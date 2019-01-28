بيبر يدافع عن براون

{ لوس انجلوس- وكالات – دافع المغني العالمي جاستين بيبر عن صديقه المغني العالمي كريس براون بعد اتهامه بالاغتصاب من امرأة مجهولة في العاصمة الفرنسية باريس.وعلّق بيبر على إحدى صور براون عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: (لا أحد يستطيع لمسك أنت الأفضل). وكان براون قد خرج عن صمته وقرر الدفاع عن نفسه ونفي الشائعات التي طالته ورفع براون دعوى تشهير ضد المتهمة، وصرَّح محاميه الخاص رافائيل تشيتشي (أن موكله يتحدى بقوة التهم الموجهة إليه، كما سيرفع بشأن إدانته افتراءً يوم غد مع المدعي العام في باريس).