بوتين “مستعد” للحوار ويشيد بـ”مقاربة متوازنة” لإفريقيا في النزاع الأوكراني

موسكو-(أ ف ب) – الزمان –

أعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة افريقية حول النزاع الأوكراني، السبت أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “الحرب يجب ان تنتهي” في أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا “لا يمكن لحرب ان تستمر الى ما لا نهاية (…) هذه الحرب يجب ان تنتهي”، مضيفا “من مصلحتنا المشتركة ان تنتهي هذه الحرب” ومشددا على أن الدول الافريقية “تتأثر في شكل سلبي” بهذا النزاع.

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت “استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام”، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة في شأن أوكرانيا، مشيدا ب”مقاربتهم المتوازنة” حيال هذه الأزمة.

وقال بوتين في مستهل هذا الاجتماع في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا والتي وصل اليها وفد الوساطة الافريقية بعد زيارته كييف، “نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية”.

واضاف “نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند الى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار”.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة التفاوض مع موسكو منددا بعملية “غش” من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.

وتابع بوتين “في روسيا، نكن احتراما كبيرا لموقف الدول الافريقية من اجل الحفاظ على الاستقرار (…) وندعم تطلعاتها نحو سياسة سلمية”.

وتابع أنه “يقدر” مساعي هذه الدول بحثا عن سبل لتسوية النزاع الاوكراني، مشددا على أن “التعزيز الشامل للعلاقات مع دول القارة الافريقية هو أولوية في السياسة الخارجية” الروسية.