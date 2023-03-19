بوتين يتجول داخل ماريوبول وكييف تندد بانعدام وخز الضمير

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬إلى‭ ‬ماريوبول‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الغزو‭ ‬واجتمع‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬جيشه‭ ‬هناك‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬كييف‭ ‬التي‭ ‬نددت‭ ‬ب»انعدام‭ ‬الشعور‭ ‬بوخز‭ ‬الضمير‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭.‬

وعقب‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬التاسعة‭ ‬لضم‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة،‭ ‬نشر‭ ‬الكرملين‭ ‬فيديو‭ ‬لوصول‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مروحية‭ ‬إلى‭ ‬ماريوبول،‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬موسكو‭ ‬بعد‭ ‬حصار‭ ‬طويل‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي‭.‬

وأثارت‭ ‬الزيارة‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حيث‭ ‬انتقد‭ ‬مساعد‭ ‬للرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلنسكي‭ ‬‮«‬خبث‮»‬‭ ‬بوتين‭ ‬و»انعدام‭ ‬الشعور‭ ‬بوخز‭ ‬الضمير‮»‬‭ ‬لديه‭.‬

وجال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وشوهد‭ ‬وهو‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬بنفسه‭. ‬وقال‭ ‬الكرملين‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬تفقد‭ ‬مسرحا‭ ‬موسيقيا‭ ‬أعيد‭ ‬بناؤه‭ ‬واستمع‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المنكوبة‭.‬

بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬الكرملين‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬ماريوبول‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬السبت‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬‮«‬العفوية‮»‬‭ ‬لرحلته‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬ماريوبول‭ ‬لبوتين‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نصلي‭ ‬من‭ ‬أجلك‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬مدينته‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬قطعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الجنة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬وأظهرت‭ ‬حصول‭ ‬الزيارة‭ ‬ليلا‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬بوتين‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬عفوية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنقّلاته‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬واللقاءات‭ ‬مع‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مخططا‭ ‬لها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬تمت‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬وفي‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬لبوتين‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬غزوه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتأتي‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ماريوبول‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬مصنع‭ ‬آزوفستال‭ ‬للصلب،‭ ‬المعقل‭ ‬الأخير‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬