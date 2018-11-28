بوسي‭ ‬تحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الخامس‭ ‬والستين‭ ‬وسط‭ ‬العائلة‭ ‬

القاهرة – الزمان: احتفلت الفنانة المصرية بوسي بعيد ميلادها مساء الاثنين 26 نوفمبر مع ابنتيها سارة ومي نور الشريف، وذلك في أحد مقاهي القاهرة الكبرى.
مي وسارة أحضرا لوالدتهما تورتة مميزة حملت اسمها وصور لها، وشهد الحفل حضور زوج ابنتها سارة، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي. و نشرت مي مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لوالدتها، بقولها: “كل سنة و انتي فوق راسي سعيدة و ناجحة و في احسن صحة يا أمي #بوسي”. والفنانة بوسي من مواليد 26 نوفمبر عام 1953، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 65 عاما. وكانت مي نور الشريف قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوج شقيقتها سارة «خميس»، ونشرت صور من الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت مي بلوك جديد، حيث غيرت تسريحة شعرها. الحفل ضم أيضا الفنانة المصرية بوسي، والتي ظهرت بلوك بسيط، ولم تضع ماكياج، وحازت الصور على إعجاب جمهور مي الذي تغزل في طلتها الجديدة، ولاحظ أيضا أنها فقدت بعضا من وزنها الزائد.