ما جاء في القرآن الكريم على لسان رب العزة من معجزات هو ما نصدقه ،وما جاء في السنة على

لسان رسول الله من معجزات هو ما نصدقه ،أما غير ذلك فلا نقول عنه الا أنه خرافات لا يصدقها عاقل .

فالقرآن هو المعجزة الأولى والحاسمة والفاصلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام .

وكون القرآن بحد ذاته معجزة تحدى بها الله قريش والعرب خاصة أن يأتوا بمثله أو حتى بسورة منه بمثله وهم ما عليه من فصاحة وبلاغة في اللغة فعجزوا .

فهذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا .

ويذكر القرآن فيما يذكر أن للأنبياء كانت لهم معجزاتهم التي تساير أزمانهم تثبيتا لقلوبهم وتأييدا لرسالاتهم وتحديا لخصومهم .

ولعل أهم معجزة لرسول الله ذكرها القرآن الكريم هي الأسراء والمعراج التي كذبتها قريش أي تكذيب حتى أنها واجهت أبا بكر قائلة له : يزعم صاحبك محمد أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى .. فلم يتردد أبو بكر قائلا : أني لأصدقه فيما أبعد من ذلك ،أصدقه بوحي السماء يهبط به جبريل يتلو عليه آيات القرآن ،أي رد جميل هذا من أبي بكر وأي فطنة ،فما كان من رسول الله الا أن أطلق عليه لقب الصديق .وفي معركة بدر نصر الله المسلمين بالملائكة وهي معجزة غيبية اذ أن المقاتلين المسلمين لم يروا الملائكة جهرا لكنهم صدقوها بالأيمان وحده .وحينما خرج النبي من بيته مهاجرا لم يبصر به من أراد من المشركين قتله ،لقد أعمى الله بصيرتهم وأنقذ حبيبه المصطفى ،انها معجزة أخرى يذكرها القرآن تصديقا وتثبيتا لنبيه الكريم .

وثمة معجزات أخرى يذكرها القرآن لسنا بصدد سردها .

ان من ينكر هذه المعجزات يكون قلبه قد خلا من الأيمان ،ونحن كمسلمين وجب علينا الأيمان بها وتصديقها مهما أراد العقل أن يجحدها .

وما جاء في السنة النبوية من معجزات لرسول الله هي الأخرى لا بد من الأيمان بها وتصديقها .أما ما وراء ذلك من مزاعم عن معجزات لغير الرسل والأنبياء فهي لا تعدو سوى خرافات ترفضها الفطرة وينكرها العقل ،ذلك أن زمن المعجزات ذهب الى غير رجعة بوفاة رسول الله .وأغرب ما في هذه الخرافات التي تتناقلها الألسن والبعض منها وردت بأقلام سودت بها صفحات الكتب في أوقات شتى .. أغرب ما في هذه الخرافات أنها تحققت لرموز دينية بعد مماتهم وليس في حياتهم فحسب . ولا يخفى ما في هذه الخرافات من افتراءات على الله بما فيها من ادعاءات بأن هذه الرموز الدينية لها من العلم الواسع لما كان ولما سيكون وأن الغيب مكشوف أمامها ،والله يقول أن جزءا من غيبه أطلعه على رسله ،اذ الله وحده عالم الغيب والشهادة لا يضاهيه بها أحد من خلقه .ان الأولياء الصالحين قد تكون لهم كرامات حقا لورعهم وتقواهم وزهدهم .. ففي دعائهم قد يكون الخير والبركة وقد يزيل الله الغمة ويرفع البلاء . ذلك ان مثل هذه الخرافات لا يصدقها الا جاهل ،أما أن نقول أنها معجزات فانه سوء ظن وغباء وحماقة يراد بها الأساءة الى الدين وتشويه معالمه .والله سبحانه وتعالى يذكرنا في عشرات الآيات بأن نتدبر ونفكر ونعقل .. فهل من أحد يظل يجادل الجدل العقيم في آيات الله ثم يفسرها التفسير الذي يوافق هواه ؟أن قلوبهم تطهرت وأرواحهم سمت حتى كانوا قريبين من الله تعالى القرب الذي يسمع فيه استغاثتهم,فلا عجب أن تكون لهم في حياتهم هذه البشارة أما وهم أموات فلا وألف لا .