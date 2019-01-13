بومبيو‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬حاملاً‭ ‬حصيلة‭ ‬جولته‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية

الرياض – الزمان
وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الى الرياض في اطار جولته الخليجية قادماً من الدوحة التي اعلن فيها قبيل مغادرته أنه سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض، “محاسبة” جميع المسؤولين عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية الدوحة قبل أن يتوجه إلى السعودية “سنواصل الحديث مع ولي العهد والسعوديين لضمان أن تكون المحاسبة كاملة في ما يتعلق بجريمة قتل جمال خاشقجي غير المقبولة”.
وأوضح بومبيو “سنواصل الحديث والتأكد من أننا نملك كل الوقائع لتجري محاسبتهم بالتأكيد من قبل السعوديين ومن قبل الولايات المتحدة أيضا”.
وقتل الصحافي السعودي في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.