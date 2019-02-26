الشالجي يخوض تجربة أفلام الرعب

بورتريه يرصد جرائم الإتّجار بالأعضاء البشرية

بغداد – ياسين ياس

عرض منتدى صدى السينما والمسرح مؤخرا وعلى قاعة الف ليلة وليلة في المركز الثقافي البغدادي فيـــــــــلم (بورتريه) للمخرج الشاب حيدر الشـــــالجي سيناريو وحوار علي الدراجي تمثيل سمير باشا وسيد فياض وتغريد العزاوي واخرون.

عن الفيلم قال المخرج حيدرلـ (الزمان) ان (بورتريه هو من اول الافلام المرعبة في العراق ويتحدث عن جريمـــة الاتجار بالاعضاء البشــــــرية وعدم احترام الطبيب لمهنـــــــــــته من خلال اصطياد ضحاياه وبــــــــــيع اعضائهم ، والفيلم شــــارك في مهرجان لاغوس في نيجيريا ونال جائزة افضل اخراج).

وعن افلام الرعب تحدث الناقد السينمائي مهدي عباس قائلا ( في عالم اليوم اصبح من الصعب ان تجد فيلم رعب يعتمد على اثارة وارعاب حواسك دون دماء) واضاف (فيلم بورتريه لمخرجه حيدر الشالجي هو من انجح الافلام.

والفيلم يحمل فكرتين ،عملية بيع وتجارة الاعضاء البشرية من خلال الرعب ،لكن في هذا الفيلم الصـــــــوت ضبابية وبدون وضوح كون مشاهد الرعب صورة ظلامــــية والموسيقى كانــــت اعلى من الصوت وعموما في النهاية هي محاولة جيــــــــدة كون هذا اول فيلم رعب عراقي واتمنى من المخرج ان يعمل على اخراج فيلم روائي طويل كي يبقى في الذاكرة ) .

بعدها تحدث الناقد والاكاديمي سالم شدهان فقــــــــال (ازدادت شعبية افلام الرعب في عام 2018 عــــــــندما اعتاد كتاب قصص الرعب صعود سلم المجد من خلال الافكار التي تشمل خوض مخاطر حقيقية .

واضاف (ان فيلم بورتريه يناســـــب الجميع وفيه نمط من الغرابة يجعلك تتســــــــــــــــاءل عما الت اليه قصة الفيلــــــم وما ان تكتمل خطوط الحكاية حــــــتى تصبح الرحلة مظلمة مما يجعلك ترغب في تكرار المشاـــــهدة لتبدا بحل الالغاز المحيرة).

وقـــــــــــال المخرج عزام صالح (غالبا ماتتعامل افلام الرعب مع مخاوف وكوابيس المشاهدين وخوفهم من المجهول لذلك ترتبط افلام الرعــــب بقصص تدور حول قوى شريرة تتدخل في حياتنا اليومية وهذا ماوجدناه في الفيلم وهو اول فيلم رعب عراقي والفيلم اعتمد على الموســــــيقى والحبكة والانارة كافضل ادوات افلام كهذة .والفيلم مبني على قصة حقيقية وشخصيات واقعية ويعتمد على احداث انسانية ويبقى الفيلم محاولة ممتعة لدرجة تصيبك مشاهدته بالدهشة لكنه ينحرف بسهولة نحو الرعب الجسدي واقول ان الفيلم يستحق الصدارة في كل زمان ومكان ).