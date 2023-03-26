بين التقليص والتمديد أين هذا من ذاك ؟ – حسين الصدر

-1-

اشتدت الاحتجاجات في فرنسا على رفع سن التقاعد ، وكانت المواجهات بين الشرطة والمحتجين ساخنة للغاية كثرت فيها الاصابات في قوات الامن والشرطة واعتقل المئات من المحتجين .

بينما أغتاظ معظم المتقاعدين العراقيين الذين احيلوا على التقاعد عند بلوغهم سن الستين عاما بعد تقليص سن التقاعد عندنا ، وكانوا يرغبون في البقاء بوظائفهم والاستمرار في الخدمة .

وهكذا تتقاطع الرغبات في الشأن الواحد والأمر المعيّن بين البلدان .

-2-

ولو كانت رواتب المتقاعدين العراقيين مُجزيةً وكفيلة باشباع حاجاتهم الحياتية لما غضبوا ولاستقبلوا قرارات احالتهم على التقاعد بفرح وسرور .

-3-

إن العراق بلد نفطي غني وليس صعبا عليه ان يوفر الرواتب التقاعدية المناسبة خصوصا مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار الذي امتد الى شتى القطاعات .

-4-

ومن اللافت :

ان تتحول باريس وهي مدينة العطور الى مدينة تُغطي أكياسُ النفايات شوارعها المهمة بينما تخلو بغداد من الاوساخ والنفايات .

-5-

وواهِمٌ مَنْ يعتقد من العراقيين أنَّ حياة الاوربيين أحسن من حياتهم فليس كل الغربيين من ( فلندا ) التي اشارت التقارير مؤخراً الى أنها أسعد البلدان .

-6-

واي سعادة أكبر لك – ايها العزيز – من أنك ضيفُ الله في هذا الشهر الفضيل الذي جعله الله موسماً للغفران والعتق الالهي من النار ؟