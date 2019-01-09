بيضة‭ ‬كادت‭ ‬تقتل‭ ‬طاهيها‭ ‬بحسب‭ ‬تعليمات‭ ‬على‭ ‬الانترنت

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قام‭ ‬أحد‭ ‬عمال‭ ‬المصانع‭ ‬بمحاولة‭ ‬لسلق‭ ‬بيضتين‭ ‬بواسطة‭ ‬المايكروويف،‭ ‬متبعا‭ ‬تعليمات‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعداد‭ ‬ساندويشة‭ ‬سريعة‭.‬

لكن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البيض‭ ‬وجبة‭ ‬العامل‭ ‬سول‭ ‬مورتون‭ ‬(44‭ ‬عاما)،‭ ‬أصبح‭ ‬وجبه‭ ‬وجبة‭ ‬للبيض،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬“ميرور”‭ ‬البريطانية‭.‬

واتباعا‭ ‬للتعليمات‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وضع‭ ‬سول‭ ‬بيضتين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬داخل‭ ‬المايكروويف‭ ‬لمدة‭ ‬دقيقة‭.‬

وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬ملعقة‭ ‬داخل‭ ‬الكأس‭ ‬لإخراج‭ ‬البيضة‭ ‬من‭ ‬داخله،‭ ‬انفجرت‭ ‬البيضة‭ ‬في‭ ‬وجهه‭.‬

وفي‭ ‬البداية‭ ‬اعتقد‭ ‬سول‭ ‬أن‭ ‬البيضة‭ ‬تسحل‭ ‬عن‭ ‬وجهه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬الجلد‭ ‬على‭ ‬أنفه‭ ‬وخده‭ ‬أخذ‭ ‬يتقشر‭ ‬بفعل‭ ‬سخونة‭ ‬البيضة‭ ‬التي‭ ‬انفجرت‭ ‬في‭ ‬وجهه‭.‬

وبعد‭ ‬مراجعة‭ ‬المستشفى،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬سول‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬حروق‭ ‬في‭ ‬عينه‭ ‬اليسرى‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬خده‭ ‬وأنفه‭.‬

ونشر‭ ‬سول‭ ‬صورا‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬لتحذير‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬ارتكاب‭ ‬حماقة‭ ‬مثل‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬في‭ ‬مطبخ‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬بانتيموين‭ ‬بمقاطعة‭ ‬فلينتشاير‭ ‬بإنجلترا‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬سول‭ ‬طبيعة‭ ‬الألم‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له،‭ ‬وقال‭ ‬“إنه‭ ‬كصب‭ ‬ماء‭ ‬ساخن‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الإبريق‭ ‬على‭ ‬جسمك‭ ‬دون‭ ‬تبريد،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬حدث‭ ‬على‭ ‬عيني‭ ‬ووجهي”‭.‬

وأضاف:‭ ‬“ركضت‭ ‬إلى‭ ‬الحمام‭ ‬وحاولت‭ ‬غسل‭ ‬وجهي‭ ‬بماء‭ ‬بارد،‭ ‬وفي‭ ‬البداية‭ ‬اعتقدت‭ ‬أن‭ ‬بياض‭ ‬البيضة‭ ‬عالق‭ ‬في‭ ‬وجهي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬جلدي‭ ‬كان‭ ‬يتقشر‭ ‬تحت‭ ‬عيني‭ ‬وخدي‭ ‬وأنفي‭.. ‬وبعد‭ ‬حدوث‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬وبدأ‭ ‬وجهي‭ ‬ينتفخ‭ ‬أدركت‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أتصل‭ ‬بقسم‭ ‬الطوارئ”‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الماء‭ ‬كان‭ ‬يغلي‭ ‬في‭ ‬الكأس،‭ ‬وتشكل‭ ‬غشاء‭ ‬منع‭ ‬خروج‭ ‬الماء‭ ‬المغلي‭ ‬من‭ ‬الكأس،‭ ‬وعندما‭ ‬حاولت‭ ‬إخراج‭ ‬البيضة‭ ‬منه‭ ‬بواسطة‭ ‬الملعقة‭ ‬ثقبت‭ ‬الغشاء‭ ‬فانفجر‭ ‬الماء‭ ‬من‭ ‬تحته”‭.‬