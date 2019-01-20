بيلوسي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬هجوم‭ ‬عنيف‭ ‬لترامب‭ ‬بعد‭ ‬رفضها‭ ‬عرضه‭ ‬إنهاء‭ ‬الإغلاق‭ ‬الحكومي

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬لدخوله‭ ‬البيت‭ ‬الابيض،‭ ‬شن‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأحد‭ ‬حملة‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬زعيمة‭ ‬الأكثرية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي،‭ ‬بعد‭ ‬رفضها‭ ‬لعرض‭ ‬قدمه‭ ‬للديموقراطيين‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بتمويل‭ ‬بناء‭ ‬الجدار‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭. ‬وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬“نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬تصرفت‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬منطقية‭ ‬وتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬اليسار‭ ‬لدرجة‭ ‬جعلتها‭ ‬رسميا‭ ‬ديموقراطية‭ ‬متشددة‭. ‬باتت‭ ‬تهاب‭ ‬اليساريين‭ ‬داخل‭ ‬حزبها‭ ‬لدرجة‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬كل‭ ‬سيطرة”‭. ‬وأنهى‭ ‬تغريدته‭ ‬بالتوجه‭ ‬الى‭ ‬بيلوسي‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬قائلا‭ ‬لها‭ ‬“وما‭ ‬دمنا‭ ‬هنا،‭ ‬عليك‭ ‬بتنظيف‭ ‬الشوارع‭ ‬المقززة‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو”‭. ‬وفي‭ ‬سلسلة‭ ‬تغريدات‭ ‬أخرى‭ ‬أخذ‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬بيلوسي‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬تقديم‭ ‬مصالحهم‭ ‬الانتخابية‭ ‬عندما‭ ‬رفضوا‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لهم‭ ‬لانهاء‭ ‬أزمة‭ ‬الاغلاق‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬الاموال‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفدرالي‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬تغريداته‭ ‬“إنهم‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬الاجرام‭ ‬والمخدرات،‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬همهم‭ ‬هو‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬يفوزوا‭ ‬بها”‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬اتهم‭ ‬السبت‭ ‬قوافل‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬الوسطى‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بأنهم‭ ‬يضمون‭ ‬في‭ ‬صفوفهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجرمين‭ ‬ويحملون‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭. ‬وعرض‭ ‬ترامب‭ ‬السبت‭ ‬اعطاء‭ ‬مهلة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لنحو‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬المعرضين‭ ‬للطرد‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مقابل‭ ‬موافقة‭ ‬الكونغرس‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬5،7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لتمويل‭ ‬بناء‭ ‬الجدار‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭.‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬المهلة‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬الف‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يطلق‭ ‬عليهم‭ ‬اسم‭ ‬“دريمرز”‭ ‬(الحالمون)‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬خلسة‭ ‬مع‭ ‬اهاليهم‭. ‬ويتيح‭ ‬برنامج‭ ‬داكا‭ ‬الذي‭ ‬أنشأه‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬وألغاه‭ ‬ترامب‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المهاجرين‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬عرض‭ ‬ترامب‭ ‬تمديد‭ ‬نظام‭ ‬الحماية‭ ‬الموقتة‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لنحو‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬معهم‭ ‬إقامة‭ ‬شرعية‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬ألغي‭ ‬لمواطني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭.‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬الاكثرية‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬ميتش‭ ‬ماكونيل‭ ‬أنه‭ ‬سيسلم‭ ‬إقتراح‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬الكونغرس‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬فرص‭ ‬اقراره‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الديموقراطيون‭.‬

‭ ‬وحسب‭ ‬بيلوسي‭ ‬فان‭ ‬اقتراح‭ ‬ترامب‭ ‬ليس‭ ‬تنازلا‭ ‬بل‭ ‬“عبارة‭ ‬عن‭ ‬تجميع‭ ‬لمبادرات‭ ‬عدة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬رفضت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وكل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬غير‭ ‬مقبولة”‭. ‬ويؤكد‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬أنهم‭ ‬غير‭ ‬مستعدين‭ ‬للنقاش‭ ‬الا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬“دائم”‭ ‬للمهاجرين‭ ‬المعرضين‭ ‬للطرد‭. ‬ويصر‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬ب”السور”‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يصر‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يعتبرونه‭ ‬“غير‭ ‬أخلاقي”‭ ‬ومكلفا‭ ‬وغير‭ ‬فاعل‭.‬

وأدى‭ ‬هذا‭ ‬المأزق‭ ‬الى‭ ‬إقفال‭ ‬جزئي‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الادارات‭ ‬الفدرالية‭ ‬بينها‭ ‬وزارة‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭.‬

ووضع‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬الف‭ ‬موظف‭ ‬فدرالي‭ ‬في‭ ‬اجازة‭ ‬غير‭ ‬مدفوعة‭ ‬او‭ ‬اجبروا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاغلاق‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬تغريداته‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬والديموقراطيين‭ ‬“القيام‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬جيد‭ ‬للبلاد‭ ‬وافساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الناس‭ ‬لاستئناف‭ ‬العمل”‭.‬

وردت‭ ‬بيلوسي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬بالقول‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬متوجهة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬“800‭ ‬ألف‭ ‬أميركي‭ ‬لا‭ ‬يتلقون‭ ‬أجورهم‭. ‬أعد‭ ‬فتح‭ ‬الحكومة‭ ‬وأفسح‭ ‬المجال‭ ‬للعمال‭ ‬لكي‭ ‬يتلقوا‭ ‬رواتبهم‭ ‬مجددا،‭ ‬عندها‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬مناقشة‭ ‬كيفية‭ ‬حماية‭ ‬حدودنا‭ ‬معا”‭.‬