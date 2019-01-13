بومبيو‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬حاملاً‭ ‬حصيلة‭ ‬جولته‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬جولته‭ ‬الخليجية‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬اعلن‭ ‬فيها‭ ‬قبيل‭ ‬مغادرته‭ ‬أنه‭ ‬سيطلب‭ ‬من‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬المرتقبة‭ ‬إلى‭ ‬الرياض،‭ ‬“محاسبة”‭ ‬جميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭.‬

وقال‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬“سنواصل‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬والسعوديين‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المحاسبة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجريمة‭ ‬قتل‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬غير‭ ‬المقبولة”‭.‬

وأوضح‭ ‬بومبيو‭ ‬“سنواصل‭ ‬الحديث‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نملك‭ ‬كل‭ ‬الوقائع‭ ‬لتجري‭ ‬محاسبتهم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السعوديين‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا”‭.‬

وقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬داخل‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭.‬