بوتين: لم يُسحب أي جندي من أوكرانيا لوقف التمرد

موسكو (أ ف ب) – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في خطاب ألقاه أمام عسكريين في الكرملين أن ما من جندي روسي يشارك في العمليات في أوكرانيا أعيد إلى روسيا لوقف تمرد مجموعة فاغنر.

وأوضح بوتين “لم نضطر إلى سحب وحدات قتالية من منطقة العملية العسكرية الخاصة”.

وشكر الرئيس الروسي العسكريين الذين حالوا دون وقوع “حرب أهلية” خلال تمرد مجموعة فاغنر المسلحة في نهاية الأسبوع الماضي وأشاد بطياري الجيش الذين قتلهم المتمردون.

وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في موسكو “مع رفاق السلاح، وقفتم في وجه هذه الاضطرابات التي كانت نتيجتها لتكون الفوضى لا محال”. وأكد “في الواقع منعتم وقوع حرب أهلية” داعيا إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الطيارين الذين قتلهم المتمردون “وهم يؤدون واجبهم بشهامة”.

وأكد الرئيس الروسي أن تمرد فاغنر المسلح لم يحظ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس.

وأضاف بوتين “الأشخاص الذين انجروا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم” مؤكدا أن عمل الأجهزة الأمنية “سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير”.

ونفى الكرملين أن يكون تمرد فاغنر أضعف فلاديمير بوتين مع أنه تسبب بأسوأ أزمة تشهدها روسيا منذ وصول الرئيس الروسي إلى السلطة قبل أكثر من 20 عاما.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “نحن لا نؤيد” هذه التحليلات معتبرا إياها “نقاشات لا طائل منها ولا تمت إلى الواقع بصلة”. وأضاف “هذه الأحداث أظهرت إلى أي مدى يلتف المجتمع حول الرئيس”.