بوتين يتجول داخل ماريوبول وكييف تندد بانعدام وخز الضمير

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – موسكو -الزمان
أعلن الكرملين الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة غير معلنة إلى ماريوبول هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ الاستيلاء عليها من أوكرانيا في بداية الغزو واجتمع مع قادة جيشه هناك ، ما أثار غضب كييف التي نددت ب»انعدام الشعور بوخز الضمير» لدى الرئيس الروسي.
وعقب ساعات فقط من زيارته القرم في الذكرى التاسعة لضم شبه الجزيرة، نشر الكرملين فيديو لوصول بوتين على متن مروحية إلى ماريوبول، المدينة الساحلية التي سيطرت عليها موسكو بعد حصار طويل الربيع الماضي.
وأثارت الزيارة ردود فعل غاضبة من قبل أوكرانيا، حيث انتقد مساعد للرئيس فولوديمير زيلنسكي «خبث» بوتين و»انعدام الشعور بوخز الضمير» لديه.
وجال بوتين في المدينة وشوهد وهو يقود سيارته بنفسه. وقال الكرملين إن الرئيس الروسي تفقد مسرحا موسيقيا أعيد بناؤه واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة.
بدوره أوضح الكرملين أن بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبول بعد زيارته السبت شبه جزيرة القرم مشددا على الطبيعة «العفوية» لرحلته.
وقال أحد سكان ماريوبول لبوتين «إننا نصلي من أجلك»، واصفا مدينته بأنها «قطعة صغيرة من الجنة»، بحسب لقطات فيديو بثها التلفزيون الروسي وأظهرت حصول الزيارة ليلا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن زيارة بوتين كانت «عفوية»، مشيرا إلى أن تنقّلاته في المدينة واللقاءات مع السكان المحليين لم يكن مخططا لها.
وأضاف أن الزيارة تمت «في وقت متأخر جدا» السبت وفي الساعات الأولى من صباح الاحد.
وهذه هي الزيارة الأولى لبوتين إلى منطقة دونباس الشرقية منذ غزوه أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي، وتأتي بعد عام تقريبا من إعلان السيطرة على ماريوبول بعد حملة أدت إلى تدمير مصنع آزوفستال للصلب، المعقل الأخير للقوات الأوكرانية في المدينة.