بوصلة‭ ‬الوساطات‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬افريقيا وزيلنسكي‭:‬لا‭ ‬سلام‭ ‬قبل‭ ‬الانسحاب‭ ‬الروسي‭ ‬

قصف‭ ‬كييف‭ ‬وإسقاط‭ ‬12‭ ‬صاروخاً‭ ‬روسياً‭ ‬منها‭ ‬ستة‭ ‬فرط‭ ‬صوتية

كييف‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الاوكراني‭ ‬زيلنيسكي‭ ‬ام‭ ‬مباحثات‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬غير‭ ‬ممكنة‭ ‬قبل‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭. ‬فيما‭ ‬

‮ ‬تتوجه‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬حيث‭ ‬ستناقش‭ ‬خصوصا‭ ‬ملف‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بينما‭ ‬تزور‭ ‬بعثة‭ ‬سلام‭ ‬إفريقية‭ ‬كييف‭ ‬وسانت‭ ‬بطرسبرغ‭.‬

يزور‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الأفارقة،‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬سيريل‭ ‬رامابوزا،‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬بوتشا‭ ‬قرب‭ ‬كييف‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مذبحة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬مدنيون‭ ‬وحملت‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭.‬

وصرّح‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرنسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬بأن‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬ستناقش‭ ‬اقتراح‭ ‬الوساطة‭ ‬‮«‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬ندعم‭ ‬كل‭ ‬مبادرات‭ ‬السلام‭ ‬طالما‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬يحترم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والسيادة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لأوكرانيا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬محتوى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

‭ ‬أعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬الجمعة‭ ‬إسقاط‭ ‬12‭ ‬صاروخًا‭ ‬روسيًا‭ ‬منها‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬كينجال‮»‬‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬العاصمة‭ ‬كييف‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬إفريقي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬النزاع‭.‬

وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬دمّرت‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬كينجال‮»‬‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭ ‬وستة‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬كاليبر‮»‬‭ ‬وطائرتَي‭ ‬استطلاع‭ ‬مسيّرتَين‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬سيرغي‭ ‬بوبكو‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المقذوفات‭ ‬تم‭ ‬اعتراضها‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬العاصمة

وأُطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬الجمعة‭ ‬وسُمع‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو،‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬إفريقي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬النزاع‭.‬

ورأى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تريد‭ ‬إعلام‭ ‬وفد‭ ‬الوساطة‭ ‬الإفريقي‭ ‬بأنها‭ ‬تريد‭ ‬الحرب‭ ‬وليس‭ ‬الوساطة‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا‭: ‬روسيا‭ ‬تريد‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬وليس‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬هجوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬الأكبر‭ ‬بالصواريخ‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‮»‬‭.‬‮ ‬

وتحدث‭ ‬كليتشكو‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انفجار‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬بوديل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تطير‭ ‬باتجاه‭ ‬كييف‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭.‬

وذكر‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنهم‭ ‬سمعوا‭ ‬دوي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الانفجارات‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭.‬

وكانت‭ ‬كل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭. ‬وكتب‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬تهديدات‭ ‬أسلحة‭ ‬بالستية‭ ‬على‭ ‬الوسط‭ ‬والشرق‭ ‬والغرب‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الملاجئ‮»‬‭. ‬بعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬إسقاط‭ ‬12‭ ‬صاروخًا‭ ‬روسيًا‭ ‬منها‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬كينجال‮»‬‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭.‬

وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬دمّرت‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬كينجال‮»‬‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭ ‬وستة‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬كاليبر‮»‬‭ ‬وطائرتَي‭ ‬استطلاع‭ ‬مسيّرتَين‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬سيرغي‭ ‬بوبكو‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬القذائف‭ ‬تم‭ ‬اعتراضها‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬العاصمة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬وفد‭ ‬الوساطة‭ ‬الإفريقي‭ ‬الجمعة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ثمّ‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬السبت‭.‬

وقد‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬بوتشا‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مذبحة‭ ‬لمدنيين‭ ‬نسبت‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭.‬

وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬مرفقة‭ ‬التغريدة‭ ‬بمقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تُظهر‭ ‬بعض‭ ‬تحرّكات‭ ‬القادة‭ ‬الأفارقة‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬رامابوزا‭ ‬ورؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬الإفريقية‭ ‬الآخرين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بعثة‭ ‬السلام‭ (…) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بوتشا‮»‬‭.‬