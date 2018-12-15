بومبيو يدافع مجدداً عن التحالف الاميركي السعودي

واشنطن- (أ ف ب)

عاد وزير الخارجية الاميركي الجمعة غداة صفعة سياسية من مجلس الشيوخ بشأن العلاقات مع الرياض، الى تأكيد أهمية التحالف الاميركي السعودي بداعي الأمن القومي.

وقال في مؤتمر صحافي “نحن بالتأكيد نحترم كثيرا ما يقوم به المشرع ونحن على اتصال دائم مع الاعضاء المنتخبين، ونتفهم بالتالي قلقهم”.

وأضاف “نفعل ما بوسعنا” لاتخاذ اجراءات “جيدة للولايات المتحدة وتضمن أمن بلادنا (..) وسنستمر في القيام بذلك في ضوء تصويت الامس”.

وفي صفعة غير مسبوقة في مجال السياسة الخارجية منذ بداية ولاية ترامب، ناقض مجلس الشيوخ رغم أنه تحت سيطرة الجمهوريين، الخميس موقف الرئيس الاميركي من خلال مطالبته بوقف الدعم الاميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ونددوا بمسؤولية ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتقول الادارة الاميركية أنها لا تملك دليلا على صلة الامير محمد بقتل خاشقجي، وذلك رغم ان تقارير وكالة الاستخبارات الاميركية سي اي ايه تتيح استخلاص ذلك، بحسب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ووسائل اعلام.

وكان ترامب أكد مجددا التحالف الثابت مع السعودية.

وترى الادارة الاميركية ان هذا التحالف لازم لمواجهة ايران العدو المشترك في الشرق الاوسط. ولهذا فانه لا مجال لسحب الدعم الاميركي العسكري واللوجستي للسعودية في اليمن حيث تحارب المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران.

وقال بومبيو “ان الرئيس ترامب كان واضحا جدا ليس فقط بشأن أهمية محاسبة من اغتالوا جمال خاشقجي بل ايضا حماية المواطنين الاميركيين” مضيفا أنه “هناك خطر حقيقي على الولايات المتحدة” مؤكدا أن الايرانيين كانوا قتلوا او مورطين في قتل “مئات لآلف الاشخاص” في الشرق الاوسط بينهم “مئات الجنود الاميركيين”.