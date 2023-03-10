جريزليز يشدّد عقوبة إيقاف نجمه المسلّح

بولز يوقف قطار ناجتس وصنز يفوز في غياب دورانت

{ لوس انجلوس- ةكالات: أنهي شيكاغو بولز سلسلة من 8 انتصارات تواليا لدانفر ناجتس، متصدر المنطقة الغربية، بعدما فاز عليه 117-96 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA أمس. سيطر بولز الذي يحتل المركز ال11 في الشرقية، على بعد مركز مؤهل لخوض ملحق الأدوار الإقصائية، بعد الاستراحة بتسجيله 36 نقطة في الربع الثالث الذي أنهاه متقدما 87-76 بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم ناجتس بفارق نقطة. كانت هذه الخسارة الخامسة لناجتس في دنفر هذا الموسم وهو يتمتع بأفضل سجل على أرضه في الدوري 30-5.

لحظات أخيرة

وغاب كيفين دورانت عن أول مباراة بيتية لفريقه الجديد فينيكس صنز، الذي لم يجد صعوبة في تخطي أوكلاهوما سيتي ثاندر 132-101. وتخطى صنز غياب دورانت في اللحظات الأخيرة، بعد أن تطلع الأخير لخوض أول مباراة على أرضه، وتغلب بسهولة على سيتي ثاندر. كانت جماهير صنز تترقب مشاهدة دورانت على ملعبها، منذ انتقاله الصادم من بروكلين نتس الشهر الماضي. وأعلن فريق ممفيس جريزليز، أنه سيستمر في إيقاف نجمه جا مورانت ل4 مباريات أخرى على الأقل، بعدما نشر مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يحمل سلاحا داخل أحد النوادي الليلية.

وبعدما استبعد جريزليز اللاعب من مباراتي الفريق أمام لوس أنجليس كليبرز ولوس أنجليس ليكرز، قرر الفريق أن مورانت لن يشارك أيضا في مواجهات جولدن ستيت ووريرز ودالاس مافريكيس مباراتين وميامي هيت. وكان مورانت قد نشر السبت الماضي، مقطع فيديو لبث مباشر عبر حسابه على منصة إنستجرام، حيث ظهر عاري الجذع ويحمل سلاحا بيده داخل أحد أماكن السهر الليلية، بعد خسارة فريقه أمام دينفـــــــر ناجتس.

وتسبب هذا المقطع في قيام فريقه بإيقافه مباراتين، ليصدر اللاعب بعدها بيانا قال فيه أتحمل بالكامل مسؤولية تصرفاتي الليلة الماضية. أعتذر لأسرتي وزملائي والمدربين والجمهور والمساعدين ومدينة ممفيس وكل المحيطين بي. وحظى الأسطورة باو جاسول بتكريم استثنائي من لوس أنجليس ليكرز، الذي قرر حجب القميص رقم 16 تخليدا لذكرى اللاعب الإسباني، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة مرتين. وقال جاسول 42 عاما من ملعب كريبتو أرينا معقل ليكرز إلى مدينة لوس أنجليس وعائلة الليكرز، أحبكم كثيرا، أحبكم للأبد، شكرا لكم على جعلي أشعر بأنني مميز، بعد تكريمه تقديرا له على حصد الدوري عامي 2009 و2010 مع لاعبين كبار آخرين مثل كوبي براينت. واعتبارا من اليوم، سيوضع الرقم 16 الخاص بجاسول في سقف ملعب كريبتو إلى جوار القميصين رقم 8 و24 اللذين ارتداهما كوبي، وأساطير ليكرز السابقين مثل ماجيك جونسون 32 وكريم عبد الجبار 33 وشاكيل أونيل 34 وجيري ويست 44. ويعد جاسول اللاعب الوحيد غير الأمريكي الذي ينضم إلى 12 لاعبا أسطوريا مروا على الليكرز.

حجب قمصان

وقررت إدارة النادي حجب قمصانهم تكريما لهم. وظهر الإسباني مساء أمس أثناء مباراة لوس أنجليس ليكرز وممفيس جريزليس، وحظى باستقبال حافل من الجمهور وسط عاصفة من التصفيق وتلقى كل فرد من المشجعين قميصا يحمل اسم ورقم اللاعب الكتالوني. وتكررت مشاهد التصفيق في أكثر من مناسبة حتى لحظة التكريم الحقيقي خلال فترة الاستراحة، والتي خصص جاسول جانبا منها لتذكر زميله الراحل كوبي براينت، قائلا أفتقدك كثيرا، حقا، وسط هتاف الجمهور كوبي كوبي.