بيت فاضل العزَّاوي – حسن النواب

كلام صريح

عندما‭ ‬قرأتُ‭ ‬ديوان‭ ‬الشجرة‭ ‬الشرقيَّة؛‭ ‬قبلَ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرينَ‭ ‬عاماً،‭ ‬توصَّلتُ‭ ‬إلى‭ ‬قناعةٍ‭ ‬راسخةٍ؛‭ ‬أنَّ‭ ‬الشاعر‭ ‬فاضل‭ ‬العزَّاوي؛‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يباريه‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬القصيدة‭ ‬النافرة‭ ‬والمتدفِّقة‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬الخبَبْ؛‭ ‬وهو‭ ‬مجزوء‭ ‬بحر‭ ‬المتدارك‭. ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬قصائده‭ ‬يقول‭: ‬أملأُ‭ ‬كيسي‭ ‬رملاً،‭ ‬وأؤسِّسُ‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬وطني،‭ ‬أنقلهُ‭ ‬تحت‭ ‬الأمطار‭ ‬إلى‭ ‬الوادي‭. ‬هل‭ ‬كان‭ ‬العزَّاوي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقطع‭ ‬الشعري،‭ ‬يستقرئُ‭ ‬ما‭ ‬سيؤول‭ ‬لهُ‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬منفاهِ؛‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬العمر؟‭ ‬إذْ‭ ‬تحوَّلَ‭ ‬منزلهُ‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬إلى‭ ‬كيس‭ ‬رمل‭! ‬حينَ‭ ‬أقدمَ‭ ‬الطاغية‭ ‬على‭ ‬مصادرتهِ‭ ‬بجرَّةِ‭ ‬قلم؛‭ ‬لأنَّه‭ ‬وقفَ‭ ‬بشجاعةٍ،‭ ‬ضدَّ‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬أشعلها‭ ‬مع‭ ‬إيران؛‭ ‬والمفارقة‭ ‬أنَّ‭ ‬الذي‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬نهبهِ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬القمعي؛‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬الأمن؛‭ ‬وليسَ‭ ‬بعيداً‭ ‬أنَّ‭ ‬يكون‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭ ‬هذا؛‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يراقب‭ ‬العزَّاوي‭ ‬عن‭ ‬كثب؛‭ ‬ويكتب‭ ‬التقارير‭ ‬الخبيثة‭ ‬عنهُ؛‭ ‬فكرَّمهُ‭ ‬الديكتاتور‭ ‬بمنزل‭ ‬العزَّاوي؛‭ ‬إمعاناً‭ ‬بحقدهِ‭ ‬وتذَّمرهِ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشاعر‭ ‬الاستثنائي؛‭ ‬الذي‭ ‬كتب‭ ‬بيان‭ ‬الحداثة‭ ‬الشعري‭ ‬مع‭ ‬الشعراء‭ ‬سامي‭ ‬مهدي‭ ‬وخالد‭ ‬علي‭ ‬مصطفى‭ ‬وفوزي‭ ‬كريم‭. ‬وقد‭ ‬نُشرَ‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬شعر‭ ‬69؛‭ ‬ذلك‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أحدثَ‭ ‬ضجَّةً‭ ‬واسعةً‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافي‭ ‬والعربي،‭ ‬بما‭ ‬تضمَّنهُ‭ ‬من‭ ‬دعوةٍ‭ ‬صريحةٍ‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬الأعراف‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الشعر؛‭ ‬بَلْ‭ ‬إلى‭ ‬ثورة‭ ‬شعرية‭ ‬جديدة؛‭ ‬تركتْ‭ ‬تأثيراً‭ ‬واضحاً‭ ‬على‭ ‬ملامح‭ ‬القصيدة‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬الشعراء‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭. ‬والمفارقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البيان؛‭ ‬إنَّ‭ ‬مهدي‭ ‬ومصطفى‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬الفكر‭ ‬القومي؛‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬العزَّاوي‭ ‬وكريم‭ ‬يناضلان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأفكار‭ ‬اليساريَّة؛‭ ‬غير‭ ‬أنَّ‭ ‬همَّ‭ ‬الشعر‭ ‬وسحره‭ ‬جمعهم‭ ‬بجبهةٍ‭ ‬وطنيَّة؛‭ ‬تحت‭ ‬خيمة‭ ‬شعرية‭ ‬واحدة‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هناكَ‭ ‬من‭ ‬يجهلُ‭ ‬قيمة‭ ‬هذا‭ ‬المبدع؛‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك؛‭ ‬وقد‭ ‬أسسَّ‭ ‬مع‭ ‬جانْ‭ ‬دمُّو‭ ‬وجليل‭ ‬القيسي‭ ‬وسركون‭ ‬بولص‭ ‬ومؤيد‭ ‬الراوي‭ ‬وصلاح‭ ‬فائق‭ ‬وأنور‭ ‬الغسَّاني‭ ‬والأب‭ ‬يوسف‭ ‬سعيد‭ ‬جماعة‭ ‬كركوك؛‭ ‬التي‭ ‬لعبتْ‭ ‬دوراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية؛‭ ‬إبَّان‭ ‬فترة‭ ‬الستينيات؛‭ ‬هذا‭ ‬الكائن‭ ‬الشرقي؛‭ ‬يكتبُ‭ ‬بثلاثِ‭ ‬لغاتٍ‭ ‬نصوصهُ‭ ‬الإبداعية؛‭ ‬وقدْ‭ ‬كانَ‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬جائزة‭ ‬البوكر‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الأولى،‭ ‬كلُّ‭ ‬هذه‭ ‬المواصفات‭ ‬الإبداعية‭ ‬التي‭ ‬يرفلُ‭ ‬بها‭ ‬العزَّاوي،‭ ‬لم‭ ‬تشفع‭ ‬لهُ،‭ ‬باستعادة‭ ‬منزلهِ‭ ‬الذي‭ ‬يحتلَّه‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭ ‬حتَّى‭ ‬الآن؛‭ ‬برغم‭ ‬صدور‭ ‬قرارٍ‭ ‬صريحٍ‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬يقضي‭ ‬بإعادة‭ ‬العقار‭ ‬إلى‭ ‬مالكه‭ ‬الشرعي؛‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬زوجة‭ ‬العزَّاوي‭. ‬وحينَ‭ ‬أعياهُ‭ ‬الروتين‭ ‬والتسويف‭ ‬القاتل‭ ‬باسترجاع‭ ‬ملاذه؛‭ ‬الذي‭ ‬اشتراهُ‭ ‬بعرقِ‭ ‬جبينهِ‭ ‬ونقودهِ‭ ‬الحلال،‭ ‬بمعونة‭ ‬زوجتهِ‭ ‬الكريمة‭ ‬الدكتورة‭ ‬سالمة‭ ‬صالح؛‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬السبعينيات؛‭ ‬اضطرَ‭ ‬بعدَ‭ ‬أنْ‭ ‬أُغلقتْ‭ ‬جميع‭ ‬الأبواب‭ ‬بوجههِ؛‭ ‬إلى‭ ‬كتابةِ‭ ‬رسالةٍ‭ ‬مُقتضبة‭ ‬تقطرُ‭ ‬أسى‭ ‬ومرارة؛‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬على‭ ‬دفَّةِ‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬عسى‭ ‬يلتفتونَ‭ ‬إلى‭ ‬مناشدتهِ؛‭ ‬ويعيدونَ‭ ‬منزله‭ ‬المنهوب؛‭ ‬لكنَّ‭ ‬ذلك‭ ‬لنْ‭ ‬يحدث؛‭ ‬مالم‭ ‬يبادر‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬الحمداني؛‭ ‬بطرح‭ ‬معاناة‭ ‬العزَّاوي‭ ‬والجوْر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بهِ؛‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء؛‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬سيحضرهُ؛‭ ‬فهو‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي،‭ ‬يبرهن‭ ‬من‭ ‬خلاله؛‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬للمبدعين‭ ‬العراقيين؛‭ ‬ومتابعة‭ ‬مشاكلهم‭ ‬وهمومهم؛‭ ‬وهو‭ ‬جدير‭ ‬بهذا‭ ‬الاختبار؛‭ ‬فالرجل‭ ‬ليس‭ ‬غريباً‭ ‬عن‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافي؛‭ ‬واكتسب‭ ‬تجربةً‭ ‬مهنيَّةً‭ ‬لا‭ ‬يُستهان‭ ‬بها؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬الدؤوب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الآثار؛‭ ‬ورئاستهِ‭ ‬إلى‭ ‬اتحاد‭ ‬أدباء‭ ‬ذي‭ ‬قار؛‭ ‬بمعنى‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬تماسٍّ‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬أفكار‭ ‬الأدباء‭ ‬وهواجسهم‭ ‬وتطلُّعاتهم‭ ‬وأحلامهم؛‭ ‬ويكادُ‭ ‬يعرفُ‭ ‬معظم‭ ‬الأدباء،‭ ‬ويمتلكُ‭ ‬فكرةً‭ ‬واضحةً‭ ‬عن‭ ‬أنشطتهم‭ ‬ونصوصهم‭ ‬التي‭ ‬يكتبونها؛‭ ‬لقد‭ ‬كتبتُ‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬تقريباً،‭ ‬مقالاً‭ ‬بعنوان‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة،‭ ‬وطالبتُ‭ ‬من‭ ‬خلالهِ‭ ‬بكلامٍ‭ ‬صريح،‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬الإبداع‭ ‬العراقي؛‭ ‬وقلتُ‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وللأحزاب‭ ‬السياسية؛‭ ‬جرَّبوا‭ ‬أنْ‭ ‬تستمعوا‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬المرَّة،‭ ‬وستكسبونَ‭ ‬الرهان‭ ‬أمام‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والعالم؛‭ ‬أجل؛‭ ‬أكادُ‭ ‬أرى‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدِّي‭ ‬إلى‭ ‬باب‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬مُشْرعاً‭ ‬بصدرٍ‭ ‬رحبٍ،‭ ‬وبمحبَّةٍ‭ ‬صافيةٍ؛‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬أدباء‭ ‬وفنانين‭ ‬وصحفيين،‭ ‬وهي‭ ‬مهمَّة‭ ‬شاقَّة‭ ‬بلا‭ ‬شكٍّ‭ ‬أمام‭ ‬الحمداني؛‭ ‬لاستيعاب‭ ‬معاناة‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬أدركتهم‭ ‬مهنة‭ ‬الأدب؛‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يرسمون‭ ‬بدمعِ‭ ‬رؤاهم‭ ‬اللوحات؛‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يطاردونَ‭ ‬الخبر‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬مهنة‭ ‬المتاعب؛‭ ‬غير‭ ‬أنَّ‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ننتظرها‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المبدعين؛‭ ‬هي‭ ‬استرجاع‭ ‬منزل‭ ‬العزَّاوي؛‭ ‬الذي‭ ‬هوَ‭ ‬بنظر‭ ‬الأدباء،‭ ‬ليس‭ ‬منزلاً‭ ‬وحسب؛‭ ‬إِنَّما‭ ‬محرابٌ‭ ‬تلوذُ‭ ‬في‭ ‬حِضنهِ‭ ‬مخلوقاته‭ ‬العجيبة؛‭ ‬ولا‭ ‬يقلُّ‭ ‬شأناً‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬أثري‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬أو‭ ‬كركوك؛‭ ‬وإذا‭ ‬نجحَ‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬مسعاه؛‭ ‬فهذا‭ ‬سيدعنا‭ ‬نتفاءل‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬قادم‭ ‬منهُ،‭ ‬يقول‭ ‬آخر‭ ‬الملائكة‭ ‬الشاعر‭ ‬فاضل‭ ‬العزَّاوي‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬قصيدة‭: ‬أنا‭ ‬العاشق‭ ‬يا‭ ‬وطني،‭ ‬أكتبُ‭ ‬فوق‭ ‬الموج‭ ‬حُبّي‭. ‬فهل‭ ‬بوسع‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة؛‭ ‬أنْ‭ ‬يترجم‭ ‬عشق‭ ‬العزاوي‭ ‬إلى‭ ‬وطنه؛‭ ‬إلى‭ ‬حلمٍ‭ ‬واقعي؛‭ ‬حينَ‭ ‬يعيد‭ ‬منزل‭ ‬الرائي؛‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬يحتلَّه‭ ‬ُحتَّى‭ ‬الآن‭.‬