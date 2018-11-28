بوسي‭ ‬تحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الخامس‭ ‬والستين‭ ‬وسط‭ ‬العائلة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭: ‬احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬بوسي‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬مع‭ ‬ابنتيها‭ ‬سارة‭ ‬ومي‭ ‬نور‭ ‬الشريف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مقاهي‭ ‬القاهرة‭ ‬الكبرى‭.‬

مي‭ ‬وسارة‭ ‬أحضرا‭ ‬لوالدتهما‭ ‬تورتة‭ ‬مميزة‭ ‬حملت‭ ‬اسمها‭ ‬وصور‭ ‬لها،‭ ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬زوج‭ ‬ابنتها‭ ‬سارة،‭ ‬كما‭ ‬حضرت‭ ‬الإعلامية‭ ‬بوسي‭ ‬شلبي‭. ‬و‭ ‬نشرت‭ ‬مي‭ ‬مجموعة‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬الحفل،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“انستجرام”،‭ ‬ووجهت‭ ‬تهنئة‭ ‬خاصة‭ ‬لوالدتها،‭ ‬بقولها:‭ ‬“كل‭ ‬سنة‭ ‬و‭ ‬انتي‭ ‬فوق‭ ‬راسي‭ ‬سعيدة‭ ‬و‭ ‬ناجحة‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬احسن‭ ‬صحة‭ ‬يا‭ ‬أمي‭ ‬#بوسي”‭. ‬والفنانة‭ ‬بوسي‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬عام‭ ‬1953،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬حاليا‭ ‬65‭ ‬عاما‭. ‬وكانت‭ ‬مي‭ ‬نور‭ ‬الشريف‭ ‬قد‭ ‬احتفلت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬زوج‭ ‬شقيقتها‭ ‬سارة‭ ‬«خميس»،‭ ‬ونشرت‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬«أنستجرام»،‭ ‬وظهرت‭ ‬مي‭ ‬بلوك‭ ‬جديد،‭ ‬حيث‭ ‬غيرت‭ ‬تسريحة‭ ‬شعرها‭. ‬الحفل‭ ‬ضم‭ ‬أيضا‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬بوسي،‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬بلوك‭ ‬بسيط،‭ ‬ولم‭ ‬تضع‭ ‬ماكياج،‭ ‬وحازت‭ ‬الصور‭ ‬على‭ ‬إعجاب‭ ‬جمهور‭ ‬مي‭ ‬الذي‭ ‬تغزل‭ ‬في‭ ‬طلتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬ولاحظ‭ ‬أيضا‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬وزنها‭ ‬الزائد‭.‬