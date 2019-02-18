بيئة ديالى تدعو إلى الإهتمام بسد الوند

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعا مدير البيئة في محافظة ديالى عبد الله هادي الشمري ، الى الاهتمام بسد الوند في قضاء خانقين، مشيرا الى انه يمكن استغلاله كمرفق سياحي . وقال الشمري لــ (الزمان) امس ان (سد الوند يقع على نهر الوند جنوب شرق خانقين ويبعد عن الحدود العراقية الإيرانية مسافة ستة كيلو مترات وتكمن اهمية السد في حماية خانقين من الفيضانات والسيول التي تأتي من اعالي النهر، وتستخدم مياهه في المشاريع الزراعية ومياه الشرب والاسالة وخصوصاً في فصل الصيف ويتم تصريف الفائض إلى سد حمرين ). واضاف الشمري ، ان (تطوير هذا الموقع سيكون له أثر إيجابي ضمن مناطق خانقين السياحية ، اضافة الى ان المدينة تعد من أبرز المناطق السياحية في المحافظة وتضم عدة مواقع سياحية وأثرية ، ويمكن ان تكون موقعا ترفيهيا للمحافظات والزوار القادمين من الدول المجاورة) .