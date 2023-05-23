بولندا‭ ‬تباشر تدريب‭ ‬الطيارين‭ ‬الاوكرانيين

بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬تدريب‭ ‬الطيارين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬على‭ ‬مقاتلات‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬بولندا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعطت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭.‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬دفاع‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأن‭ ‬تدريب‭ ‬طياري‭ ‬مقاتلات‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬بدأ‭ ‬اخيرا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬وسيستغرق‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬الوقت،‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬أقرب‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭.‬‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬فيها‭ ‬التدريبات،‭ ‬أجاب‭ ‬بوريل‭ ‬‮«‬بولندا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬اوروبي‭ ‬اشترط‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بدء‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬بولندا‭.‬

ورفضت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬