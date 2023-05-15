مساحة ضوء تشهد ميلاد أربعة شباب مبدعين

بيت العود في‮ ‬بغداد‮ ‬يحتفي‮ ‬بتخرّج دفعته الأولى

بغداد‮ – ‬ياسين‮ ‬ياس‮ – ‬تضامن عبد المحسن‮ ‬

ضيفت قاعة الرباط في‮ ‬دائرة الفنون الموسيقية احتفالية تخرج الدورة الأولى لبيت العود في‮ ‬بغداد بعد دراسة امتدت لعامين وتضم أربعة خريجين هم‮ :‬كرم ثامر،مصطفى صالح،رحمن الماجد،رعد رياض‮ ‬،‮ ‬حيث قدم الشباب الاربعة بتدريب من الفنان محمد العطار،‮ ‬أداءً‮ ‬إبداعيا على آلة العود وهم‮ ‬يعزفون للتراث الموسيقي‮ ‬العراقي،‮ ‬كما عزفوا مقطوعات مصرية وسورية وكذلك كلاسيكية لموزارت،‮ ‬وقدم كل منهم أربع قطع موسيقية بشكل منفرد،‮ ‬وقطعتين أخرتين جماعية،‮ ‬صفق لهم الجمهور طويلا لتميزهم وقدرتهم على تقديم العمل بشكل فني‮ ‬متكامل‮.‬

اما عمل الافتتاح،كان بعنوان(مصير واحد)تأليف نصير شمة‮.‬

وأستهل الحفل بكلمة لمؤسس بيت العود الفنان نصير شمة،‮ ‬الذي‮ ‬اشار الى ان‮ (‬اول بيت للعود تأسس في‮ ‬القاهرة عام‮ ‬1998‮ ‬ والثاني‮ ‬في‮ ‬ابو ظبي‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬ والاسكندرية عام‮ ‬2011‮ ‬ ثم عام‮ ‬2018 في‮ ‬الخرطوم،‮ ‬و تم افتتاح بيت في‮ ‬بغداد عام‮ ‬2020? والاسبوع القادم‮ ‬يفتتح بيت العود في‮ ‬الرياض‮). ‬وعن هذه الدورة تحدث‮ ‬شمة قائلا‮ (‬قبل أيام تم تخرج دورة جديدة من بيت العود العربي‮ ‬في‮ ‬القاهرة،وابو ظبي،‮ ‬والخرطوم،والان في‮ ‬بغداد،‮) ‬وأضاف‮ (‬الان نزرع العود بيد الشباب،ولهم مستقبل كبير في‮ ‬بيت العودالعربي‮ ‬واذ نستمع إلى اربع قطع موسيقية،فأن اليوم‮ ‬يشهد ميلاد اربعة شباب من بيت العود،تحية لفاروق هلال اليوم هو بيننا‮ ‬،وعماد جاسم،مدير الفنون الموسيقية وكالة،وحسين الاعظمي‮ ‬الذي‮ ‬حافظ روح المقام العراقي،‮ ‬ومحمد حسين كمر عازف الجوزة،وهيثم شعوبي‮ ‬احد رموز المقام العراقي‮.‬واسماء مهمة اخرى‮) ‬واشار في‮ ‬كلمته الى ان‮ (‬الرسالة التي‮ ‬يتبناها بيت العود مازالت مستمرة في‮ ‬واجبها،‮ ‬ومازال هناك امل نزرعه بالطلبة الذين تخرجوا،‮ ‬فكل مجموعة تتخرج تعطي‮ ‬املا جديدا ومساحة ضوء من خلالها ننشر النور والثقافة ونطرد من كل بيت التطرف والتعصب والعنصرية‮).‬

‮ ‬روح التجديدة

وقال مدير بيت العودالعربي‮ ‬في‮ ‬بغداد،‮ ‬محمد العطار‮ (‬اليوم نحتفي‮ ‬بالمجموعة الأولى من الطلبة الخرجين من بيت العود،الذي‮ ‬يصنع فنانين‮ ‬يسهمون بنشر روح التجديد في‮ ‬العزف الحديث على العود‮).‬

وتحدث لـ(الزمان‮ ) ‬احد الخرجين‮ ‬،‮ ‬وهورحمن الماجد قائلا‮ (‬من خلال هذه الدورة الأولى في‮ ‬بيت العود،تعلمت الكثير منها تطوير المهارات،واكتشاف اشياءجديدة في‮ ‬عالم العود‮).‬

وشهد الحفل وجود لجنة اختبار لتحديد كفاءة كل شاب،‮ ‬وتكونت من عازف العود الفنان سامي‮ ‬نسيم،‮ ‬والدكتور دريد الخفاجي‮ ‬والفنان أحمد سليم مدير معهد الدراسات الموسيقية‮. ‬والتي‮ ‬اجتمعت بعد العرض الموسيقي‮ ‬للشباب الخريجين،‮ ‬لتحدد الدرجات التي‮ ‬يستحقها كل منهم،‮ ‬ليعلنوا النتائج،‮ ‬وباركها وكيل الوزارة عماد جاسم بكلمته التي‮ ‬قال فيها‮ (‬نحن فخورون جدا بهذا المنجز الجمالي‮ ‬والإبداعي،‮ ‬وقد رافقنا مسيرتهم اثناء التمرين،‮ ‬كما رافقنا المسيرة المضنية للفنان نصير شمة لإفتتاح بيت العود،‮ ‬نحن فخورون باننا ساهمنا في‮ ‬افتتاح هذا البيت المهم الذي‮ ‬يمثل الاشعاع المتنور في‮ ‬بغداد‮)‬،‮ ‬مؤكدا على ان دائرة الفنون الموسيقية تفتتح أبوابها لهذا العطاء الفكري،‮ ‬ليقدم في‮ ‬ختام كلمته الشهادات التقديرية للعازفين الشباب تثميناً‮ ‬لإبداعهم‮.‬

وكان للجنة التي‮ ‬اختبرت الخريجين كلمات بالتناوب،‮ ‬أثنوا فيها على العازفين الشباب وأدائهم الابداعي،‮ ‬داعين الى إستمرارهم وتطوير قدراتهم‮.‬

ويشغل بيت العود أحد البيوت الأثرية في‮ ‬شارع الرشيد وهو بيت الوالي،‮ ‬والمشروع بصدد ان‮ ‬يكبر،‮ ‬كما نوه شمة في‮ ‬كلمته،‮ ‬ليكون مكانا لكل الفنانين والمثقفين في‮ ‬مختلف التوجهات وليس فقط الموسيقى‮.‬