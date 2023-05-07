بيريس الأسرع في تجارب جائزة ميامي وفيرستابن ينطلق من المركز التاسع

{ برلين- وكالات – حقق سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس، أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة ميامي الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا 1.

من جهته، ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، من المركز التاسع.

وسجل بيريس ثاني ترتيب السائقين خلف زميله فيرستابن (93 مقابل 87) وقتا 1:26.841 دقيقة، متقدماً على السائق المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن) ومواطنه الشاب سائق فيراري كارلوس ساينس.

وحقق سائق هاس الدنماركي كيفن ماغنوسن مفاجأة من العيار الثقيل، بتسجيله رابع أسرع توقيت، أمام الفرنسي بيار غاسلي (ألبين).وتعرض سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو لحادث قبل دقيقة و36 ثانية من نهاية الفترة الثالثة، ما أدى إلى إشهار الأعلام الحمراء مع قرار عدم إكمال التجارب.وحال هذا القرار دون أن يتمكن فيرستابن الذي سيطر على فترات التجارب الحرة والفترتين الأولى والثانية للتجارب التأهيلية، من الخروج إلى الحلبة مجددا، للقيام بلفة أخيرة سريعة للمنافسة على أسرع توقيت.وسبق لفيرستابن الذي حقق أسرع توقيت خلال التجارب في البحرين وأستراليا أن انطلق من المركز الخامس عشر في سباق جدة في المملكة العربية السعودية جراء مشكلة ميكانيكية، لينجح في انهاء السباق في المركز الثاني خلف زميله بيريس.ويهيمن فريق ريد بول على مقدرات البطولة منذ بداية المنافسات، حيث يتقاسم سائقاه الفوز مع فيرستابن في البحرين وأستراليا وبيريس في السعودية وأذربيجان.

كما كان سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، أكبر الخاسرين في ميامي اذ فشل في تجاوز الفترة الثانية مكتفياً بالمركز الثالث عشر .