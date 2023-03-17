بيروت عاصمة الثقافة العربية – وليد عبد الحسين جبر

في اخر صفحة من مجلة العربي الكويتية الشهيرة عد 770 شهر يناير 2023 كتب ” جهاد فاضل ” عن حواره مع الفيلسوف المصري ” زكي نجيب محمود ” حيث روى له حكاية تدور حول راي ابداء في بيروت الدكتور طه حسين في إحدى زياراته لها ذكر فيه أن عاصمة الثقافة العربية انتقلت من القاهرة إلى بيروت وكان هذا التصريح على خلفية مجيء عميد الادب في الستينيات من القرن الماضي الى بيروت – وسمع اللبنانيين يتحدثون اللغة الفرنسية بطلاقة، وهو فرنكوفوني في الأساس، أعجب بما سمع، وكان معجبا اصلا اللبنانيين في الثقافة وشتى فنون الأدب، لذلك أطلق تصريحه المشهور الذي أثار لغطا كبيرا يومها وبخاصة عند المثقفين المصريين ، ومن جميل الصدف قرأت هذا المقال صباحا فزادني المساء قناعة بصحته حينما التقيت البروفسور اللبناني في القانون الدستوري د. امين صليبا الذي يتردد على العراق دائما بحكم عمله القانوني والاكاديمي وكانت امسية معه تنافس فيها لذة الكلام مع لذة الطعام بل كان حديث ابا عاطف اجمل والذ وهو ينقلنا بين جمال القوانين والتاريخ والفكر ممزوج ذلك كله بعبق التجربة و الخبرة ، انه لقاء بأحد الكبار الذي يستحق ان يوثق ويسجل ، وليت شعري لماذا هكذا لقاءات تنتهي سراعا ، ليت دقائقها كانت ساعات لنرتوي اكبر قدر ممكن من مياه الفكر المتلاطمة فنخزن منها ما يكفينا ، استاذ الاساتيذ الذي تتلمذ على يديه عشرات العراقيين والعراقيات في الدراسات العليا واشرف على مئات الاطاريح القانونية وكتب عدة مؤلفات قانونية دستورية نمني النفس ان نجدها في مكتباتنا القانونية في قادم الايام ، مع ما له من علم وتجربة وعلاقات واسعة و موقع اجتماعي مرموق الا انه كان متواضع جدا كما هو ديدن العلماء الحقيقيين فحينما تجالسه تشعر انك تتسامر مع زميل لك او صديق قديم ، يصغي لك باهتمام ، يقوم اخطاءك بأسلوب مهذب وجميل ، قد احتاج الى صفحات وصفحات كي اروي لكم قصة هذا العالم الفاضل كاملة ، غير انني اطمأنكم اننا لا زلنا بخير ونحن نملك هكذا عقول نيرة وشخصيات لامعة ولن ولم نستغرب من هكذا شخصية كيف وهو من بيروت عاصمة الثقافة العربية كما افاد عميد ادبنا العربي طه حسين جبر