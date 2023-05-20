باحثة ميسانية تشارك بمؤتمر الشارقة للبحث العلمي

بيروت: المصرف العراقي للتجارة في رسالة ماجستير

بغداد – ساري تحسين

بيروت – وجدان شبارو

تناولت رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الامريكية للثقافة والتعليم الجمعة (دور تكنلوجيا المعلومات في جذب عملاء المصارف)، معتمدة المصرف العراقي للتجارة نموذجاً . ونالت الرسالة التي قدمتها الباحثة العراقية مروة نوفل عبد المجيد الى كلية إدارة الاعمال في الجامعة المذكورة في بيروت، درجة الامتياز مع الإشادة بالجهود العلمية الميدانية التي بذلتها الباحثة. وتألفت لجنة الثقافة من الدكاترة عبير الأسمر واياد سكرية وكلوديا أيوبي.

و شاركت الطالبة بنين احمد رمضان في قسم طب الاسنان المرحلة الثانية في ملتقى البحث العلمي في جامعة الشارقة .. باكتشاف علمي تحت عنوان resistance lamps

وهي اول طالبه عراقية من ميسان بعمر الـ19 سنة تشارك في الملتقى وباكتشاف علمي لقى الكثير من الاعجاب من قبل الطلبه والباحثين. على صعيد آخر عزت لجنة التربية البرلمانية ،توجه وزارة التربية لطبع جميع الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي الجاري في الصين الى الجودة وفرق الاسعار.

طبع مناهج

واكد عضو اللجنة سالم العنبكي ان (العراق اختار طبع المناهج في الصين ،لكونها ذات نوعية جيدة من حيث المطابع والامكانية والجودة، فضلاً عن فرق الاسعار)، واشار الى (ضرورة أن تكون هناك جودة في العمل)، واضاف (مقبلون على متابعة رقابية للسلطة التشريعية، وكذلك الحكومة حيث هناك تقويم مستمر لأداء الوزارات)، مشددا على (المتعاقد ان يعرف ان هناك متابعة ومساءلة ليس كما في الدورات السابقة التي شهدت صفقات فساد)، ولفت الى ان (جميع القوى السياسية متفقة على ان العراق هو الملاذ الحقيقي، وعندما يتقدم وتكون هناك نزاهة حقيقية فهو يكفي الجميع من زاخو الى البصرة)، وتابع ان (العراق مقبل على مرحلة بناء حقيقي ووضع الحجر الاساسي للعملية السياسية والبناء الصحيحة والخدمات الجيدة، وان تكون النزاهة هي المعيار في العمل التنفيذي)، وكشف الدهلكي عن ان (لجنته ستناقش مع الوزارة الواقع التربوي، والاطلاع على تفاصيل عديدة، وقد تكون هناك اعتراضات على بعض المطابع). من جانبها ،قالت عضو اللجنة زيتون الدليمي ان (الوزارة نسقت مع مطابع عالمية في الصين من أجل طبع الدفتر الإلكتروني الخاص بالامتحانات الوزارية، حيث يشمل الطبع جميع الدفاتر للمشاركين بالامتحانات الوزارية النهائية لمراحل السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي)، وحددت الوزارة ، مسار عملية تنفيذ الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انها(حددت مسار عملية تنفيذ الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والدول المانحة والمعنية بالقطاع التربوي، خلال اجتماع لمناقشة الخطط التربوية ترأسه وكيل الوزارة للشؤون الإدارية فلاح محمود القيسي بحضور عضو هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء طارق العاني ومدير عام المناهج رياض العمري ومدير عام التعليم المهني محمود المالكي ومجموعة من رؤساء المنظمات الدولية)، مؤكدا انه (جرى استعراض ملخص عن الستراتيجية الوطنية مع مناقشة موارد التمويل المالية والبشرية ووضع آلية تشكيل لجان عليا و لجان فنية مسؤولة عن التنفيذ ،حيث كانت أهم مخرجات الاجتماع هي أن تكون النقاط الموضوعة في محاور الستراتيجية سبيلاً للتغيير الشامل في واقع التعليم ونقطة انطلاق مميزة للأعوام الدراســــية المقبلة). فيما اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أمراً وزارياً بتعيين عدد من حملة الماجستير والدكتوراه.

تشريعات نافذة

وقالت الوزارة في بيان امس إن (العبودي أصدر أمراً وزارياً بتعيين عدد من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة)، داعيا (المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي ، للحضور إلى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية ،فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقويم الخاص بمنح الشهادة ،والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام). وقررت الوزارة في وثت سابق ، تمديد موعد التقديم الى المنحة الدراسية الهندية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (جرى تمديد موعد التقديم من قبل الجانب المانح إلى المنحة الدراسية الهندية إلى نهاية الشهر الجاري)، داعيا المتقدمين ممن لم يتسن لهم إكمال عملية التقديم أو من يرغبون بالتقديم لأول مــــــرة الى (التسجيل عن طريق الرابط،http://a2ascholarships.iccr.gov.in ) ولفت الى أن (المتقدمين يخضعون لنظام رقم 3 لسنة 2018 ). فيما وجّه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدرس تجاوز على طلبة بأحد معاهد التدريس الخصوصي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجبوري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة برئاسة مدير الإشراف التربوي وعدد من الأعضاء القانونيين من الوزارة للتحقيق بشان ما تداولته مواقع التواصل لمقطع فيديو والذي يظهر فيه أحد مدرسي مادة الكيمياء للصف السادس الاعدادي وهو يهين الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي ويتعامل معهم بطريقة بعيدة عن السمات التربوية)، وامهل الجبوري (اللجنة التحقيقية 48 ساعة لإعلان النتائج والإجراءات القانونية المتخذة بحقه)، مجدد تأكيد (عدم السماح لأي أحد المساس بالطلبة مهما كانت الأسباب والتصرف معهم بطريقة هوجاء، فهم أمانة في اعناقنا قبل كل شيء)، مشددا على (ضرورة الحفاظ على قدسية مهنة التعليم والرسالة الإنسانية والإخلاقية التي تحملها)، واشار الى انه (من يتورط بمثل هذه الأفعال لا يستحق الصفة التربوية التي يحملها)، داعيا الى (غلق المعاهد التي تخالف قوانين الوزارة ومبادئ شرف المهنة التعليمية).