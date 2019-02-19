بيان‭ ‬أمريكي‭: ‬ترامب‭ ‬لايريد‭ ‬محاربة‭ ‬ايران‭ ‬وانسحابنا‭ ‬مرهون‭ ‬بطلب‭ ‬عراقي

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكدت‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لايريد‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬«مطلقا»،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬ستغادر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬القائم‭ ‬باعمال‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬جوي‭ ‬هود،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ ‬والعربية‭ ‬إن‭ ‬«تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬ان‭ ‬تضطلع‭ ‬في‭ ‬حروب‭ ‬لاحاجة‭ ‬لنا‭ ‬بها»،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬«ترامب‭ ‬لايريد‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬مطلقاً»‭.‬

وبين‭ ‬هود‭ ‬أن‭ ‬«الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬مسبقا»،‭ ‬مؤكدا‭ ‬«نحن‭ ‬نستخدم‭ ‬الوسائل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬كالعقوبات‭ ‬الاقتصادية»‭. ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬«القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬لن‭ ‬تستخدم‭ ‬الاجواء‭ ‬او‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ‬للهجوم‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬مكان‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬دولة»،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬«الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬لايقترح‭ ‬اي‭ ‬تغييرات‭ ‬او‭ ‬تعديلات‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وامريكا»‭. ‬

قواتنا‭ ‬ستغادر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬ذلك

اكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاميركية،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬ستغادر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ليست‭ ‬جاهزة‭ ‬لغاية‭ ‬الان‭ ‬لحفظ‭ ‬الامن‭ ‬الا‭ ‬بمساعدة‭ ‬القوات‭ ‬الاجنبية‭.‬

وقال‭ ‬القائم‭ ‬باعمال‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬جوي‭ ‬هود،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ان‭ ‬«تواجد‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جاءت‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية»،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬«هذه‭ ‬القوات‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬والناتو‭ ‬ستغادر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ذلك»‭.‬

واضاف‭ ‬هود‭ ‬ان‭ ‬«القوات‭ ‬الامنية‭ ‬العراقية‭ ‬ليست‭ ‬جاهزة‭ ‬لغاية‭ ‬الان‭ ‬لحفظ‭ ‬الامن‭ ‬الا‭ ‬بمساعدة‭ ‬القوات‭ ‬الاجنبية»،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬«اننا‭ ‬لسنا‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬ذلك‭ ‬انما‭ ‬كبار‭ ‬القادة»‭.‬

وتابع‭ ‬ان‭ ‬«معدل‭ ‬التواجد‭ ‬للقوات‭ ‬هو‭ ‬5200‭ ‬جندي‭ ‬اسبوعياً»،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬«هذا‭ ‬العدد‭ ‬يتغير‭ ‬اسبوعياً‭ ‬وليس‭ ‬رقماً‭ ‬ثابتاً،‭ ‬وهم‭ ‬متواجدون‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬العراقية»‭.‬

‭ ‬وزعم‭ ‬هود‭ ‬انه‭ ‬«لا‭ ‬توجد‭ ‬هنالك‭ ‬قواعد‭ ‬امريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بل‭ ‬يتواجد‭ ‬مدربين‭ ‬ومستشارين»‭.‬

وكشف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬في‭ ‬(3‭ ‬شباط‭ ‬2019)،‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬إبقاء‭ ‬قوات‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬«مراقبة»‭ ‬إيران‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬في‭ ‬(5‭ ‬شباط‭ ‬2019)،‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬استخدام‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬نافياً‭ ‬وجود‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬