بوتين‭ ‬يقر‭ ‬بأثر‭ ‬العقوبات‭ ‬وسط‭ ‬توقعات بطول‭ ‬الحرب‭ ‬والهند‭ ‬تشتري‭ ‬النفط‭ ‬الروسي

كييف تنذر بطرد رهبان كنيسة مرتبطة بموسكو
كييف – موسكو – الزمان -(أ ف ب)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن العقوبات الدولية التي فرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات «سلبية»، وذلك بعد أشهر من تأكيده بأن موسكو تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد.
وقال خلال اجتماع مع الحكومة بث وقائعه التلفزيون إن «العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي قد يكون لها في المدى المتوسط تداعيات سلبية عليه».
في غضون ذلك، روسيا تعلن عن اتفاق مع الهند لزيادة امدادها بالنفط «بشكل كبير»
موسكو 29-3-2023 (أ ف ب) – أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» الأربعاء توقيعها عقدا مع شريك هندي من أجل «زيادة» شحنات النفط الروسي «بشكل كبير»، فيما تسعى موسكو المستهدفة بعقوبات غربية على خلفية غزوها لأوكرانيا، لإعادة توجيه مبيعاتها إلى آسيا. وقالت «روسنفت» في بيان إن رئيسها إيغور سيتشين خلال رحلة إلى الهند «وقع مع شركة إنديان أويل كومباني اتفاقا لزيادة إمدادات النفط بشكل كبير إلى الهند».
و توقع الكرملين الأربعاء أن «يطول» أمد «الحرب الهجينة» بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في اوكرانيا بعد اكثر من سنة على بدء الغزو الروسي لهذا البلد. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول».
وأضاف أن الروس يلتفون حول الرئيس فلاديمير بوتين بشكل «غير مسبوق» ومعظمهم يريدون أن تتحقق أهدافه في أوكرانيا. وأوضح قائلا «نرى التفافا غير مسبوق للمجتمع الروسي حول الرئيس، حول القائد الأعلى للقوات المسلحة والسياسات التي ينتهجها». اضاف «نرى اقتناعًا سائدا تماما في مجتمعنا بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة يجب أن تتحقق وستتحقق»، مستخدماً التسمية الروسية للهجوم. فيما أكّدت كييف أنّها لا تعتزم استخدام القوة لإخلاء دير شهير في كييف من رهبان كنيسة أرثوذكسية مرتبطة بموسكو أنذرتهم السلطات الأوكرانية بوجوب إخلائه بحلول الأربعاء.
و»دير الكهوف» الذي تأسّس في القرن الحادي عشر والمدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، يطلّ على نهر دنيبرو ويقيم فيه رهبان تابعون لفرع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي كانت حتى بدء الغزو الروسي موالية لبطريركية موسكو.
في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، أعلنت الكنيسة التي يتبع لها رهبان الدير قطع علاقاتها مع روسيا، بعد أن دعم بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل بقوة غزو أوكرانيا. لكنّ الحكومة الأوكرانية تعتقد أنّ هذه الكنيسة ما زالت عملياً تابعة لموسكو. وأمهلت السلطات الأوكرانية رهبان دير الكهوف حتى الأربعاء لإخلاء هذا الدير الذي يعتبر دوره أساسياً في تاريخ الأرثوذكسية في أوكرانيا وروسيا. لكنّ الرهبان يرفضون الانصياع لقرار إخلاء الدير. والأربعاء، قال أوليكسيتش دانيلوف، أمين سرّ مجلس الأمن القومي الأوكراني، للصحافيين إنّه «ما من أحد سيتمّ جرّه بالقوة، ولن تكون هناك عمليات إخلاء بالقوّة. كلّ شيء سيتمّ وفقاً للقانون».
وكانت وزارة الثقافة الأوكرانية أعلنت في منتصف آذار/مارس إنهاء عقد الإيجار الذي سمح لهذه الكنيسة باستئجار جزء من الدير مجاناً. وعزت الوزارة قرارها إلى «انتهاكات (للقوانين المنظّمة) لاستخدام أملاك الدولة». بدوره، قال متحدّث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إنّ إجراءات إخلاء الدير «تنطلق الأربعاء» لكن في الوقت الراهن لم يتمّ تحديد «مهلة نهائية» لموعد إنجازها، مشدّداً كذلك على أنّه لن يكون هناك «طرد بالقوة». بالمقابل يصرّ الرهبان على تحدّي قرار الإخلاء.
وقال متحدّث باسم الكنيسة التي يتبع لها الرهبان إنّه «ليست هناك أيّ وثيقة تلزمنا بمغادرة هذا الدير اليوم».