بوتين يندد أمام شي بالسعي إلى إقامة “عالم أحادي القطب” ومجموعة السبع تتعهّد منع روسيا من “الاستفادة” من حرب أوكرانيا

سمرقند (أوزبكستان) – نيوهاردنبرغ (ألمانيا),- (أ ف ب)

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ في أوزبكستان بالمحاولات الغربية الهادفة إلى إقامة “عالم أحادي القطب” مشيدا ب”الموقف المتوازن” لبكين بشأن أوكرانيا.

وأكد بوتين لشي في أول لقاء بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أن “محاولات إقامة عالم أحادي القطب اتخذت في الفترة الأخيرة شكلا قبيحا للغاية وهي غير مقبولة بتاتا”.

وجلس بوتين وشي قبالة بعضهما البعض في وسط طاولتين مستديرتين يحيط بهما أعضاء وفديهما، خلال اجتماعهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وكانا على ما يبدو الوحيدين من دون كمامة بين أكثر من عشرين شخصا في القاعة.

وقال بوتين لشي “نثمن كثيرا موقف اصدقائنا الصينيين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية”.

وأضاف “نتفهم قلقكم” من دون تحديد المسائل التي قد تكون الصين أثارتها بشأن أوكرانيا.

وتابع “من جانبنا، نحن ملتزمون مبدأ صين واحدة. ندين الاستفزاز من جانب الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها في مضيق تايوان”.

ودعا بوتين إلى “تعزيز منظمة شنغهاي للتعاون على مستوى العالم” معبرا عن ثقته في أن يسهم اجتماع الخميس في “تعزيز الشراكة الروسية الصينية”.

فيما أعلن وزراء التجارة في مجموعة السبع الخميس أنهم سيسعون لتكثيف الضغط على روسيا للحد من الوسائل المتاحة لموسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان بعد اجتماع في ألمانيا إن مجموعة السبع “ستواصل وتوسّع جهودها المنسّقة لمنع روسيا من الاستفادة من عدوانها غير الشرعي” وستحد من قدرتها على مواصلة الحرب.