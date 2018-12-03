بيان‭ ‬الصدر‭ ‬وحديث‭ ‬العبادي

قبيل‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬اخرى‭ ‬مقررة‭ ‬لاستكمال‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬يصدر‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بيانا‭ ‬وخطابا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭. ‬بيان‭ ‬الصدر‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬لافتة‭ ‬للانتباه‭ ‬اتت‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬ومن‭ ‬المفيد‭ ‬ان‭ ‬نلقي‭ ‬نظرة‭ ‬فاحصة‭ ‬على‭ ‬الخطابين‭. ‬

الصدر‭ ‬يقول‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬لعبد‭ ‬المهدي‭ ‬ان‭ ‬تحالف‭ ‬سائرون‭ ‬التابع‭ ‬له‭ ‬بل‭ ‬وكل‭ ‬تحالف‭ ‬الاصلاح‭ ‬الذي‭ ‬بني‭ ‬حوله‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬اي‭ ‬مرشحين‭ ‬للوزارات‭ ‬‭,‬‭ ‬و‭ ‬الاشارة‭ ‬عامة‭ ‬للوزارات‭ ‬التي‭ ‬اقرت‭ ‬وتقلد‭ ‬مرشحوها‭ ‬مناصبهم‭ ‬و‭ ‬للوزارات‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشغل‭ ‬بعد‭. ‬هنا‭ ‬يختلف‭ ‬الصدر‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬العبادي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬بصراحة‭ ‬بان‭ ‬كتلة‭ ‬سائرون‭ ‬التابعة‭ ‬للصدر‭ ‬وكتلة‭ ‬الفتح‭ ‬بزعامة‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬قد‭ ‬حصلتا‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشكيلها‭ ‬مبنيا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الكتلتين‭. ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الصدر‭ ‬يشيد‭ ‬برئاسة‭ ‬العبادي‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬استعادة‭ ‬الاراضي‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬الصدر‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬راضيا‭ ‬عن‭ ‬العبادي‭ ‬وداعما‭ ‬له‭ ‬فان‭ ‬اختلاف‭ ‬الرؤى‭ ‬بات‭ ‬الان‭ ‬واضحا‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬فشل‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سحب‭ ‬الصدر‭ ‬دعمه‭ ‬السياسي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬صعود‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء‭. ‬لكن‭ ‬الاختلاف‭ ‬ليس‭ ‬شخصيا‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تبدو‭ ‬ودية‭ ‬لكنه‭ ‬اختلاف‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتحدثان‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬الصيغ‭ ‬والاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬وتتشكل‭ ‬على‭ ‬اساسها‭ ‬حكومة‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭. ‬

يثبت‭ ‬الصدر‭ ‬ايضا‭ ‬تحالفه‭ ‬مع‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬بدر‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬ويصفه‭ ‬بالمجاهد‭ ‬ويقول‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬قد‭ ‬انقذ‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تقام‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬المحاصصة‭ ‬والفساد‭. ‬لكن‭ ‬الصدر‭ ‬ينتقد‭ ‬ضمنا‭ ‬تحالف‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬العامري‭ ‬وينتقد‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تبنى‭ ‬فيها‭ ‬تحالفات‭ ‬شيعية‭-‬سنية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬المصالح‭ ‬و‭ ‬الفساد‭ ‬لا‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬بحسب‭ ‬الصدر‭. ‬وهنا‭ ‬امتداد‭ ‬لنقاط‭ ‬اثارها‭ ‬الصدر‭ ‬مؤخرا‭ ‬واستدعت‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬غاضب‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬السنية‭ ‬ولم‭ ‬تؤد‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬يقصد‭ ‬من‭ ‬تحديدا‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بالادلة‭ ‬والقضاء‭ ‬والطرق‭ ‬العملية‭ ‬وهي‭ ‬امور‭ ‬تبدو‭ ‬بعيدة‭. ‬لكن‭ ‬هنا‭ ‬ايضا‭ ‬نؤشر‭ ‬ملاحظة‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬العبادي‭ ‬حينما‭ ‬خاطب‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬مطالبا‭ ‬اياه‭ ‬بالوضوح‭ ‬وسائلا‭ ‬اياه‭ ‬عن‭ ‬الصيغة‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬بموجبها‭ ‬حكومته‭ ‬وهل‭ ‬هي‭ ‬حكومة‭ ‬محاصصة‭ ‬ام‭ ‬لا‭. ‬اذ‭ ‬يسال‭ ‬العبادي‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬قائلا‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬حكومتة‭ ‬تدعي‭ ‬عدم‭ ‬القيام‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬المحاصصة‭ ‬فلماذا‭ ‬وزعت‭ ‬مناصبها‭ ‬وفقا‭ ‬للحصص‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬حكومة‭ ‬محاصصة‭ ‬فلماذا‭ ‬لاتوزع‭ ‬الحصص‭ ‬بطريقة‭ ‬واضحة‭ ‬ولماذا‭ ‬يتم‭ ‬استثناء‭ ‬كتل‭ ‬معينة‭. ‬وكتلة‭ ‬العبادي‭ ‬من‭ ‬الكتل‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تاخذ‭ ‬حصة‭ ‬واضحة‭. ‬

وفي‭ ‬كتلة‭ ‬العبادي‭ ‬تكمن‭ ‬العقدة‭ ‬الاكبر‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬والتي‭ ‬ترد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الصدر‭ ‬وهي‭ ‬الوزارات‭ ‬الامنية‭ ‬وتحديدا‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬يتمسك‭ ‬العامري‭ ‬والفتح‭ ‬والبناء‭ ‬بترشيح‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬الذي‭ ‬تحرك‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬وقبل‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬مبتعدا‭ ‬عن‭ ‬العبادي‭ ‬ومنشقا‭ ‬عنه‭ ‬مصطحبا‭ ‬معه‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬العبادي‭. ‬وفر‭ ‬تحرك‭ ‬الفياض‭ ‬الضربة‭ ‬البرلمانية‭ ‬القاضية‭ ‬لمسعى‭ ‬العبادي‭ ‬المدعوم‭ ‬اميركيا‭ ‬للولاية‭ ‬الثانية‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يأتي‭ ‬سبب‭ ‬تمسك‭ ‬داعميه‭ ‬به‭ ‬مرشحا‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭, ‬بالاضافة‭ ‬طبعا‭ ‬الى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬ادار‭ ‬بها‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬

في‭ ‬النهاية‭ ‬يتحدث‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬بصراحة‭ ‬عن‭ ‬مهلة‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬الى‭ ‬سنة‭ ‬امام‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬ليثبت‭ ‬نجاح‭ ‬حكومته‭. ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭ ‬لايقول‭ ‬الصدر‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬ستسقط‭ ‬بل‭ ‬يقول‭ ‬انه‭ ‬سيتحول‭ ‬الى‭ ‬موقع‭ ‬المعارضة‭. ‬واذا‭ ‬كنا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الاشهر‭ ‬فان‭ ‬حكومة‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬شهرها‭ ‬الثاني‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬يبتدأ‭ ‬حساب‭ ‬المهلة‭ ‬واين‭ ‬ينتهي‭ ‬لكن‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خلافا‭ ‬واضحا‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬الصيغ‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬بموجبها‭ ‬الحكومة‭ ‬و‭ ‬حول‭ ‬معاني‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬عليها‭.‬