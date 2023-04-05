بوتين للسفيرة الأمريكية:واشنطن مسؤولة عن الأزمة وبولندا تعد أوكرانيا بكامل أسطولها من ميغ-29

‭ ‬وارسو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باريس‭ -‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

اتّهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬الاتّحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بـ»إشعال‭ ‬فتيل‭ ‬مواجهة‭ ‬جيوسياسية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬لدى‭ ‬تسلّمه‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سفير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الفرنسي‭ ‬رولان‭ ‬غالاراغ‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الاتّحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أشعل‭ ‬فتيل‭ ‬مواجهة‭ ‬جيوسياسية‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأنّ‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبروكسل‭ ‬‮«‬تدهورت‭ ‬بشكل‭ ‬حادّ‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬وحمّل‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لدى‭ ‬تسلّمه‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬السفيرة‭ ‬الأميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬لين‭ ‬ترايسي،‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬مسؤولية‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وتدهورت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أمر‭ ‬بوتين‭ ‬قواته‭ ‬بغزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬بوتين‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬توقيف‭ ‬مراسل‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬وتوجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬إليه‭ ‬بالتجسس،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭ ‬تسلّم‭ ‬خلالها‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬17‭ ‬سفيرا‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتّحدة،‭ ‬والتي‭ ‬يتوقّف‭ ‬عليها‭ ‬أمن‭ ‬العالم‭ ‬واستقراره،‭ ‬تمرّ‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬بأزمة‭ ‬عميقة‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أقول‭ ‬إنّ‭ ‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ … ‬للانقلاب‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬أدّى‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الحالية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الثورة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬وأسقطت‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موالياً‭ ‬لموسكو‭. ‬وترايسي‭ ‬دبلوماسية‭ ‬ناطقة‭ ‬بالروسية‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬الجمهوريات‭ ‬السوفياتية‭ ‬السابقة‭ ‬جورجيا‭ ‬وكازاخستان‭ ‬وقرغيزستان‭ ‬وتركمانستان‭. ‬وأصبحت‭ ‬ترايسي‭ ‬سفيرة‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬هي‭ ‬الأسوأ‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬الصحافي‭ ‬الأميركي‭ ‬إيفان‭ ‬غيرشكوفيتش‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التجسس‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬واشنطن‭ ‬أمرا‭ ‬‮«‬سخيفا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬للموفد‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬رولاند‭ ‬غالاراغي‭ ‬إن‭ ‬التكتل‭ ‬أشعل‭ ‬فتيل‭ ‬‮«‬مواجهة‭ ‬جيوسياسية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭. ‬وفرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سلسلة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدات‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬البولندي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬مستعدّة‭ ‬لتسليم‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬مستقبلاً‮»‬‭ ‬كامل‭ ‬أسطولها‭ ‬من‭ ‬مقاتلات‭ ‬ميغ‭-‬29‭ ‬السوفياتية‭ ‬الصنع‭. ‬وقال‭ ‬أندريه‭ ‬دودا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إنّ‭ ‬بولندا‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬زودت‭ ‬اوكرانيا‭ ‬ثماني‭ ‬مقاتلات‭ ‬ميغ‭-‬29‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترسل‭ ‬س‭ ‬تا‭ ‬اخرى‭ ‬قريبا،‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬مستقبلا‭ ‬مستعدة‭ ‬لتسلم‭ ‬اوكرانيا‭ ‬كامل‭ ‬اسطولها‭ ‬من‭ (‬مقاتلات‭) ‬ميغ‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬ثلاثين‭ ‬طائرة‭. ‬وقال‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬ستطلب‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬المقبلة‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬فيلينيوس‭ ‬في‭ ‬تمّوز‭/‬يوليو‭ ‬‮«‬ضمانات‭ ‬أمنية‭ ‬إضافية‮»‬‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬دودا‭ ‬‮«‬نحاول‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬أمنية‭ ‬إضافية‭ ‬لأوكرانيا‭ (…) ‬تعزّز‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وتعزّز‭ ‬أيضاً‭ ‬شعور‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬بالأمان‮»‬‭. ‬واعلنت‭ ‬باريس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬جدّد‭ ‬لدى‭ ‬استدعائه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬إدانة‮»‬‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬للجرائم‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬بوتشا‭ ‬وإربين‭ ‬ومدن‭ ‬أوكرانية‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬قال‭ ‬لدى‭ ‬استدعائه‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬فإنّ‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب،‭ ‬وفرنسا‭ ‬تقدّم‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬كلّ‭ ‬الدعم‭ ‬الممكن‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‮»‬‭.‬