القضاء وفريق تحقيق دولي يبحثان نتائج جمع أدلة جرائم داعش

بيت الحكمة يقيم ندوة عن سجناء الرأي

بغداد – نعيم ياسين

اقام بيت الحكمة، ندوة بعنوان سجين الرأي بين الدين والسياسة، بالتعاون مع مؤسسة السجناء السياسيين، بحضور عدد من الباحثين المختصين، ومدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة في المؤسسة، جبار موات، والمستشار الاعلامي فيها كامل الكناني، وعدد من موظفي المؤسسة و نخبة من السجناء السياسيين ، ونائب رئيس المؤسسة، علي النوري. واكد خلال افتتاح الندوة الدكتور فلاح الاسدي، تابعته (الزمان) امس ان (الندوة جاءت استذكاراً لتاريخ مرير عاشه العراق حيث كان المواطن يسجن او يعدم بسبب ابداء رأيه او كلمته)، مبيناً ان (السجن على الرأي ظاهرة في تاريخ العالم و العرب).

تاريخ السجون

مشدداً على (وجوب الوقوف بأجلال للمضحين ولمواقفهم البطولية)، من جانبه قدم الباحث من جامعة ابن رشد، داود الزبيدي، بحثاً عن تاريخ السجون والسجناء في العصرين الأموي والعباسي)، مشيراً الى ان (بيت الحكمة الذي يعتبر معلماً ثقافياً ايام العباسيين، كان الى جواره سجن يعرف بـالطامورة، سُجن فيه اصحاب الرأي، وذلك يبين نفاق الانظمة السياسية وازدواجية شعاراتها)، واضاف الزبيدي ان (سجن المطبق الذي بناه المنصور العباسي مع بغداد، كان سجناً مظلماً تحت الارض، وفقد بعض السجناء قدرتهم على الرؤية لإصابتهم بالعمى، وكان يضم رجالاً ونساء)، وذكرت الدكتورة عهد العامري،عن سجناء الرأي في العهدين الملكي والجمهوري من تاريخ العراق، ان (كلا العهدين شهد قمعاً للآراء الحرة والوطنية خاصة إذا كانت ذات صبغة سياسية)، لافتة الى ان (السجين السياسي حرم من ابسط حقوقه كسجين صاحب رأي فظل يتعرض للتعذيب وهو في سجنه)، وعن السجناء السياسيين اوضحت العامري ان (السجين السياسي جبار عبود مهودر، الذي استنكر بأسم السجناء السياسيين ما اقدم عليه الأردن من إجازة عمل حزب البعث على اراضيه، كشف وجود اكثر من 200 سجن بعضها بيوت سكنية، لدى النظام السابق، مما يدل على سعة القمع الذي كان يمارسه، مستذكراً صور التعذيب ومعاناة السجناء السياسيين، حيث مات بعضهم بالاختناق في الزنازين لقلة الهواء، والبعض الاخر مات بالامراض بسبب حرمانهم من العلاج).

واستعرضت الندورة عدد من (البحوث شهدت الندوة وفيلم سجن الرشاد للمخرج عدنان الساعدي، مستعرضاً فيه قصص التعذيب والمعاناة التي شهدتها السجينات العراقيات في مديريات الامن انذاك وفي سجونه، وتم افتتاح معرض تشكيلي لقسم الشؤون الثقافية، فضلاً عن معرض كتاب يوثق تاريخ السجناء السياسيين، وتوزيع الدروع وشهادات التقدير بين الباحثين و موظفي بيت الحكمة)، و دعا النوري الى (زيادة التعاون بين المؤسسة وبيت الحكمة.

على صعيد متصل، بحث رئيس مجلس القــــــــضاء الاعلى، فائق زيدان، نتائج عمل فريق التحقيق الدولي بشأن الجرائم المرتكبة من قــــــبل داعش.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان، استقـــــبل فريق التحقيق الدولي الخاص يونيتاد كريستيان ريتشر، وبحث مع رئيس الفريق نتائج عمله بشأن التعاون مع القضاء وجهات التحقيق في العراق لجمع الادلة الخاصة بالجرائم المرتبكة من قبل عصابات داعش الارهابية).

اعداد قانون

في غضون ذلك، وجّه وزير العدل، خالد شواني، بالانتهاء من إعداد قانون رعاية الأحداث، بما ينسجم مع الدستور والتزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للأحداث، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً لمجلس رعاية الأحداث للعام الجاري، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية.

وقال بيان امس انه (تم التصويت في الجلسة على انتخاب نائب رئيس مجلس رعاية الأحداث، كامل امين هاشم، استناداً الى المادة 7 اولا من قانـون رعــاية الأحــداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل)، مبيناً ان (جدول الاعمال تضمن جدول اعمال الجلسة تضمن مناقشة تطوير وتاهيل الدور والمدارس الخاصة بتعليم المودعين الأحداث، من اجل إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم)، واكد شواني ان (خطة الوزارة المقبلة جاءت وفق المنهاج الحكومي في دعم وتعزيز برامج التأهيل الخاصة بالأحداث في الجوانب التعليمية والثقافية والمهنية).

على صعيد متصل، اوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، عودة 118 نازحاً من مخيمات النزوح في اربيل الى مناطقهم في نينوى. وقال البيان ان (نحو 118 نازحاً بواقع 23 اسرة، عادوا من مخيمات الخازر وحن شام في محافظة اربيل، الى مناطق سكناهم الاصلية في مركز مدينة الموصل وقضاء تلعفر ونواحي الشورى وحمام العليل والحميدات وتل عبطة وقرى تلول البــــعاج بمحافــــــظة نينوى)، مشـــــيراً الى ان (العودة جاءت استــــــكمالاً لبرنامج الاستقرار للعائلات العائدة، بالتــــــعاون مع القوات الامنية والحكومات المحلية في المحافظـــــــتين لتأمين عودتــــــهم).