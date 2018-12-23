بيت فاضل العزَّاوي – حسن النواب

كلام صريح
عندما قرأتُ ديوان الشجرة الشرقيَّة؛ قبلَ أكثر من عشرينَ عاماً، توصَّلتُ إلى قناعةٍ راسخةٍ؛ أنَّ الشاعر فاضل العزَّاوي؛ لا أحد يباريه في كتابة القصيدة النافرة والمتدفِّقة على إيقاع الخبَبْ؛ وهو مجزوء بحر المتدارك. في إحدى قصائده يقول: أملأُ كيسي رملاً، وأؤسِّسُ في المنفى وطني، أنقلهُ تحت الأمطار إلى الوادي. هل كان العزَّاوي في هذا المقطع الشعري، يستقرئُ ما سيؤول لهُ الحال في منفاهِ؛ وهو في خريف العمر؟ إذْ تحوَّلَ منزلهُ في الوطن إلى كيس رمل! حينَ أقدمَ الطاغية على مصادرتهِ بجرَّةِ قلم؛ لأنَّه وقفَ بشجاعةٍ، ضدَّ الحرب التي أشعلها مع إيران؛ والمفارقة أنَّ الذي استولى على منزله بعد نهبهِ من قبل النظام القمعي؛ كان أحد رجال الأمن؛ وليسَ بعيداً أنَّ يكون رجل الأمن هذا؛ هو من كان يراقب العزَّاوي عن كثب؛ ويكتب التقارير الخبيثة عنهُ؛ فكرَّمهُ الديكتاتور بمنزل العزَّاوي؛ إمعاناً بحقدهِ وتذَّمرهِ من هذا الشاعر الاستثنائي؛ الذي كتب بيان الحداثة الشعري مع الشعراء سامي مهدي وخالد علي مصطفى وفوزي كريم. وقد نُشرَ في مجلة شعر 69؛ ذلك البيان الذي أحدثَ ضجَّةً واسعةً في الوسط الثقافي والعربي، بما تضمَّنهُ من دعوةٍ صريحةٍ إلى تجاوز الأعراف القديمة في كتابة الشعر؛ بَلْ إلى ثورة شعرية جديدة؛ تركتْ تأثيراً واضحاً على ملامح القصيدة التي كتبها الشعراء فيما بعد. والمفارقة في هذا البيان؛ إنَّ مهدي ومصطفى ينتميان إلى الفكر القومي؛ بينما كان العزَّاوي وكريم يناضلان من أجل ترسيخ الأفكار اليساريَّة؛ غير أنَّ همَّ الشعر وسحره جمعهم بجبهةٍ وطنيَّة؛ تحت خيمة شعرية واحدة. وإذا كان هناكَ من يجهلُ قيمة هذا المبدع؛ فهو من مدينة كركوك؛ وقد أسسَّ مع جانْ دمُّو وجليل القيسي وسركون بولص ومؤيد الراوي وصلاح فائق وأنور الغسَّاني والأب يوسف سعيد جماعة كركوك؛ التي لعبتْ دوراً فاعلاً في الحياة الثقافية؛ إبَّان فترة الستينيات؛ هذا الكائن الشرقي؛ يكتبُ بثلاثِ لغاتٍ نصوصهُ الإبداعية؛ وقدْ كانَ رئيس لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية، في دورتها الأولى، كلُّ هذه المواصفات الإبداعية التي يرفلُ بها العزَّاوي، لم تشفع لهُ، باستعادة منزلهِ الذي يحتلَّه رجل الأمن حتَّى الآن؛ برغم صدور قرارٍ صريحٍ من المحكمة يقضي بإعادة العقار إلى مالكه الشرعي؛ التي هي زوجة العزَّاوي. وحينَ أعياهُ الروتين والتسويف القاتل باسترجاع ملاذه؛ الذي اشتراهُ بعرقِ جبينهِ ونقودهِ الحلال، بمعونة زوجتهِ الكريمة الدكتورة سالمة صالح؛ في أواخر السبعينيات؛ اضطرَ بعدَ أنْ أُغلقتْ جميع الأبواب بوجههِ؛ إلى كتابةِ رسالةٍ مُقتضبة تقطرُ أسى ومرارة؛ إلى المسؤولين على دفَّةِ الحكم في العراق، عسى يلتفتونَ إلى مناشدتهِ؛ ويعيدونَ منزله المنهوب؛ لكنَّ ذلك لنْ يحدث؛ مالم يبادر وزير الثقافة الدكتور عبد الأمير الحمداني؛ بطرح معاناة العزَّاوي والجوْر الذي لحق بهِ؛ أمام مجلس الوزراء؛ في أول اجتماع سيحضرهُ؛ فهو أمام اختبار حقيقي، يبرهن من خلاله؛ على حرصه للمبدعين العراقيين؛ ومتابعة مشاكلهم وهمومهم؛ وهو جدير بهذا الاختبار؛ فالرجل ليس غريباً عن الوسط الثقافي؛ واكتسب تجربةً مهنيَّةً لا يُستهان بها؛ من خلال عمله الدؤوب في مجال الآثار؛ ورئاستهِ إلى اتحاد أدباء ذي قار؛ بمعنى هو على تماسٍّ مباشر مع أفكار الأدباء وهواجسهم وتطلُّعاتهم وأحلامهم؛ ويكادُ يعرفُ معظم الأدباء، ويمتلكُ فكرةً واضحةً عن أنشطتهم ونصوصهم التي يكتبونها؛ لقد كتبتُ قبل شهر تقريباً، مقالاً بعنوان وزير الثقافة، وطالبتُ من خلالهِ بكلامٍ صريح، أنْ يكون وزير الثقافة من حديقة الإبداع العراقي؛ وقلتُ لرئيس الوزراء وللأحزاب السياسية؛ جرَّبوا أنْ تستمعوا لنا هذه المرَّة، وستكسبونَ الرهان أمام الوسط الثقافي في العراق والعالم؛ أجل؛ أكادُ أرى الطريق المؤدِّي إلى باب وزير الثقافة مُشْرعاً بصدرٍ رحبٍ، وبمحبَّةٍ صافيةٍ؛ أمام جميع المبدعين من أدباء وفنانين وصحفيين، وهي مهمَّة شاقَّة بلا شكٍّ أمام الحمداني؛ لاستيعاب معاناة كل هؤلاء الذين أدركتهم مهنة الأدب؛ أو الذين يرسمون بدمعِ رؤاهم اللوحات؛ أو الذين يطاردونَ الخبر في أروقة مهنة المتاعب؛ غير أنَّ الخطوة الأولى التي ننتظرها من وزير المبدعين؛ هي استرجاع منزل العزَّاوي؛ الذي هوَ بنظر الأدباء، ليس منزلاً وحسب؛ إِنَّما محرابٌ تلوذُ في حِضنهِ مخلوقاته العجيبة؛ ولا يقلُّ شأناً عن موقع أثري في الناصرية أو كركوك؛ وإذا نجحَ وزير الثقافة في مسعاه؛ فهذا سيدعنا نتفاءل بما هو قادم منهُ، يقول آخر الملائكة الشاعر فاضل العزَّاوي في مقطع قصيدة: أنا العاشق يا وطني، أكتبُ فوق الموج حُبّي. فهل بوسع وزير الثقافة؛ أنْ يترجم عشق العزاوي إلى وطنه؛ إلى حلمٍ واقعي؛ حينَ يعيد منزل الرائي؛ من رجل الأمن الذي مازال يحتلَّه ُحتَّى الآن.