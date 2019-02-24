مقتل شخصين مع إنزلاق المواجهة بين مادورو وغوايدو إلى العنف

بومبيو: واشنطن ستتخذ إجراءات لدعم ديمقراطية فنزويلا

{ واشنطن، (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده “ستتخذ اجراءات” لدعم الديموقراطية في فنزويلا، ودان أعمال العنف التي ترتكبها “عصابات” الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال بومبيو على جسابه في تويتر “الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون استعادة الدينوقراطية بشكل سلمي في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين”. وأضاف “نتضامن مع هؤلاء الذين يستمرون بكفاحهم من أجل الحرية”. ودان بومبيو أعمال العنف التي ترتكبها “عصابات” مادورو ضد المدنيين، وذلك بعد مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين في مواجهات بين أشخاص يحاولون ادخال مساعدات الى فنزويلا من بلدان جارة وقوات موالية لمادورو تمنع ادخال هذه المساعدات. وأشار الى أن “هذه الهجمات تسببت بحصول وفيات وإصابات”. وقال “نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلات الذين قتلوا بسبب هذه الأعمال الاجرامية، ونشاركهم مطالبتهم بالعدالة.

على صعيذ آخر تحول إدخال مساعدات انسانية الى فنزويلا في اطار عملية محفوفة بالمخاطر للمعارضة الفنزويلية الى فوضى دامية السبت، بعد إطلاق قوات الرئيس نيكولاس مادروو النار على متظاهرين واضرام النار في شاحنات محمّلة بالمساعدات.

دخول قوافل

وقتل شخصان أحدهما فتى يبلغ من العمر 14 عاما عند الحدود بين فنزويلا والبرازيل، حيث يمنع الجيش الفنزويلي دخول قوافل المساعدات، وفق ما اعلنته منظمة مدافعة عن حقوق الانسان.

وجرح المئات عند المعابر الحدودية مع كولومبيا خلال محاولات لادخال مساعدات.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد حدد السبت مهلة أخيرة لتسليم فنزويلا مساعدات من المواد الغذائية والأدوية مكدسة في كولومبيا والبرازيل. وهناك ايضا مساعدات عالقة في جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي.

وتحولت هذه المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة بصورة رئيسية الى محور رئيسي في الصراع بين مادورو وغوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية البالغ 35 عاما والذي اعلن نفسه رئيسا انتقاليا قبل شهر بالتحديد.

وتعيش فنزويلا أزمة انسانية أدت الى ارتفاع معدلات الفقر بسبب الركود الاقتصادي والتضخم المفرط.

واضطر قارب يحمل مساعدات من جزيرة بورتوريكو الاميركية الى أن يعود أدراجه بعد تلقيه “تهديدا مباشرا باطلاق النار” من الجيش الفنزويلي، وفق ما ذكره حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيللو الذي اعتبر هذه الخطوة “انتهاكا خطيرا لمهمة انسانية” وأمراً “مثيراً للغضب لا يمكن قبوله”.

كما احبطت محاولات المئات من المتطوعين الذين كان معظمهم بلباس أبيض لادخال المساعدات عبر الحدود الكولومبية بعد ان صدتهم قوات مادورو.

ومنذ الفجر منع الحرس الوطني الفنزويلي المحتجين في مدينتي أورينيا وسان أنطونيو من التحرك، مطلقا باتجاههم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وكان بالامكان سماع اصوات اطلاق النار في شوارع أورينيا خلال أعمال شغب امتدت لساعات. وقال الدفاع المدني في كولومبيا أن ما لا يقل عن 285 شخصا اصيبوا بجروح في مواجهات عند المعابر الحدودية.

وأمرت كولومبيا لاحقا شاحنات المساعدات بالعودة من المناطق الحدودية بعد حصول أعمال العنف.

ومعظم الجرحى من الفنزويليين الذين كانوا يحاولون الدخول الى بلادهم حاملين صناديق المساعدات، قبل ان يصدهم الجنود الفنزويليون الذين يغلقون الحدود.

لكن الحادثة الاخطر وقعت على بعد مئات الأميال قرب نقطة عبور سانتا ايلينا دي اويرين عند الحدود الجنوبية مع البرازيل.

فقد قتل شخصان وجرح 31 عندما منع جنود دخول المساعدات باطلاق النار على المدنيين الذين يأملون بجمعها، وفق منظمة فورو بينال الحقوقية.

استلام مساعدات

وقال غوايدو للصحافيين في كوكوتا حيث كان ينظم دخول المساعدات “انهم يقترفون مجازر بحق الفنزويليين في سانتا ايلينا دي أويرين وسان أنطونيو، حيث منعوا منذ السابعة صباحا الفنزويليين من التجمع لاستلام المساعدات وادخالها”.

وقالت دائرة الهجرة في كولومبيا ان 60 عنصرا من القوات المسلحة الفنزويلية انشقوا عن “ديكتاتورية مادورو”. وأعلن غوايدو انه سيتم الترحيب بهم ولن يعاملوا كخونة.

وكان الزعيم المعارض قد أعلن سابقا من مخزن قرب جسر تيينديتاس في كوكوتا عن عملية توزيع للمساعدات تم التخطيط لها لوقت طويل، بينما أحاط به رؤساء التشيلي وكولومبيا والباراغواي.

وقال غوايدو “المساعدات الانسانية ستصل الى فنزويلا حتما بطريقة سلمية وهادئة لانقاذ حياة الناس في هذه الفترة”.

وبعد وقت قصير صعّد غوايدو المواجهة بإعلانه دخول أول شاحنة من المساعدات الإنسانية الى فنزويلا في تحد للإغلاق الذي يفرضه مادورو، لكن الشاحنة التي أشار اليها ظلت عالقة عند الحدود البرازيلية.

وتعهد غوايدو بدخول المساعدات بالرغم من الحصار.

وخطط انصاره لادخال شاحنات المساعدات من خلال المعابر الحدودية مع كولومبيا الى فنزويلا عبر دعمها بحشود من المتطوعين يرافقهم كهنة كاثوليك في محاولة لتحاشي الاعتقال.

ورفض الزعيم اليساري مادورو بشكل كلي دخول المساعدات التي وصفها بأنها مجرد استعراض وذريعة لغزو أمريكي لبلاده.وبعدما أثار دعم كولومبيا لغوايدو غضبه، أعلن مادورو السبت قطع العلاقات الدبلوماسية مع بوغوتا، وأمهل الدبلوماسيين الكولومبيين 24 ساعة للمغادرة.

وقال مادورو أمام حشد من أنصاره في كراكاس “لن أنحني ولن استسلم. سأدافع دائما عن بلدي ولو استلزم ذلك ان أبذل حياتي”، وذلك بعد أن أنهى الحشد مسيرة في شوارع المدينة وهو يحمل شعار “ارفعوا ايديكم عن فنزويلا”.

ويحتاج نحو 300 ألف فنزويلي الى مساعدات عاجلة وفق غوايدو الذي يطالب بانتخابات جديدة لاتهامه مادورو بتزوير الانتخابات السابقة لضمان اعادة انتخابه. وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن حوالي 2,7 مليون شخص قد فروا من فنزويلا منذ عام 2015 وأن حوالي 5 آلاف فنزويلي يغادرون بلدهم يوميا.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي ببحث كيفية تسليح المعارضة في فنزويلا وزعمت أن واشنطن أرسلت قوات خاصة ومعدات بالقرب من ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وقالت موسكو إن لديها معلومات تدعم تأكيداتها لكنها لم تكشف النقاب عنها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن قافلة المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا قد تؤدي لاشتباكات وتخلق ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو حليف موسكو بالقوة. ووصف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية هذا التأكيد بأنه ”اتهام غير منطقي“ تنشره روسيا من قبيل ”الدعاية“. وقال المسؤول للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه ”لا توجد حقيقة في ذلك.

انتقاذ صربي

من جهة اخرى انتقد وزير صربي سفير الولايات المتحدة في بلغراد امس بعد تأكيده أن صربيا “تقف في الجانب الخاطىء من التاريخ” لرفضها دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لبلده.

وانتقد السفير الأميركي كايل سكوت في تغريدة موقف صربيا من الوضع في فنزويلا. وكتب في تغريدة أن “صربيا تقف في الجانب الخاطىء من التاريخ”.

ورد وزير الدفاع الصربي الكسندر فولين برفض “درس” السفير الأميركي. ونقلت عنه الصحف المحلية قوله إن “صربيا ليست مستعمرة”، مذكرا بعمليات القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي على صربيا في 1999 لإنهاء النزاع في كوسوفو الذي سقط فيه مئات الضحايا المدنيين. وقال فولين متوجها إلى السفير الأميركي “بعدما قصفتم صربيا خسرتم كل حق معنوي في التحدث عن الحقوق والعدالة”. وتعارض صربيا الاعتراف بإقليمها الجنوبي السابق كوسوفو الذي أعلن استقلاله في 2008.