بوحدتنا نقضي على التفكك والعصبية والتفرقة – خالد محسن الروضان

ان جوهر التعايش الانساني يقود الامه الى تحقيق الفضيلة ومكارم الاخلاق ونبذ الانانية والتمسك بالمثل العليا والخلق العالي والتعاون على البر والتقوى والارتباط بقيم السماء ارتباط الحب والرجاء والامل. ان التطلع الى المثل العليا والتعايش الانساني والتمسك بالسلوك الفردي والاجتماعي الفاضل يحصن الامة ضد الخوف والتردد والاستعلاء والبغي، ويقودها الى التوحد بدل الفرقة والفتنة ويربط ابناء الشعب بعضهم الى بعض برباط الحب والتعاون والرخاء والمصير المشترك بدل التفكك والتفتت والانزواء. لذلك كان الرسول (ص) يتعامل ويعايش الناس في كل المناسبات العامة والخاصة وفي كل الظروف والبيئات، في حالة الحرب والسلم، داخل مكة وخارجها، قبل الهجرة وبعدها لانه يرى ان الناس حين يتوادون ويتراحمون ويتحدون يرفع من بينهم الظلم والعدوان ولايستطيع الطغاة المستبدون استعبادهم واستغلالهم للمصالح الشخصية والفئوية والحزبية والقبلية. ان في سلوك الرسول (ص) رسالة انسانية في الحب والرحمة الى الانسانية والبشرية كافة دون التفريق بين النوع والجنس واللون والدين بخلاف مانراه اليوم من استعلاء مذهبي وغرور وظيفي، واحتكار سلطوي ، وتسلط في السلطة وتمزق في العلاقة بين المسؤول والناس، وخلق طبقة ارستقراطية وظيفية سخرت (القريب) لخدمتها وفائدتها، وهمشت (البعيد) لانتقامها وثأرها، والسبب في ذلك يعود الى طبيعة الجهل الذي يغرق فيه ممن لايفقه اسلوب التعامل مع الناس. اقول ان الانتساب الى الدولة ليس كافياً وان الانتساب الى الطائفة او المذهب ليس كافياً.. وان الاحتماء بالغير ليس كافياً وانما المهم هو الانتساب الى الامة والوطن والشعب والضمير الانساني الرسالي الذي جاءت به الرسالة المحمدية للانسانية كافة. المهم ان يكون الانتساب انسانياً يحتضن المجتمع، فالانتساب الجيد كالغذاء الجيد، والغذاء الجيد تختلف حصيلته بين البقر والغزال وبين الثعبان والنحلة، وقديماً قال المسيح (ان الناس معادن فمنهم النحاس والفضة والذهب) كما قال افلاطون (ان الناس معادن فمنهم النحاس ومنهم الفضة والذهب) واليوم وبعد مرور 16 عاماً على الاحتلال الاميركي للعراق ما احوجنا في هذا العالم المضطرب الذي قسمت فيه البشرية الى معسكرات متقابلة بين المذاهب والعقائد والقوميات، ان نسعى الى وحدة الامة من اجل القضاء على التفكك والعصبية والتفرقة، والتمسك بالنظر الى الخصم وكأنه صديق، لان ذلك قمة الانصاف والثورة والانقلاب على الذات، ومن يسلك ذلك فأنما يشهد لنفسه بالفضل وحسن الرأي حين يعطي لذي الحق حقه مهما اشتجر الخلاف علينا ان ننصف الناس بالحق كما انصف الرسول (ص) الشيماء بعد حصار الطائف.. (روي في كتب السيره النبويه ان الرسول (ص) اقام في بني سعد حتى الخامسه من عمره، ترضعه (حليمة) في بني سعد بن بكر بنت ابي ذؤيب بن عبد الله بن الحارث، وقد من على ابنتها (الشيماء) ان كانت في حملة اسرت مع بني هوازن بعد حصار الطائف، فلما جيء بها الى الرسول (ص) عرفها واكرمها وردها الى اهلها بعد ان بسط لها رداءه واجلسها عليه رعاية لحقها ولحق امها (سيرة ابن هشام 170/1 ومابعدها) ولتكن لنا جميعاً امة ودولة ورسالة اسوة حسنة بالرسول العظيم محمد (ص) قائد ورسول الانسانية كافة (احبوا بعضكم بعضاً فالاسلام دين المحبة. والناس عيال الله وعيبته، وليس هناك اغير من اللـــــــه).