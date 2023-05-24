بيع ساعة لآخر امبراطور صيني بمبلغ خيالي

هونغ‮ ‬كونغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيعت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬مزاد‭ ‬أقيم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬باتيك‭ ‬فيليب‭” ‬كانت‭ ‬لآخر‭ ‬امبراطور‭ ‬للصين‭ ‬بويي‭.‬‮ ‬

خُمّنت‭ ‬الساعة‭ ‬بثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لكنّ‭ ‬المزايدات‭ ‬التي‭ ‬دامت‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬‮ ‬خلال‭ ‬المزاد‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬دار‭ “‬فيليبس‭” ‬البريطانية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬ترسيتها‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الشراة‭ ‬لقاء‭ ‬40‭ ‬مليوناً‭ ‬من‭ ‬دولارات‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ (‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬5،1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭)‬،‭ ‬ووصل‭ ‬السعر‭ ‬الإجمالي‭ ‬شاملاً‭ ‬العمولة‭ ‬إلى‭ ‬6،2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬ذات‭ ‬الرمز‭ ‬المرجعي‭ ‬96‭ (‬أول‭ ‬موديل‭ ‬من‭ ‬الدار‭ ‬السويسرية‭ ‬المرموقة‭ ‬‮ ‬يحمل‭ ‬رمزاً‭ ‬مرجعياً‭) ‬والتقويم‭ ‬القمري‭ ‬والمزينة‭ ‬برمز‭ ‬يمثل‭ ‬إحدى‭ ‬مراحل‭ ‬القمر،‭ ‬مُلكاً‭ ‬لإيسين‭ ‬جيورو‭ ‬بويي،‭ ‬آخر‭ ‬الأباطرة‭ ‬من‭ ‬سلالة‭ ‬تشينغ‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬آخر‭ ‬إمبراطورية‭ ‬صينية‭.‬‮ ‬

ألهمت‭ ‬حياة‭ ‬بويي‭ ‬الذي‭ ‬نُصّب‭ ‬إمبراطوراً‭ ‬عام‭ ‬1908‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬لاست‭ ‬إمبيرور‭” ‬للمخرج‭ ‬برناردو‭ ‬بيرتولوتشي،‭ ‬الفائز‭ ‬بتسع‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار‭ ‬عام‭ ‬1988‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭. ‬ووضعه‭ ‬اليابانيون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الدولة‭ ‬العميلة‭ ‬التي‭ ‬أقاموها‭ ‬في‭ ‬منشوريا‭ ‬بعد‭ ‬غزوهم‭ ‬إياها‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬ثلاثينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬

وقد‭ ‬أسرته‭ ‬القوات‭ ‬السوفياتية‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬وأودع‭ ‬معسكراً‭ ‬سوفياتياً‭. ‬وأكدت‭ ‬دار‭ “‬فيليبس‭” ‬أنها‭ ‬تملك‭ ‬وثائق‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬الساعة‭ ‬كانت‭ ‬بحوزة‭ ‬بويي‭ ‬في‭ ‬المعتقل‭.‬‮ ‬

وروى‭ ‬ابن‭ ‬شقيقه‭ ‬إيسين‭ ‬جيورو‭ ‬يويوان‭ ‬أن‭ ‬الساعة‭ ‬كانت‭ “‬غرضاً‭ ‬شخصياً‭” ‬للإمبراطور‭ ‬المخلوع‭ ‬وقد‭ ‬تركها‭ ‬لمترجمه‭ ‬غيورغي‭ ‬برمياكوف‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬المعتقل‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬راسل‭ ‬ووركينغ،‭ ‬وهو‭ ‬صحافي‭ ‬أجرى‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬برمياكوف‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعلم‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬الساعة‭ ‬عندما‭ ‬أخرجها‭ ‬من‭ ‬درجه‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬ووركينغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬فريق‭ ‬الأبحاث‭ ‬التابع‭ ‬لدار‭ ‬المزادات‭ ‬أن‭ “‬ظهورها‭ ‬مجدداً‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬بدا‭ ‬أشبه‭ ‬بصندوق‭ ‬كنوز‭ ‬تحمله‭ ‬الأمواج‭ ‬إلى‭ ‬الشاطئ‭”. ‬‮ ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الساعات‭ ‬في‭ ‬دار‭ “‬فيليبس‭” ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬توماس‭ ‬بيراتزي‭ ‬إن‭ ‬السعر‭ ‬الذي‭ ‬بيعت‭ ‬لقاءه‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬هو‭ ‬الاعلى‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬لساعة‭ “‬باتيك‭ ‬فيليب‭” ‬تحمل‭ ‬الرمز‭ ‬المرجعي‭ ‬96‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ “‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬فحسب‭” ‬من‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬راهناً‭.‬‮ ‬

وبيعت‭ ‬مروحة‭ ‬من‭ ‬الورق‭ ‬الأحمر‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬بويي‭ ‬قصيدة‭ “‬مخصصة‭ ‬لرفيقي‭ ‬برمياكوف‭” ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬77800‭ ‬دولار،‭ ‬أي‭ ‬ستة‭ ‬أضعاف‭ ‬السعر‭ ‬الذي‭ ‬خُمَنت‭ ‬به‭.‬