بيان ترميم الحكومة (3) – شامل حمد الله بردان

السيد رئيس مجلس الوزراء، امسك تصريحات الذي لم يفز بولاية ثانية، والتي يريد فيها حصة ماتبقى من ائتلافه المسمى نصرا، وانظر الى مكانة الذي سحب عنه التأييد، وهو مقتدى الصدر، والصدر في السادسة والاربعين، ثاني اثنين ناجيين من اولاد محمد الصدر، وقريب لكل المؤثرين والمتأثرين بالصدر، من رئيس الحكومة في العهد الملكي، الى موسى الصدر، ومحمد باقر، مقلدو ابيه هم اكثر الشباب الشيعي، وهو بعمر ابنك.

العامري هادي، والذراع العسكري للمجلس سابقا، مؤثرون، لكن ثمة قضية فاصلة غريبة، هي ان الصدر المتحكم في الشارع له قوة اكثر من ذوي الغطاء الرسمي وان كانوا شيعة، لقضية صعب اثبات عكسها، وهي ان جيل الاباء للجيل الصدري الحالي حارب الجيش الايراني سابقا، وتناثرت قصص عن دور لعراقيين ضمن الفيلق، قيل انهم عذبوا اسرى!

مهما تكن القصة، فالواقع ان الصدر وعنده مشاوروه، يعرف كيف يتحرك تحت لافتة ابيه واجداده، فيتخرك عراقيا وعربيا وايرانيا بشكل اخذ بالاتزان والوزن، ليكن الصدر ممن لا يتخذ موقفا معارضا لسياستك، فخسارته في الواقع العراقي الحالي، تضركما. ومع هذا فالتوازن مع مواصفات ترضي السيستاني ستغنيك عن كثيرين.

ونكمل لاحقا.