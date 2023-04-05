بوتين للسفيرة الأمريكية:واشنطن مسؤولة عن الأزمة وبولندا تعد أوكرانيا بكامل أسطولها من ميغ-29

وارسو-(أ ف ب) – باريس -موسكو -الزمان
اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الاتّحاد الأوروبي بـ»إشعال فتيل مواجهة جيوسياسية» مع روسيا، وذلك لدى تسلّمه أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد في موسكو، الدبلوماسي الفرنسي رولان غالاراغ. وقال الرئيس الروسي في خطاب في الكرملين إنّ «الاتّحاد الأوروبي أشعل فتيل مواجهة جيوسياسية مع روسيا»، معرباً عن أسفه لأنّ العلاقات بين موسكو وبروكسل «تدهورت بشكل حادّ في السنوات الأخيرة». وحمّل بوتين الأربعاء، لدى تسلّمه أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة لين ترايسي، الولايات المتّحدة مسؤولية «الأزمة في أوكرانيا». وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ أن أمر بوتين قواته بغزو أوكرانيا العام الماضي.
وجاءت تصريحات بوتين بعد أسبوع على توقيف مراسل أميركي في روسيا وتوجيه الاتهام إليه بالتجسس، ما أثار ردود فعل غاضبة.
وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في الكرملين تسلّم خلالها أوراق اعتماد 17 سفيرا إنّ «العلاقات بين روسيا والولايات المتّحدة، والتي يتوقّف عليها أمن العالم واستقراره، تمرّ مع الأسف بأزمة عميقة».
وأضاف «لا يسعني إلا أنّ أقول إنّ دعم الولايات المتّحدة … للانقلاب في كييف في 2014 أدّى في النهاية إلى الأزمة الأوكرانية الحالية»، في إشارة إلى الثورة التي شهدتها أوكرانيا في 2014 وأسقطت النظام الذي كان موالياً لموسكو. وترايسي دبلوماسية ناطقة بالروسية عملت في الجمهوريات السوفياتية السابقة جورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان. وأصبحت ترايسي سفيرة خلال أزمة بين الولايات المتحدة وروسيا هي الأسوأ منذ سنوات. والأسبوع الماضي أوقفت السلطات الروسية الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش بتهمة «التجسس»، وهو ما اعتبرته واشنطن أمرا «سخيفا». وقال بوتين للموفد الجديد للاتحاد الأوروبي إلى موسكو رولاند غالاراغي إن التكتل أشعل فتيل «مواجهة جيوسياسية» مع موسكو. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا منذ أن بدات غزو أوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي. أعلن الرئيس البولندي الأربعاء أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف «مستقبلاً» كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفياتية الصنع. وقال أندريه دودا في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ بولندا التي سبق أن زودت اوكرانيا ثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل س تا اخرى قريبا، ستكون «مستقبلا مستعدة لتسلم اوكرانيا كامل اسطولها من (مقاتلات) ميغ» والذي يضم ثلاثين طائرة. وقال أنّ بلاده ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في فيلينيوس في تمّوز/يوليو «ضمانات أمنية إضافية» لأوكرانيا. وقال دودا «نحاول الحصول على ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا (…) تعزّز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزّز أيضاً شعور الشعب الأوكراني بالأمان». واعلنت باريس الأربعاء أنّ القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية في موسكو جدّد لدى استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية «إدانة» فرنسا «للجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا وإربين ومدن أوكرانية أخرى». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إنّ القائم بالأعمال قال لدى استدعائه إنّه «على غرار ما قال رئيس الجمهورية في 31 آذار/مارس، فإنّ هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وفرنسا تقدّم لأوكرانيا، منذ بدء النزاع، كلّ الدعم الممكن لمكافحة الإفلات من العقاب».