بوينغ‭ ‬تقر‭ ‬بوجود‭ ‬خلل‭ ‬أدى‭ ‬لكارثة‭ ‬طائرات‭ ‬737‭ ‬ماكس

نيويورك‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أقرّت‭ ‬شركة‭ ‬«بوينغ»‭ ‬الأميركية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬السبت‭ ‬بوجود‭ ‬خلل‭ ‬مرتبط‭ ‬بطائرات‭ ‬737‭ ‬ماكس،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬كارثتين‭ ‬جويتين‭ ‬أودتا‭ ‬بحياة‭ ‬346‭ ‬شخصاً،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬أُرغمت‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬برنامج‭ ‬أجهزة‭ ‬محاكاة‭ ‬مخصصة‭ ‬لتدريب‭ ‬الطيارين‭. ‬وأفادت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬تلقتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬«بوينغ‭ ‬قامت‭ ‬بتصحيحات‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬جهاز‭ ‬محاكاة‭ ‬الطيران‭ ‬وأعطت‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‭ ‬لمشغلي‭ ‬النظام‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬تمثل‭ ‬ظروف‭ ‬الطيران‭ ‬المختلفة»‭. ‬ولم‭ ‬تحدد‭ ‬بوينغ‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬لاحظت‭ ‬فيه‭ ‬الخلل‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أبلغت‭ ‬المنظمين‭. ‬وبحسب‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬للطائرات،‭ ‬فإن‭ ‬البرنامج‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬محاكاة‭ ‬الطيران‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬استنساخ‭ ‬بعض‭ ‬ظروف‭ ‬الطيران،‭ ‬خصوصاً‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬حادثة‭ ‬طائرة‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬التابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬آذار/مارس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إقلاعها‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬157‭ ‬قتيلاً‭. ‬–‭ ‬جهاز‭ ‬محاكاة‭ ‬«ماكس»‭ ‬واحد‭ ‬–‭ ‬وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬ستحسّن‭ ‬تدريب‭ ‬الطيارين‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬المحاكاة‭. ‬وتابعت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬«بوينغ‭ ‬تعمل‭ ‬حالياً‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المصنّعة‭ ‬للنظام‭ ‬والمنظمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬والتحسينات‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اضطراب‭ ‬تدريب‭ ‬(الطيارين)‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الزبائن‭ ‬(الشركات)»‭.‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬«ساوثويست»‭ ‬الأميركية‭ ‬للطيران،‭ ‬وهي‭ ‬تملك‭ ‬34‭ ‬طائرة‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬وأوقفت‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬السبت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬محاكاة‭ ‬خاص‭ ‬لماكس‭ ‬«بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام»‭.‬

وكذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأميركية‭ ‬«أميريكن‭ ‬إيرلاينز»‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬24‭ ‬طائرة‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس،‭ ‬فقد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬«طلبت‭ ‬جهاز‭ ‬محاكاة‭ ‬ماكس‭ ‬سيتمّ‭ ‬تسليمه‭ ‬وسيدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬التشغيل‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر»،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

وحدها‭ ‬شركة‭ ‬«كندا‭ ‬اير»،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديها‭ ‬طائرات‭ ‬737‭ ‬كلاسيكية‭ ‬بل‭ ‬طائرات‭ ‬«737‭ ‬ان‭ ‬جي»،‭ ‬تملك‭ ‬جهاز‭ ‬محاكاة‭ ‬مخصص‭ ‬للماكس،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬صناعية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

ولا‭ ‬يوجد‭ ‬حالياً‭ ‬إلا‭ ‬جهاز‭ ‬محاكاة‭ ‬واحد‭ ‬مخصص‭ ‬للماكس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهو‭ ‬ملك‭ ‬«بوينغ»،‭ ‬وفق‭ ‬توثيق‭ ‬الوكالة‭ ‬الفدرالية‭ ‬للطيران‭. ‬ومركز‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬(جنوب‭ ‬شرق)‭.‬

وتدرّب‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الأميركية،‭ ‬وفق‭ ‬قولها،‭ ‬طياريها‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬طائرات‭ ‬الماكس‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬محاكاة‭ ‬صُمّم‭ ‬لطائرات‭ ‬«737‭ ‬ان‭ ‬جي»‭ ‬التي‭ ‬صُنعت‭ ‬قبل‭ ‬الـ»737‭ ‬ماكس»‭ ‬ضمن‭ ‬طراز‭ ‬الـ737‭.‬

‭- ‬فوارق‭ -‬

ويُفسّر‭ ‬ذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ ‬«ساوثويست»،‭ ‬بواقع‭ ‬أن‭ ‬أثناء‭ ‬إصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬طارئات‭ ‬ماكس،‭ ‬أشارت‭ ‬«بوينغ»‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفوارق‭ ‬مع‭ ‬طائرات‭ ‬«737‭ ‬ان‭ ‬جي»‭ ‬بسيطة‭ ‬ويمكن‭ ‬معالجتها‭ ‬عبر‭ ‬تدريب‭ ‬إضافي‭ ‬بسيط‭ ‬على‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬وعبر‭ ‬الاتصال‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬بالطيارين‭.‬

وأضافت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬الفدرالية‭ ‬للطيران‭ ‬والوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬والهيئة‭ ‬الناظمة‭ ‬الكندية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تعترف‭ ‬فيها‭ ‬بوينع‭ ‬بخلل‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬بشأن‭ ‬معدات‭ ‬737‭ ‬ماكس‭.‬