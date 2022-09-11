بيان لتجمع أكاديميون بلا حدود

بيان لتجمع اكاديميون بلا حدود..

الزملاء بالجمعية العامة لتجمع أكاديميون بلا حدود..

الزملاء بالمكتب التنفيذي لتجمع أكاديميون بلاحدود

الاصدقاء جميعآ..

تحية طيبه…

نود اعلامكم عن الحصيلة (العددية والنوعية) لتجمع اكاديميون بلا حدود حيث وصل عدد أعضاء الجمعيه العامه لتجمعنا مايزيد عن 300 عضو سواءآ الذين تقدمنا لهم بدعوات رسمية او الذين التحقوا بتجمعنا بطلبات فردية..فتجمعنا الاكاديمي والانساني يشكل حاضنه اكاديمية هامة لنخبة خيرة ومتميزة من كبار رجال العلم والمعرفة من 8 دول عربيه.. ومنهم اساتذه جامعات وعمداء كليات ورؤوساء اقسام علمية حاليون وسابقون.. فبالاضافة إلى العشرات من المحاميين والحقوقيين والاقتصاديين والاطباء والمهندسين والاعلاميين والفنانيين التشكيليين وقادة المجتمع المدني فأن تجمعنا يضم ايضآ بين صفوفه العشرات من حملة الماجستير بمختلف الاختصاصات العلمية..وكذلك التحق بصفوف تجمعنا بكل فخر واعتزاز 59 من الاساتذه من حملة شهادة الدكتوراه ph. d وبدرجات ((أستاذ وأستاذ مساعد)) ومن اصحاب الخبرات والكفاءات المشهود لها على المستوى العلمي والاكاديمي بالوطن العربي وهم على النحو التالي ادناه:

– دكتوراه بالقانون 21

-دكتوراه علوم سياسيه وعلاقات دوليه 09

– دكتوراه أقتصاد 05

– دكتوراه طب ph.d +دكتور أختصاص 06

– دكتوراه هندسه 04

– دكتوراه زراعه 03

– دكتوراه تاريخ 02

– دكتوراه اداب وتربيه ولغات وعلم النفس وفيزياء وكيمياء 09…

الحقيقة هذه الجبهة الاكاديمية العريضة تجعلنا وبكل تواضع نفتخر بهذه القوى المنتجه من رجال الفكر والقلم والذين اسهموا بشكل جاد في تعزيز أفاق عملنا الاكاديمي والمعرفي بحيث وصل لمستوى تضاهي كبربات الجامعات (كمآ ونوعآ)من خلال كوادره العلميه الخلاقة.. ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالامتنان والتقدير لكل من ساهم على منصتنا بكلمه حرة لصالح قيم العدالة الانسانية وبالدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وتعزيز سيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب على مستوى العراق والدول العربية.. وللعلم نحن منظمة مدنية واكاديمية مستقلة وغير ربحيه…

أمضاء

أ. د جلال الزبيدي

رئيس تجمع اكاديميون بلا حدود

أمضاء

أ. د سناء عبد القادر

السكرتير العام لتجمع أكاديميون بلا حدود