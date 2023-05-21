بيان رسمي: ايران توقف امدادات الغاز الى جنوب العراق

بغداد- الزمان: أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن توقف امدادات الغاز الإيراني الى المنطقة الجنوبية ما أدى إلى تراجع 1000 ميكا واط من انتاج المنظومة الكهربائية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان، أنه “في الوقت الذي تجتهد فيه ملاكات الوزارة لتحقيق زيادة في الانتاج وإعلان جاهزية الوحدات التوليدية بمحطاتها لتواكب استقرار ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين مع ذروة الأحمال الصيفية، تعلن الوزارة عن توقف امدادات الغاز المورد عن المنطقة الجنوبية ولأسباب فنية بحسب الجانب الإيراني”.

واضاف أن “الايقاف تسبب بتحديد احمال محطات شط البصرة الغازية، والرميلة الغازية والاستثمارية، والنجف الغازية في مناطق الفرات الأوسط، وخسارة المنظومة ما يقارب الـ 1000 ميكا واط من انتاجها، الامر الذي يؤثر بشكل بسيط على ساعات تجهيز الكهرباء”.

واشار البيان الى أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أوصى باجراء تنسيق مكثف وعالي مع وزارة النفط لإمكانية تعويض ماف قدته المحطات من غاز لتشغيلها”.

ورغم الاحتياطات الضخمة للغاز، ظل العراق يستورد حوالي 40% من الغاز الذي يستخدمه من ايران، ويخصص معظمه لتوليد الكهرباء.

وواجه العراق خلال السنوات الماضية تحديات خطيرة بشأن استيراد الغاز الإيراني، إذ تراجع الضخ إلى مستويات منخفضة بسبب تأخر بغداد عن تسديد مديونياتها، وكذلك لزيادة الاستهلاك محليًا في ايران.