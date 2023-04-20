بيان رسمي بوفاة كمبش بعد مطاردته من القوات الامنية

أكد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، في العراق مساء اليوم الخميس، وفاة الهارب من سجن المنطقة الخضراء سعد كمبش، رئيس الوقف السني السابق المدان بالفساد ، واشار البيان الرسمي إلى أنه أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفياً.

وقال البيان المشترك للوزارتين، إنه “في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف وزير الداخلية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد أن انتقل المحكوم في عدد من المناطق أستقر، اليوم الخميس، في إحدى احياء مدينة الموصل”.وأضاف “حيث تمكنت قوة أمنية من تطويق مكان تواجده واثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب، اذ باشرت القوة بمطاردته وأصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية، وأثناء ذلك نقل المحكوم الى مستشفى الموصل العام ووصل متوفيا ًوتم تأكيد الوفاة سريريا”.وتابع إنه “تم إحالة الجثة الى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة اسباب الوفاة، علماً انه لاتوجد اثار شدة خارجية على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس من بعض الأمراض المزمنة”.