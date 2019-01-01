بيان العلوي حول فتوى إلغاء التاريخ – حسن العلوي

ينبغي التنبيه ان فعل الفتوى حاليا يدور في محيط مفتيها ولا يأخذ بها مجتمعنا الذي سبق وعي شعوب مجاورة في كون الدين لايحتاج الى كهنة وان الكاهن الشيعى كنظيره السني كنظيريهما المسيحي لم تعد له شغلة مع الاحياء. وانه مات مع الموتى ولا قوة تعيده للحياة.

اما فتوى شيخنا فالغرابة فيها انها تتجرأ على التاريخ وتقترب وهي البعيدة لتلغيه .فلا تاريخ ميلادي ولا اعياد لاولادي. ولم تعد العمامة ترود الطريق للمبصرين لانها مشتقة لغويا من العمى لانها في الاصل خرقة يلف الرجل وجهه بها اتقاء الغبار الذي تثيره سنابك الخيل.وقد تؤثر على وضوح الرؤية فمعتمرها احوج من سواه لرفعها عن رأسه، فانحصر اعتمارها على دخول الكرب لهذا يقول الحجاج متى اضع العمامة تعرفوني لان هذا الذي كان جلادا وصار اسمه لايخيف احدا بعد ظهور جلادي العصرالحديث

يتفاخر انه والده طلاع الثنايا .

ولهذا قد بعيش المرجع الاعلى نصف قرن ولا يصدر فتوى.

ان فتوى الغاء التاريخ الميلادي انتهت بالغاء المفتي وبقاء التاريخ .

وهو وضع طببعي، فالتاريخ اكبر من اي شخص ولو كان نابليون .

رحم الله مولانا المفتي واسكنه قصرا يباهي به القصر البرهمي الذي ما سكنه رئيس الا واصبح من الفطيس فاضلا كان ام جاهلا.

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لماذا يكتبون عن صدام ان راهن على قتله انما كان بدافع الانتقام لمن قتله صدام وهذه موجة تنتهي بابتداء مفعول الثأر وقد انتهى هذا معه.

ثانيا ان من كان يعتقد بان فتح باب القبر لصدام سيفتح له ابواب البيت الابيض و 10 داون ستريت وان جوازه العراقي كما روج معارضو صدام سيكون نظيرا للجواز البريطاني وانه صار ابوعليفه كلشى على كيفه، واجه صدودا من الدول القاتلة الصومالي بدرجتين.

ابوعليفة صار يأكل علف الجوازات .لكن رجالات ابو عليفة لم يصبهم.اذى فهم في حياة صدام يحملون

جواز جنسياتهم الامريكية والكندية والبريطانية والهولندية والفرنساوية فلا خوف عليهم .

الثمن يدفعه اهل الجبايش ومن عز عليهم ان يروا جواز سفر لايعرفون لو توفر لديهم طريقهم الى مكاتب السياحة التي تشكو الان قلة الزبون وكثرة الروزخون.

تأكد الناس ان مشكلتهم لم تكن مع صدام بل لانهم عراقيون فأما ان يتنازلوا عنها اوتتنازل عنهم.

العراق زائدا دكتاتور وطني خطر يزيل النوم عن عيونهم .ولان العراق لايفنى ولا تفنى النجوم الطوالع .فالاسهل فناء صدام المطلوب لالوف من عوائل قتلاه واطيافهم.