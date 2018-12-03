بيان ترميم الحكومة – شامل حمد الله بردان

لحسن الحظ، كان سلفك تافها، فبناء مكانتك اسهل مما لو كان السلف ذا حضور.

انت محاط بملفات ليست سهلة، بعضها ستتقدم بها، وبعض سينسى، وقسم لن يشهد حراكا.

انت امام قائمة احزاب، وقاعـــــــدة مذهبية يحكمها رجال دين، ورجال الدين خطرون، ليس لانهم يحكون بأسم المقدس، ابدا، بل لان الجــــــــموع تقدسهم بسبب ان الالتـــــزام معهم غير مرهق واختياري.

سيخنقك اثنان، لو نجحت بكسر يد احدهما، تمكنت من تخفيف ثقل الخانق الاخر، تخلص من كل شاغلي المراكز المهمة الذين زرعهم سابقوك، لانهم يداهنوك الان، وينقلون عنك نقاط ضعف ستبدو منك ان خففت الاختياط.

قبل ذلك انت جاوزت الســــــبعين، وليس هذا عائـــــــقا امام بناء نفسك، إن اردت ان يكـــــون لك دور، اما ان اردت تمــــــضية اعوامــــــك وسط معتقد انها سنوات اربع وتنتهي، حينها تكون قدمك في فخ.

العراقيون تثيرهم الاخبار التي تحكي عن حـــــــبس مسؤول، عندك سجن وعندك مخطئ، وحتى يكون لك جمهـــــور، فأقدف رعبا في الاخرين، زج بكبيــــــر بسجن، لانك ان سكــــــت الان، حتـــــــى وان كنت مــــسالما، عامــــــلك الخاســــــرون كخاسر يقف في اخر الطابور.اشغل التربية بتغيير المنهاج، وتدخل في مستقبل الاطفال، فالكبار صاروا ثمارا قاربت العفن.

اجلب وزير الصحة، واملأ الاخبار حركة حولها وحول امانة العاصمة، طالع صور بغداد والمخافظات وضع قلما احمرا وعلامات حمراء وهدد بردم المسؤول بالطين، وحقن الطبيب بدواء خاطئ ان تساهل او اهمل.

اياك ان تسلم الامن لمنفلت او مدعوم خارج قانونك، فكل رشوة بجيب ستكون شريكا فيها وان لم تعلم.

اطلب من كل فريقك ان يوقع على استقالة بدون وضع تاريخ، وبمجرد شكك به ضع انت التاريخ.

ليكن في علمك ان السرقات السابقة تحولت الى كيانات كادت ان تمسك مقعدك، الان اطلب تجميد اصول الاموال المشكوك بأصحابها، واختر مدع عاما اقسى من الحجاج، وابطش من عبيدالله بن زياد.

اخرج متنـــــــكرا الى منطـــــــقتك وانظر للمشهد، ستـــــــجد، سيارات فارهة وبيــــــوتا ضخمة، واطفالا يستـــــــجدون، وفقرا يكاد ينفجر، غوش عينك وتخيل مصادر الثراء وسبب البؤس، وتخيل كم فقير يشبع لو ان اموال البيت والسيارة وزعت ولو بقليل من عدل.

رمم نفسك ستجد ترميم حكومتك سهلا، التواضع الان غلط، الاستبداد مطلوب واي تهاون قد يطيح بك. ان قبلت، سنكمل.