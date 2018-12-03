بيان‭ ‬الصدر‭ ‬وحديث‭ ‬العبادي

قبيل جلسة برلمانية اخرى مقررة لاستكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا وخطابا لرئيس الوزراء. بيان الصدر يأتي بعد ايام من تصريحات لافتة للانتباه اتت من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ومن المفيد ان نلقي نظرة فاحصة على الخطابين.
الصدر يقول في بيانه لعبد المهدي ان تحالف سائرون التابع له بل وكل تحالف الاصلاح الذي بني حوله لم يقدم اي مرشحين للوزارات , و الاشارة عامة للوزارات التي اقرت وتقلد مرشحوها مناصبهم و للوزارات الاخرى التي لم تشغل بعد. هنا يختلف الصدر تماما مع العبادي الذي قال بصراحة بان كتلة سائرون التابعة للصدر وكتلة الفتح بزعامة هادي العامري قد حصلتا على حصة الاسد في الحكومة التي كانت تشكيلها مبنيا على اتفاق بين الكتلتين. رغم ان الصدر يشيد برئاسة العبادي وتحديدا في ملف استعادة الاراضي من تنظيم داعش ورغم ان الصدر كان على مدى السنوات السابقة راضيا عن العبادي وداعما له فان اختلاف الرؤى بات الان واضحا خصوصا مع فشل العبادي في الحصول على ولاية ثانية بعد ان سحب الصدر دعمه السياسي له في لحظة حاسمة في الفترة التي سبقت صعود عبد المهدي لرئاسة الوزراء. لكن الاختلاف ليس شخصيا اذ ان العلاقة بين الرجلين ما زالت تبدو ودية لكنه اختلاف في الطريقة التي يتحدثان بها عن الصيغ والاتفاقات التي تشكلت وتتشكل على اساسها حكومة عبد المهدي.
يثبت الصدر ايضا تحالفه مع امين عام منظمة بدر هادي العامري ويصفه بالمجاهد ويقول ان هذا التحالف قد انقذ الحكومة من ان تقام وفق نظام المحاصصة والفساد. لكن الصدر ينتقد ضمنا تحالف البناء الذي يقوده العامري وينتقد الطريقة التي تبنى فيها تحالفات شيعية-سنية مبنية على اساس المصالح و الفساد لا المصلحة العامة بحسب الصدر. وهنا امتداد لنقاط اثارها الصدر مؤخرا واستدعت رد فعل غاضب من القوى السنية ولم تؤد حتى الان على اتفاق حول من يقصد من تحديدا ولا على طريقة مكافحة الفساد بالادلة والقضاء والطرق العملية وهي امور تبدو بعيدة. لكن هنا ايضا نؤشر ملاحظة جاءت على لسان العبادي حينما خاطب عبد المهدي مطالبا اياه بالوضوح وسائلا اياه عن الصيغة التي تشكلت بموجبها حكومته وهل هي حكومة محاصصة ام لا. اذ يسال العبادي عبد المهدي قائلا اذا كانت حكومتة تدعي عدم القيام على اساس المحاصصة فلماذا وزعت مناصبها وفقا للحصص واذا كانت حكومة محاصصة فلماذا لاتوزع الحصص بطريقة واضحة ولماذا يتم استثناء كتل معينة. وكتلة العبادي من الكتل التي لم تاخذ حصة واضحة.
وفي كتلة العبادي تكمن العقدة الاكبر حتى الان في تشكيل الحكومة والتي ترد في بيان الصدر وهي الوزارات الامنية وتحديدا وزارة الداخلية. يتمسك العامري والفتح والبناء بترشيح فالح الفياض الذي تحرك في لحظة حاسمة بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة مبتعدا عن العبادي ومنشقا عنه مصطحبا معه جزءا مهما من تحالف العبادي. وفر تحرك الفياض الضربة البرلمانية القاضية لمسعى العبادي المدعوم اميركيا للولاية الثانية ومن هنا يأتي سبب تمسك داعميه به مرشحا لوزارة الداخلية, بالاضافة طبعا الى الطريقة التي ادار بها هيئة الحشد الشعبي في السنوات الماضية.
في النهاية يتحدث الصدر في بيانه بصراحة عن مهلة ستة اشهر الى سنة امام عادل عبد المهدي ليثبت نجاح حكومته. اذا لم يحصل ذلك لايقول الصدر ان الحكومة ستسقط بل يقول انه سيتحول الى موقع المعارضة. واذا كنا نتحدث عن الاشهر فان حكومة عبد المهدي تقترب من نهاية شهرها الثاني حتى وان كانت غير مكتملة. لا نعرف من اين يبتدأ حساب المهلة واين ينتهي لكن الواضح ان هناك خلافا واضحا بين الاطراف السياسية في العراق على الصيغ التي تشكلت بموجبها الحكومة و حول معاني المبادئ التي قامت عليها.