بومبيو‭: ‬واشنطن‭ ‬مستعدة‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة

باقري: لن نتخلّى عن قدراتنا الدفاعية وسنقطع يد المعتدين
بلينزونا (سويسرا) – (أ ف ب) – طهران – الزمان
قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاحد في سويسرا، إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران «دون شروط مسبقة».
وصرح بومبيو «نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم الى طاولة (مفاوضات)».
لكنه أضاف «ان الجهود الاميركية لانهاء الانشطة الخبيثة لهذه الجمهورية الاسلامية، هذه القوة الثورية، ستتواصل».
وهي المرة الاولى التي تعلن فيها ادارة الرئيس دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق الدولي مع ايران، بهذا الوضح استعدادها لبدء حوار بلا شروط مسبقة مع الجمهورية الاسلامية.
وكان بومبيو حدد قبل عام 12 شرطا قاسيا لابرام «اتفاق جديد» بين واشنطن وطهران تتعلق خصوصا بقيود على البرنامج النووي الايراني وكبح الانشطة الاقليمية لايران مشيرا الى أنه يتعين على سلطات طهران ان تتصرف اولا ك «بلد عادي».
لكن في الايام الاخيرة، ووسط تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، بدا وكأن ترامب خفف لهجته مؤكدا استعداده للحوار مع القادة الايرانيين.
والسبت، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن أي مفاوضات مع واشنطن لا يمكن ان تتم الا في اطار «الاحترام» ولا يمكن ان تكون نتيجة «املاءات».
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري ايناسيو كاسيس ان واشنطن «مستعدة بالتأكيد لاجراء مباحثات عندنا يثبت الايرانيون أنهم يتصرفون كأمة عادية».
فيما ،اكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الأحد، أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن قدرته الدفاعية.
وأفادت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء بأن اللواء محمد باقري، أشار في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الخميني ، إلى أن تعزيز العمق الاستراتيجي والقوة الاقليمية لإيران حقق شروطاً جديدة بحيث باتت أي قضية في غرب أسيا لا يمكن حلها من دون مشاركة ايران.
ونوه اللواء باقري الى ان تشكيل محور المقاومة الاسلامية جعل الكيان الصهيوني في كابوس وخوف أمنيين أكثر من أي وقت مضى بالرغم من الدعم الغربي الشامل والعربي ايضاً.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الشعب الإيراني لن يتخلى لحظة عن قدرته الدفاعية بوصفها القضية الرئيسية للثورة الإسلامية.
واوضح اللواء باقري أن الشعب الايراني سيقع يد المعتدين ويحول أي تهديد من قبل العدو الى فرصة ذهبية لتعزيز منجزات الثورة خاصة الدفاعية –الصاروخية.