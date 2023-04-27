بيانات أممية: مصر بالمركز الاول بتعداد السكان العربي.. العراق بنحو 45 مليون نسمة 

بغداد/ الزمان: كشفت بيانات التعداد السكاني العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، وصول العراق إلى أكثر من 45 مليون نسمة

وبلغ عدد سكان العراق 45.5 حسب بيانات التعداد السكاني العالمي التابع للمنظمة الدولية، وهو رقم يخالف الإحصائيات الرسمية لوزارة التخطيط العراقية التي تشير إلى وصول عدد سكان البلاد 43 مليونا بنهاية العام الحالي.

واحتّلت مصر المركز الأول في قائمة الدول العربية الأكثر عدداً في السكان خلال العام الحالي، بإجمالي 112 مليون نسمة، تلتها السودان بعدد سكان 48 مليون نسمة، ثم الجزائر بعدد سكان بلغ 45.6 مليون نسمة.