تجارة المحافظة ترصد إخفاقات في الإستثمار بقطاع الإسكان

بيطريو ديالى : لا علاقة للحمى النزفية بإرتفاع أسعار اللحوم

ديالى ـــ سلام الشمري

اعلنت نقابة الاطباء البيطريين في محافظة ديالى ، عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير، فيما برأت تأثير الحمى النزفية على غلاء الأسعار.

وقال نقـــــيب الأطباء البيطـــــريين فـــــي ديالى، محمود فرحان الشـــــمري لــ (الزمان) ، إن (الحمى النزفية بعيدة كل البعد عن الارتفاع المخيف بأسعار اللحوم في الأسواق، ولا وجود لأي حظر لحركة المواشي، إلا في مناطق الإصابات ولمدة وجيزة وفق إجراءات بيطرية).

اصابة بالمرضى

واضاف الشمري، أن (الحديث عن الحمى النزفية وتسببها بارتفاع أسعار اللحوم، عار عن الصحة، وإن وجد ذلك فالنتيجة عكسية تخفض الأسعار إن كانت هناك مخاوف من تداول اللحوم من قبل المواطن لتفادي الإصابة بالمرض).وعزا الشمري ، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ، إلى ( غياب الرقابة الحكومية رغم ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات البيطرية ) ، مشيراً إلى أن ( أسعار اللحوم التي بلغت 18 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، حيث أصبحت عبئاً كبيراً على المستهلكين، ولا وجود لأي مبررات لاستمرار ارتفاع الأسعار).

واعلنت غرفة التجارة في محافظة ديالى ، ان هناك 4 اخفاقات في الاستثمار الحكومي في قطاع الاسكان ، مؤكدا انهم قدموا دراسة لخلق رؤية جديدة في مواجهة ازمة السكن .

وقــــال رئيس الغرفة محمد التميمي لــ (الزمان) ،انه (منذ 2003 وحتى الان لم يجري تسليم وحدة سكنية واحدة في ديالى من مشاريع الاسكان الممولة من بغداد في ديالى رغم انها أنفقت قرابة 150 مليار دينار على مشاريع لاتزال متلكأ العمل بها في بعقوبة والخالص ومناطق اخرى ) .واضاف التميمي ،ان ( الاستثمار في قطاع الاسكان بتمويل حكومي اخفق 4 مرات في ديالى رغم الاموال الكبيرة التي انفقت ، مؤكدا ضرورة اعادة النظر في مضمون وشكل واهمية المشاريع وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لمواجهة ازمة السكن) .

واشار الى ان ( غرف التجارة قدمت دراسة مستفيضة حول حلول انية قادرة على خلق رؤية جديدة موضوعية في مواجهة ازمة السكن من خلال مبدا الاراضي المخدومة والتي ستعطي دافع اكبر للاهالي في البناء خلال فترة وجيزة ) .

ومن جانب آخر قال التميمي ، ان (بورصة عقارات ديالى تشهد منذ بداية 2023 ارتفاع بوتيرة متصاعدة وبنسبة تجاوزت الـ 20 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي ) .

وأضاف التميمي ، أن ( الاسعار في بعض احياء بعقوبة بلغ 6 ملايين دينار للمتر الواحد للسكني و12 مليون دينار للتجاري فيما بلغ اسعار المتر في بعض مناطق قضاء بلدروز قرابة 3 مليون دينار للمتر الواحد في سابقة هي الاولى من نوعها بعد 2003).وأكد التميمي ، أن ( 3 أسباب وراء الارتفاع غير المسبوق في الاسعار هي أزمة السكن وفشل برامج الاسكان الاتحادية في تلبية الاحتياجات خاصة مع عدم انجاز اي مشروع بعد 2003 رغم تخصيص قرابة 170 مليار دينار لعدة مشاريع بالإضافة الى ان القطاع الخاص لا يمكن تحقيق اقل من 10 بالمئة من الحاجة الفعلية ) .

تجريف البساتين

واشار الى ان ( أزمة السكن لها عواقب وخيمة خاصة في الابعاد الاجتماعية وتجريف البساتين وتغير وجه المدن من ناحية تقسيم الدور وبروز التجاوزات ) ، لافتا الى ان (غرف التجارة وضعت خارطة طريق من اجل معالجة ازمة السكن خلال فترة سنوات قليلة من خلال مبدأ الاراضي المخدومة لتجاوز اهم أخطاء الحكومة المتعاقبة ) .واعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، عن قرار فوري سيطبق على 11 مدخل رئيسي مع 4 محافظات مجاورة ، مشيرة الى ان القرار ساري في كل مداخل المحافظة .وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي لــ (الزمان)، إن (مجلس حماية وتحسين البيئة في ديالى والذي تشكل قائممقامية بعقوبة عضو فيه عقد اجتماعا مشتركا مع ممثلي 11 دائرة حكومية لها علاقة بملف البيئة بأطوار مختلفة).وأضاف الحيالي ، أن (الاجتماع كان مهما للغاية بسبب مناقشة ملفات عدة ابرزها ملف التلوث الاشعاعي وسبل منع وجوده في ديالى من خلال اعتماد قرار فوري يشمل 11 مدخل رئيسي مع 4 محافظات وهو منع دخول اي مواد سكراب دون خضوعها لفحص مكثف للتأكد من خلوها من الاشعاعات الضارة ).واوضح الحيالي ، ان (القرار يأتي بناء على تحذيرات دائرة البيئة خاصة وان بعض مواد السكراب هي قطع حديد لمعدات عسكرية تعرضت للقصف في اوقات سابقة وهناك مؤشرات بان بعض الاسلحة ملوثة بالإشعاعات المميتة ).

واشار الى ان ( القرار ساري في كل مداخل ديالى وتم تكليف البيئة من خلال فرقها المختصة باعتماد كل الوسائل من اجل تطبيقه).