بوتين وزيلنسكي يتناكفان بزيارة خطوط التماس في الجبهة

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬زار‭ ‬منطقتين‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وصفتها‭ ‬كييف‭ ‬بجولة‭ ‬اطلاع‭ ‬على‭ ‬‮«‬جرائم‮»‬‭ ‬روسية‭. ‬اعتبرت‭ ‬موسكو‭ ‬الزيارة‭ ‬تأكيدا‭ ‬لسيطرتها‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬محتلة‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تسيطر‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬رغم‭ ‬إعلانها‭ ‬ضمهما‭ ‬مثيرة‭ ‬تنديدا‭ ‬واسعا‭. ‬وأُعلن‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬بوتين‭ ‬إلى‭ ‬خيرسون‭ ‬ولوغانسك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬إجرائها،‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬شانغغو‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬ب»تصميم‮»‬‭ ‬بكين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وتبحث‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬حلفاء‭ ‬بمواجهة‭ ‬الغرب‭ ‬بينما‭ ‬تتسبب‭ ‬حربها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بدمار‭ ‬واسع‭ ‬ومعاناة‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬بوتين‭ ‬المتمثل‭ ‬ببسط‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬يزور‭ ‬المناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بالغ‭ ‬الاهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبوتين‭ ‬بوصفه‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬المسلحة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يطلع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬بوتين،‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بلدة‭ ‬أفدييفكا‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لمكتبه‭. ‬وزار‭ ‬زيلينسكي‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬متقدمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬دونيستك‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية،‭ ‬وتمنى‭ ‬لجنوده‭ ‬فصحا‭ ‬أرثوذكسيا‭ ‬مجيدا،‭ ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬الموقع‭.‬‮ ‬‭ ‬وظهر‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬جالسا‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬إلى‭ ‬مائدة‭ ‬وضعت‭ ‬عليها‭ ‬حلوى‭ ‬تقليدية‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭.‬‮ ‬‭ ‬أرسل‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬أكبر‭ ‬نزاع‭ ‬تشهده‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الآن‭ ‬بصدد‭ ‬الاستعداد‭ ‬لهجوم‭ ‬مضاد‭ ‬خلال‭ ‬الربيع‭.‬

واعتبر‭ ‬المستشار‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ميخايلو بودولياك‭ ‬زيارة‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬جولة‭ ‬خاصة‭ ‬لعرّاب‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭.. ‬للاستمتاع‭ ‬لآخر‭ ‬مرّة‭ ‬بجرائم‭ ‬أتباعه‮»‬‭. ‬وبعدما‭ ‬أُعلن‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوكرانيون‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬قصفت‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬تسعة‭ ‬بجروح‭.‬