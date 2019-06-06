بوتين يدعو إلى فتح صفحة جديدة و لندن تشترط تغيير سلوك موسكو

موسكو,-(أ ف ب) -لندن – الزمان – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لندن بعد الفضائح التي اعترتها بما فيها تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في آذار/مارس 2018 في بريطانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولي وكالات أنباء على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي “في نهاية الأمر، علينا أن نطوي هذه الصفحة المتعلقة بجواسيس ومحاولات اغتيال”. لكن

اعتبر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس أن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا لن يكون ممكنا الا إذا غيرت موسكو سلوكها، وذلك إثر دعوة الرئيس فلاديمير بوتين الى “طي الصفحة المرتبطة بالجواسيس”.

وقال المتحدث “من الواضح أن سلوك روسيا العدائي والذي يزعزع الاستقرار يقوض مساعيها لتصبح شريكا دوليا مسؤولا”، لكنه اكد أن لندن ستواصل التشاور مع موسكو في قضايا الامن الدولي لان “ذلك يصب في مصلحة المملكة المتحدة”.

وتدارك “لكن رئيسة الوزراء اعلنت في مناسبات عدة أننا لا نستطيع بناء علاقة مختلفة الا إذا غيرت روسيا سلوكها”.