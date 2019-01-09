بومبيو‭ ‬يبلغ‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬تطمينات‭ ‬بشأن‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬والأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا

بغداد‭ ‬‭- ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اجتمع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث–‭ ‬الحكومة‭ ‬والجمهورية‭ ‬والبرلمان‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬الهادفة‭ ‬لطمأنة‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬إزاء‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬رغم‭ ‬اعلان‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬طلب‭ ‬ايضاحات‭ ‬حول‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وترك‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬لسوريا‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬طويل‭ ‬ومقلق‭ ‬لبغداد‭ .‬وقال‭ ‬بومبيو،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬أنه‭ ‬“من‭ ‬المهم‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬قاتلوا‭ ‬معنا”‭ .‬

ومن‭ ‬أربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬أقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬أكد‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬“إردوغان‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬ضمانات،‭ ‬وهو‭ ‬يقدر‭ ‬(‭…‬)‭ ‬أننا‭ ‬نريد‭ ‬التأكد‭ ‬منها”‭. ‬وشعر‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬انهم‭ ‬خدعوا‭ ‬وجرى‭ ‬التخلي‭ ‬عنهم‭ ‬ووصفهم‭ ‬معارض‭ ‬سوري‭ ‬بأنهم‭ ‬دائما‭ ‬يكونون‭ ‬بندقية‭ ‬مستأجرة‭ ‬للقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬واشنطن‭ ‬وفرنسا‭ ‬تدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬الحرص‭ ‬عليهم‭ ‬لكن‭ ‬تركيا‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬العاصمتين‭ ‬تحميان‭ ‬منظمة‭ ‬ارهابية‭ ‬هي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مقاليد‭ ‬الامور‭ ‬عند‭ ‬الاكراد‭ ‬السوريين‭ .‬

وأضاف‭ ‬“سنحقق‭ ‬تقدما‭ ‬حقيقيا‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة”‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نفت‭ ‬أنقرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬التزاما‭ ‬لترامب‭ ‬بخصوص‭ ‬تعهدها‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬لتفقد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬أي‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وبغداد‭ ‬هي‭ ‬المحطة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬بومبيو‭ ‬وبدأها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭.‬

والتقى‭ ‬بومبيو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ .‬

وأكد‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬“دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬لضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬والامن‭ ‬والازدهار‭ ‬لكل‭ ‬العراقيين”‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬بحث‭ ‬“مواصلة‭ ‬التعاون”‭ ‬بين‭ ‬الجيشين‭ ‬“لضمان‭ ‬أن‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ستكون‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المنطقة”‭.‬

ثم‭ ‬استقبله‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬“بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الأميركي”‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬“للدعم‭ ‬الأميركي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات”‭ ‬لمواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬هزم‭ ‬عسكريا‭ ‬لكن‭ ‬المهمة‭ ‬لم‭ ‬تنته”‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬لتفقد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬أي‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وبغداد‭ ‬هي‭ ‬المحطة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬بومبيو‭ ‬وبدأها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭.‬

وقام‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬بزيارة‭ ‬مفاجأة‭ ‬للقوات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬استمرت‭ ‬ساعات،‭ ‬كانت‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬لمنطقة‭ ‬نزاع‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬واغتنم‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لتبرير‭ ‬قراره‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

والتقى‭ ‬بومبيو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ .‬

وأكد‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬“دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬لضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬والامن‭ ‬والازدهار‭ ‬لكل‭ ‬العراقيين”‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬بحث‭ ‬“مواصلة‭ ‬التعاون”‭ ‬بين‭ ‬الجيشين‭ ‬“لضمان‭ ‬أن‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ستكون‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المنطقة”‭. ‬ثم‭ ‬استقبله‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬“بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الأميركي”‭ ‬كما‭ ‬قال،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬“للدعم‭ ‬الأميركي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات”‭ ‬لمواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬هزم‭ ‬عسكريا‭ ‬لكن‭ ‬المهمة‭ ‬لم‭ ‬تنته”‭.‬

وكان‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستتحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬قد‭ ‬هُزم‭ ‬بالفعل‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬سوريا‭.‬

ورفض‭ ‬بومبيو‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬للانسحاب‭.‬

وتحاول‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬طمأنة‭ ‬حلفائها‭ ‬الغربيين‭ ‬والاقليميين‭ ‬منذ‭ ‬اعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المفاجىء‭ ‬قراره‭ ‬سحب‭ ‬حوالى‭ ‬ألفي‭ ‬جندي‭ ‬ينتشرون‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وتبديد‭ ‬مخاوفهم‭ ‬وباتت‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬“بطيء”‭ ‬يتمّ‭ ‬“على‭ ‬مدى‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الزمن”‭.‬

تعد‭ ‬مسألة‭ ‬تواجد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تشترك‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬بحدود‭ ‬تمتد‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬أغلبها‭ ‬مناطق‭ ‬صحرواية‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬،‭ ‬أمراً‭ ‬شديد‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبغداد‭.‬

ورغم‭ ‬إعلان‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬“النصر”‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬2017،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬التنظيم‭ ‬يحتفظ‭ ‬بخلايا‭ ‬وجيوب‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جبلية‭ ‬وصحراوية‭ ‬وخصوصا‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة،‭ ‬ويظل‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭.‬

وقتل‭ ‬اثنان‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الشمالي‭ ‬لمدينة‭ ‬تكريت‭ ‬(175‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬بغداد)،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬أمنية‭.‬

بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬الاردن‭ ‬والعراق،‭ ‬يزور‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬جولته‭ ‬مصر‭ ‬والبحرين‭ ‬والامارات‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والكويت،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭.‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬محطة‭ ‬من‭ ‬جولته،‭ ‬يرتقب‭ ‬ان‭ ‬يعمد‭ ‬بومبيو‭ ‬الى‭ ‬طمأنة‭ ‬محاوريه‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬ان‭ ‬“الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬شرطي‭ ‬العالم”‭.‬

لكن‭ ‬ترامب‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬“إطلاقا”‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬بل‭ ‬يرى‭ ‬“على‭ ‬العكس”‭ ‬إمكانية‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬“قاعدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اضطررنا‭ ‬للتدخّل‭ ‬في‭ ‬سوريا”‭.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬التواجد‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موضع‭ ‬نقاش‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬تقارب‭ ‬كتل‭ ‬رئيسية‭ ‬مع‭ ‬ايران‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تدفع‭ ‬المكاسب‭ ‬العسكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬كتل‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬الى‭ ‬تجدد‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬تواجد‭ ‬الاميركيين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬الى‭ ‬تصاعد‭ ‬الاصوات‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بجدولة‭ ‬خروج‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬أعقاب‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويحتل‭ ‬العراق‭ ‬موقعاً‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬اعادة‭ ‬تشكيله،‭ ‬ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬بإن‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬تخطط‭ ‬له‭ ‬إيران‭ ‬هو‭ ‬فرض‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬الممر‭ ‬البري‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬بالوصول‭ ‬الى‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬عبر‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭.‬

ويلعب‭ ‬العراق‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬دوراً‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬هذه‭ ‬المحور‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لعبور‭ ‬بضائع‭ ‬ومسافرين‭.‬

–‭ ‬“ضغوط‭ ‬على‭ ‬ايران”-

وفقا‭ ‬لمسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬رفيع،‭ ‬تقوم‭ ‬بغداد‭ ‬بالاضافة‭ ‬لكونها‭ ‬الارضية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬سوريا،‭ ‬بدور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬و‭ ‬قطر‭.‬

بدوره‭ ‬يسعى‭ ‬الأردن‭ ‬الى‭ ‬مضاعفة‭ ‬لقاءات‭ ‬المسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬للملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭.‬

وأستطاع‭ ‬العراق‭ ‬بتحسين‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الأميركي‭ ‬ومساندة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬اثر‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬مواصلة‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أولوية‭ ‬واشنطن‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬إيران‭ ‬والذي‭ ‬تعتبره‭ ‬“مزعزعا‭ ‬للاستقرار”،‭ ‬فأن‭ ‬بغداد‭ ‬ستطالب‭ ‬بوضع‭ ‬خاص‭. ‬وبالفعل‭ ‬حصل‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬إعفاءات‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬عبر‭ ‬تعهد‭ ‬بتقليل‭ ‬اعتماده‭ ‬او‭ ‬وضع‭ ‬نهاية‭ ‬لاعتماده‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬أيران‭.‬

وتخطط‭ ‬بغداد‭ ‬الى‭ ‬تمديد‭ ‬هذه‭ ‬المهلة‭ ‬الزمنية،‭ ‬فيما‭ ‬وعد‭ ‬بومبيو‭ ‬خلال‭ ‬محادثاته‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بأنه‭ ‬“في‭ ‬الأيام‭ ‬والأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬سترون‭ ‬أننا‭ ‬نضاعف‭ ‬جهودنا‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والتجارية‭ ‬لتشكيل‭ ‬ضغط‭ ‬حقيقي‭ ‬على‭ ‬إيران”‭.‬