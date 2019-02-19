بيــت الحكمـــة يؤبن عالم الإجتماع الراحل متعب مناف السامرائي

بغداد – فـــلاح المرســومي

أقام بيت الحكمة صباح يوم الإربعاء 13شباط 2019 حفلا تأبينيا للعالم الراحل متعب مناف السامرائي المشرف السابق على قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة ، بحضور نجلي الراحل وجمع غفير من الأساتذة الباحثين والتدريسيين والمثقفين، وبعد قراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة تحدث الاستاذ الدكتور إحسان الأمين رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة جاء فيها ، أقف اليوم لا أنعي الدكتورالعالم متعب بل لأسجل حضوره بيننا لأن العلماء لا يرحلون “على وفق الأثر” فلم يكن عالماً عاملاً في مجال تخصصه بل كان ذا معرفة شمولية في أغلب العلوم وكان شغوفاً بالكتاب يقرأه حتى آخر لحظات حياته وهذه هي عالميته ” وفوق كل ذي علم عليم ” وإن من صفاته ” النقد ” وهي من اساسيات صفات العالم فقد كان ناقداً في كل نشاطات العلوم الأخرى وكانت له إضافات ومداخلات هذه من صفاته (العالمية ، الشمولية ، النقدية) وأخرى ارتبطت بإسمه ” متعب ” فهو التعبان في حمله طوال سنوات حياته فكانت المعاناة عنده في أن تخلق عنده التحدي لخلق النتاجات في كل مجالات العلوم وهذه الصفة قد لازمت العلماء على مدى التاريخ ، وقد أضاف الدكتور إحسان الأمين على متلازمة في حياة الراحل ليؤكد أنه برغم كل هذا لم نجده طوال سنوات عمله وسطنا في بيت الحكة يشتكو من أي شيء على الإطلاق كان يعيش الألم ويخزنه وفي نفس الوقت نراه يحمل الإشراق في طياته ، من صفاته ” التواضع ” وهي من صفات العلماء فكان يحمل فكراً وعلماً غزيراً ، السامرائي مناف لم يغب عنا نحس ونشعر بوجوده باستمرار بيننا هنا في بيت الحكمة ونراه كما كان كلما يتعب يستريح قليلاً إنه الآن موجود ولم ينقطع وسنستمر بالتواصل معه من خلال الاهتمام في عطائه الفكري والعلمي في حاضرنا وفي مستقبلنا.

تدريسي متميز

وفي كلمة الدكتور خليل ابراهيم رسول مشرف قسم الدراسات الاجتماعية أكد ان الفقيد الراحل مناف السامرائي رائداً وعالماً من أعلام قسم الاجتماع لا بل علماء العراق منذ نصف قرن كان تدريسياً متميزاً بالعطاء ومستقيمٌ بحياته حريصاً على علمه واسمه أبي النفس ومختاراً عالياً في اختيار الصديق ، للراحل الكثير من المؤلفات والاشراف على العديد بلا عد على رسائل وأطاريح الدراسات العليا ، وتحدث عن الفقيد الدكتور عبد الواحد مشعل ريس قسم الاجتماع في كلية الآداب – جامعة بغداد ونعاه بكلمة أكد فيها الى إنه طالب يفتخر باستاذه فهو علم من علماء العراق ويقف في صف واحد مع علماء كبار أمثال الدكتور علي الوردي والطاهر والنوري وعلاء البياتي وآخرون وإن رحل منهم من رحل فإنهم جميعاً خالدون بما تركوا من علم يظل باقاًٍ يحمل أساءهم وإن الفقيد أكبر من أن يُعرّف فإنه عالم بالاجتماع من طراز فريد وانثروبولوجي من زاوية أخرى.

مسيرة علمية

وفي كلمة الدكتور صائب عبد الحميد رئيس المركز العلمي العراقي أنت بيننا الآن أكثر مما كنت بيننا من قبل والكلام والكتابة فيك عسيرة جداً رغم مسيرتي العلمية الطويلة معك فالوفاء لك ولعلومك وعطائك الثر تُوجِب أن نــــــــضع لك تمثالاً نصباً تذكارياً في كلية الآداب وفي باب قسم الاجتـــــــــماع وهذا قليل بحقك ، رحلت ولكنك لم ترحل فقد تركت تاريخ يخلدك فرحمة الله على روحك ، كما وتحدث عن الفقيد الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد العاني عضو اللجنة الاستـــــــــشارية لقسم الاجتماع في بيت الحكمة ثم كلمة للدكتور عبد علي الخفاف استاذ في جامعة الكوفة وبعده كلمة لأحد طلاب الفقيد محمد عبد الحسن وكانت الدمعة لا تفارق عينيه وهو يتحدث عن علم وخصال الفقيد العالم الدكتور مناف السامرائي مستودعاً الله في شجيه وأبيه ذي النفس الكبيرة والأبية ، وكان مسك ختام الحفل كلمة نجل الفقيد الأكبر الدكتور أطلس مناف متعب السامرائي مترحما على روح ابيه والخسارة الجليل في فقدانه وغيابه عنهم ويعجز لسانه عن وصف ابيه ومسيرته في البناء علماً ومعرفة في الكثير من الصروح ومنها البيت الكبير بيت الحكمة ، إن المغفور له اباه ومعلمه علم يفتخر أن يمشي في دروبه الوضاءة والتي لم تنطفىء بغيابه ، رحلت يا أبي واقفاً فلله الحمد والشكر ولبيت الحكة كل الثناء والتقدير على استذكاره بكل هذه المحبة والوفاء ومن الحضور الأجلاء .