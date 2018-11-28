بومبيو: حرب اليمن ستتفاقم بدون الدعم الأميركي للرياض

منظمة انسانية نروجية: الطريق الوحيد لميناء الحديدة مهدد

واشنطن – مرسي ابو طوق – باريس – الزمان

دافع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء عن الدعم الأميركي المثير للجدل للرياض في الحرب في اليمن، بقوله للكونغرس إن النزاع الدموي سيتفاقم بدون التدخل الأميركي.

ومن المقرر أن يتحدث بومبيو في مجلس الشيوخ إلى جانب وزير الدفاع جيم ماتيس لمناقشة الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية الذي يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران قبل تصويت محتمل حول خفض الدعم العسكري للسعوديين.

وفي تصريحات معدة مسبقة قال «إن المعاناة في اليمن تحزنني، ولكن لو لم تكن الولايات المتحدة ضالعة في اليمن، لكان الوضع أسوأ بكثير».

وقال أن وقف الضلوع في اليمن «سيلحق ضررا شديدا بالمصالح الأمنية القومية لأميركا وحلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط». واضاف أن إنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والذي يشتمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، سيؤدي في الحقيقة إلى المزيد من الوفيات. وتابع أنه بإنهاء هذا الدعم «فإن التحالف بقيادة السعودية لن يحصل على مشورتنا وتدريبنا حول الاستهداف ولذلك سيموت المزيد من المدنيين .. وستحصل الجماعات الإرهابية في اليمن على ملاذات أكثر أمانا». وحذر اعضاء الكونغرس من أن سحب الدعم الأميركي سيجعل إيران أقوى وسيقوي كذلك تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. فيما قالت مسؤولة في منظمة نروجية لمساعدة اللاجئين الاربعاء بباريس ان التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية الذي تقوده الرياض والذي يحاصر ميناء الحديدة، لم يترك الا طريقا مباشرا واحدا مفتوحا للميناء يمكنه إغلاقه في ساعتين.

ونبهت سوزي فان ميغين المسؤولة في المجلس النروجي للاجئين، التي تتخذ في صنعاء مقرا لها أثناء زيارة لفرنسا، أنه اذا قطع هذا الطريق «لن تعود هناك أي امكانية لتموين نحو 22 مليون يمني يعتمدون على يعبر من هذا الميناء».

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وقالت الامم المتحدة الثلاثاء ان العمليات التجارية في ميناء الحديدة الذي يعبر منه نحو 70 بالمئة من الواردات اليمنية، تراجعت الى النصف خلال الاسبوعين الماضيين بسبب استئناف المعارك للسيطرة على هذا الميناء الكبير على البحر الاحمر.

وأوضحت ميغين ان قوات التحالف التي تقاتل المتمردين الحوثيين المتحصنين في الحديدة «حاصرت المدينة بالكامل، باستثناء طريق واحد يتجه شمالا».

وأضافت «اعتقد ان الطريق يبقى مفتوحا حتى مباحثات السلام التي قد تبدا قريبا في ستوكهولم (..) لكن اذا فشلت وتدهور الوضع، يمكن للتحالف السعودي الاماراتي ان يقطع هذا الطريق الى قسمين ومن شأن ذلك ان يزيد الاوضاع سوءا».