بومبيو‭: ‬واشنطن‭ ‬مستعدة‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة

باقري‭: ‬لن‭ ‬نتخلّى‭ ‬عن‭ ‬قدراتنا‭ ‬الدفاعية‭ ‬وسنقطع‭ ‬يد‭ ‬المعتدين

بلينزونا‭ (‬سويسرا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬مستعدة‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬«دون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة»‭.‬

وصرح‭ ‬بومبيو‭ ‬«نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لبدء‭ ‬مباحثات‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‭. ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للجلوس‭ ‬معهم‭ ‬الى‭ ‬طاولة‭ ‬(مفاوضات)»‭.‬

لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬«ان‭ ‬الجهود‭ ‬الاميركية‭ ‬لانهاء‭ ‬الانشطة‭ ‬الخبيثة‭ ‬لهذه‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية،‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الثورية،‭ ‬ستتواصل»‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬فيها‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬ايران،‭ ‬بهذا‭ ‬الوضح‭ ‬استعدادها‭ ‬لبدء‭ ‬حوار‭ ‬بلا‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭.‬

وكان‭ ‬بومبيو‭ ‬حدد‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬12‭ ‬شرطا‭ ‬قاسيا‭ ‬لابرام‭ ‬«اتفاق‭ ‬جديد»‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬تتعلق‭ ‬خصوصا‭ ‬بقيود‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬وكبح‭ ‬الانشطة‭ ‬الاقليمية‭ ‬لايران‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬سلطات‭ ‬طهران‭ ‬ان‭ ‬تتصرف‭ ‬اولا‭ ‬ك‭ ‬«بلد‭ ‬عادي»‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة،‭ ‬ووسط‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬للتوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بدا‭ ‬وكأن‭ ‬ترامب‭ ‬خفف‭ ‬لهجته‭ ‬مؤكدا‭ ‬استعداده‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الايرانيين‭.‬

والسبت،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬«الاحترام»‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬نتيجة‭ ‬«املاءات»‭.‬

وأضاف‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السويسري‭ ‬ايناسيو‭ ‬كاسيس‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬«مستعدة‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لاجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬عندنا‭ ‬يثبت‭ ‬الايرانيون‭ ‬أنهم‭ ‬يتصرفون‭ ‬كأمة‭ ‬عادية»‭.‬

فيما‭ ‬،اكد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬باقري،‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬لن‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬قدرته‭ ‬الدفاعية‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الايرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬بأن‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬باقري،‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثلاثين‭ ‬لرحيل‭ ‬الخميني‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬العمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والقوة‭ ‬الاقليمية‭ ‬لإيران‭ ‬حقق‭ ‬شروطاً‭ ‬جديدة‭ ‬بحيث‭ ‬باتت‭ ‬أي‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أسيا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬ايران‭.‬

ونوه‭ ‬اللواء‭ ‬باقري‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تشكيل‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ ‬جعل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬كابوس‭ ‬وخوف‭ ‬أمنيين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الغربي‭ ‬الشامل‭ ‬والعربي‭ ‬ايضاً‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬لن‭ ‬يتخلى‭ ‬لحظة‭ ‬عن‭ ‬قدرته‭ ‬الدفاعية‭ ‬بوصفها‭ ‬القضية‭ ‬الرئيسية‭ ‬للثورة‭ ‬الإسلامية‭.‬

واوضح‭ ‬اللواء‭ ‬باقري‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬سيقع‭ ‬يد‭ ‬المعتدين‭ ‬ويحول‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العدو‭ ‬الى‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لتعزيز‭ ‬منجزات‭ ‬الثورة‭ ‬خاصة‭ ‬الدفاعية‭ ‬–الصاروخية‭.‬