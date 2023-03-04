بيروت ترحّب بقرار العراق رفع سمة الدخول عن اللبنانيين

بيروت – وجدان شبارو

رحبت وزارة الخارجية اللبنانية، بقرار العراق رفع شرط سمة الدخول عن مواطنيها.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تابعته (الزمان) امس (نرحب بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، برفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين). وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي قد اكد في وقت سابق إن ان (السوداني وجه وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ إجراءات رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورن العراق)، واشار الى ان (القرار جاء بناء على العلاقات الثنائية ،وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين علاوة على مبدأ التعامل بالمثل بعد أن قررت الحكومة اللبنانية رفع سمة الدخول عن العراقيين). في غضون ذلك ،ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 98 في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الأسدي ترأس وفد العراق للمشاركة في أعمال الدورة 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر عقدها في القاهرة)، واشار الى ان (أعمال الدورة تتضمن مناقشة عدد من البنود منها تقرير عن أوضاع عمال شعب فلسطين والمسائل المالية والإدارية، وتقرير نتائج أعمال الدورة 43 للجنة الخبراء القانونيين بشأن تنمية القدرات وتقرير نتائج أعمال الدورة 21 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، وتقرير نتائج أعمال الدورة 42 للجنة الحريات النقابية)،

مؤكدا ان (الأعمال ستناقش مشروع الستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني ومناقشة إنجازات منظمة العمل العربية المؤسسية خلال المدة الماضية).