تفاقم إصابات الحمى النزفيّة يدفع البصرة للتحوّط من المدن المجاورة

بيطري ديالى يحصي الدواجن والأسماك المسوّقة إلى المحافظات

بغداد – إبتهال العربي

ديالى – سلام الشمري

أعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى، احصائية لتسويق منتجاتها من الدواجن والأسماك خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، مؤكدة تعافي قطاع الدواجن وارتفاع انتاجيته.

وقالت مديرة المستشفى البيطري في ديالى ابتسام جاسم القيسي لـ(الزمان) أمس، إن (المحافظة سوقت خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي أكثر من سبعة ملايين من فروج اللحوم ، وأكثر من 413 ألف من الدجاج البياض، وأكثر من 262 ألف صندوق من بيض المائدة واكثر من 1.400 مليون و 400 الف من الافراخ و2515 صندوقا من بيض التفقيس واكثر من 114 الف سمكة و 50 وزة، و 22 نعامة).

مقومات إنتاجية

وأشارت القيسي، إلى (تعافي انتاج الدواجن بشكل واضح لما تتمتع به المحافظة من مقومات انتاجية وملائمة الظروف المناخية لتربية الدواجن الى جانب الاهتمام المستمر من قبل المربين والتواصل مع الجهات البيطرية). يذكر ان ديالى تحوي نحو 1000 مشروع دواجن موزعة في الوحدات الإدارية، قسم منها مجاز رسمي والقسم الاخر لا يحمل تراخيص او اجازات عمل رسمية.

كما اتخذت الحكومة المحلية في محافظة البصرة ،اجراءات احترازية بعد تفاقم اصابات الحمى النزفية في المحافظات المجاورة. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع المحافظ اسعد العيداني وموجهة الى السيطرات والمنافذ الحدودية جاء فيها انه (لمقتضيات الضرورة الصحية ، واشارة الى ماجاء بكتاب المستشفى البيطري في البصرة مع مرافقه بشأن ظهور إصابات بالحمى النزفية خلال المدة الاخيرة ،تقرر منع دخول الحيوانات بأنواعها من المحافظات كافة). بدوره ، كشف مصدر في دائرة صحة ذي قار ،عن ارتفاع اعداد اصابات الحمى.وقال المصدر ان (الفحوصات المختبرية اثبتت تسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في عموم مدن المحافظة)، واشار الى ان (عدد المصابين بهذا الفايروس القاتل ارتفع الى 35 في ما كان عدد حالات الوفيات 6 حالات). وسجلت وزارة الصحة، في وقت سابق ،ارتفاعا باصابات الحمى النزفية بتسجيل 119 حالة. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس إن (هناك ارتفاعاً بالاصابات المؤكدة بمرض الحمى منذ بداية العام الحالي الى 119 حالة مؤكدة، منها 18 حالة وفاة بعد تسجيل حالتين في محافظتي واسط والمثنى)، واشار الى ان (35 حالة تركزت في محافظة ذي قار، تليها البصرة 18 والمثنى 10 وميسان والنجف 8 حالات لكل منهما، وفي بغداد الرصافة 6 إصابات، وفي صلاح الدين 5 وفي بغداد الكرخ 5 إصابات أيضاً، ثم ديالى والديوانية بواقع 4 إصابات، وواسط وبابل 5 إصابات لكل محافظة، وفي كربلاء 3 إصابات، وفي الانبار إصابتين، وفي أربيل إصابة واحدة)، مؤكدا ان (الوفيات سجلت ذي قار 6 حالات وفاة ، والبصرة حالة واحدة والمثنى 3 حالات، وفي النجف وبغداد حالة وفاة واحدة لكل منهمــــا.

إجراءات وقائية

وفي ديالى والديوانية وواسط وبابل وكربلاء واربيل حالة وفاة لكل محافظة)، داعيا الى (اتخاذ الإجراءات الوقائية والانتباه للاعراض المبكرة ،ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالإعياء ويمكن معالجة الحالة عند مراجعة المؤسسة الصحية، اما التأخر في حالة الاصابة والنزف عبر فتحات الجسم، فهنا تكون احتمالية الوفاة عالية)، وشدد على (ضرورة مكافحة حشرة القراد الناقلة لهذا المرض والتعامل مع الحيوانات المصابة، وكذلك الجهات الأمنية لمتابعة نقل الحيوانات والمتاجرة بها بشكل غير قانوني والجزر العشوائي). واتخذت وزارة الزراعة إجراءاتٍ للحدِّ من انتشار المرض. وقال مدير دائرة البيطرة التابعة للوزارة ثامر حبيب الخفاجي في تصريح سابق إن (أهم الإجراءات المتخذة، هي تشكيل 295 فريقاً بيطرياً لرصد المرض، يضم كل فريق ثلاثة أطباء). فيما دعا مواطنون الى مكافحة بؤر المرض وتغطيس الحيوانات ومكافحة الحظائر ،للحد من انتقال المرض. وشددوا عبر (الزمان) على (ضرورة تكثيف حملات مكافحة بؤر المرض في المحافظات التي سجلت اصابات مؤكدة ،للحد من انتقاله للاخرين وتفاقم حالة الاصابات التي قد يصعب السيطرة عليها)، مؤكدين (اهمية تكثيف الزيارات الميدانية لمحال القصابة بهدف التأكد من عمليات الجزر ، وضرورة محاسبة المخالفين للارشادات البيطرية من اجل السيطرة على المرض).