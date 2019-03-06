بومبيو‭ ‬يبلغ‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬بضرورة‭ ‬الأطار‭ ‬القانوني‭ ‬لعمل‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية

رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬يجري‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬طهران

بغداد‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو،‭ ‬الأوضاع‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ومهام‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭.‬

وذكر‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬بومبيو،‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬تأكيد‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬لعمل‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬ومنها‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬«مهام‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬داعش،‭ ‬وتدريب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية،‭ ‬وعدم‭ ‬إقامة‭ ‬قواعد‭ ‬أجنبية،‭ ‬وذلك‭ ‬كله‭ ‬حسب‭ ‬الموافقات‭ ‬العراقية»‭. ‬

وأضاف‭ ‬«تم‭ ‬بحث‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬وآثار‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬العراق،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعاون‭ ‬الجميع‭ ‬لتعويض‭ ‬البلاد‭ ‬عن‭ ‬خسائره‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬مع‭ ‬داعش،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والقوانين‭ ‬العراقية،‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية»‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬«بحث‭ ‬القضايا‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬العراق‭ ‬واستقلاله»‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬ذاته‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وأكد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬النصر‭ ‬تحقَّق‭ ‬بدماء‭ ‬العراقيين‭ ‬ولا‭ ‬بدَّ‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬الناجز‭ ‬وذلك‭ ‬بتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الأمن‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬من‭ ‬جهتِه‭ ‬قال‭ ‬شمخاني‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬ترى‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬أفضل‭ ‬ممَّا‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬سابقا‭ ‬وهو‭ ‬موحَّدٌ‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الخلافات‭ ‬الطائفية‭ ‬والقومية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشتت‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬الحلبوسي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الايراني‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني‭ .‬