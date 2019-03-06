بومبيو‭ ‬يبلغ‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬بضرورة‭ ‬الأطار‭ ‬القانوني‭ ‬لعمل‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية

رئيس البرلمان العراقي يجري مباحثات في طهران
بغداد – طهران – الزمان
بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأوضاع العسكرية والأمنية في العراق، ومهام القوات الأمريكية في البلاد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي.
وذكر البيان، أن عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، جرى خلاله تأكيد الإطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي، ومنها القوات الأمريكية العاملة في العراق. وأوضح أن «مهام تلك القوات تتركز على محاربة داعش، وتدريب القوات العراقية، وعدم إقامة قواعد أجنبية، وذلك كله حسب الموافقات العراقية».
وأضاف «تم بحث آخر التطورات في محاربة داعش على الشريط الحدودي مع سوريا، وآثار ذلك على العراق، وأهمية تعاون الجميع لتعويض البلاد عن خسائره البشرية والمادية في حربه مع داعش، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقوانين العراقية، والأعراف الدولية». كما تم «بحث القضايا الاقتصادية، وتعزيز قدرات العراق واستقلاله» بحسب البيان ذاته.
فيما التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني وبحث معه تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب وأكد الحلبوسي خلال اللقاء أن النصر تحقَّق بدماء العراقيين ولا بدَّ من الحفاظ على النصر الناجز وذلك بتحقيق الاستقرار من خلال الدعم في مجالي الأمن وإعادة الإعمار من جهتِه قال شمخاني ان ايران ترى العراق اليوم أفضل ممَّا كان عليه سابقا وهو موحَّدٌ بعيدًا عن الخلافات الطائفية والقومية التي كانت تشتت الشارع العراقي كما التقى الحلبوسي رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني .