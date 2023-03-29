بوتين‭ ‬يقر‭ ‬بأثر‭ ‬العقوبات‭ ‬وسط‭ ‬توقعات بطول‭ ‬الحرب‭ ‬والهند‭ ‬تشتري‭ ‬النفط‭ ‬الروسي

كييف‭ ‬تنذر‭ ‬بطرد‭ ‬رهبان‭ ‬كنيسة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بموسكو

كييف‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬تداعيات‭ ‬‮«‬سلبية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تأكيده‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬الواقع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الجديد‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬بث‭ ‬وقائعه‭ ‬التلفزيون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬روسيا‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الهند‭ ‬لزيادة‭ ‬امدادها‭ ‬بالنفط‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬

موسكو‭ ‬29‭-‬3‭-‬2023‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الروسية‭ ‬العملاقة‭ ‬‮«‬روسنفت‮»‬‭ ‬الأربعاء‭ ‬توقيعها‭ ‬عقدا‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬هندي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬زيادة‮»‬‭ ‬شحنات‭ ‬النفط‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬موسكو‭ ‬المستهدفة‭ ‬بعقوبات‭ ‬غربية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬لإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬مبيعاتها‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬روسنفت‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬رئيسها‭ ‬إيغور‭ ‬سيتشين‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬‮«‬وقع‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إنديان‭ ‬أويل‭ ‬كومباني‭ ‬اتفاقا‭ ‬لزيادة‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬الهند‮»‬‭.‬

و‭ ‬توقع‭ ‬الكرملين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يطول‮»‬‭ ‬أمد‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬الهجينة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬بالمعنى‭ ‬الواسع‭ ‬وعن‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬غير‭ ‬صديقة‭ ‬ومناهضة،‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬الهجينة،‭ ‬فإن‭ ‬أمدها‭ ‬سيطول‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬يلتفون‭ ‬حول‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭ ‬ومعظمهم‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأوضح‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬التفافا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للمجتمع‭ ‬الروسي‭ ‬حول‭ ‬الرئيس،‭ ‬حول‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‮»‬‭. ‬اضاف‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬اقتناعًا‭ ‬سائدا‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬أهداف‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬وستتحقق‮»‬،‭ ‬مستخدماً‭ ‬التسمية‭ ‬الروسية‭ ‬للهجوم‭. ‬فيما‭ ‬أكّدت‭ ‬كييف‭ ‬أنّها‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬لإخلاء‭ ‬دير‭ ‬شهير‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬من‭ ‬رهبان‭ ‬كنيسة‭ ‬أرثوذكسية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بموسكو‭ ‬أنذرتهم‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بوجوب‭ ‬إخلائه‭ ‬بحلول‭ ‬الأربعاء‭.‬

و»دير‭ ‬الكهوف‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تأسّس‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬والمدرج‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي،‭ ‬يطلّ‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دنيبرو‭ ‬ويقيم‭ ‬فيه‭ ‬رهبان‭ ‬تابعون‭ ‬لفرع‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬موالية‭ ‬لبطريركية‭ ‬موسكو‭.‬

في‭ ‬أعقاب‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬أعلنت‭ ‬الكنيسة‭ ‬التي‭ ‬يتبع‭ ‬لها‭ ‬رهبان‭ ‬الدير‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬بطريرك‭ ‬موسكو‭ ‬وعموم‭ ‬روسيا‭ ‬كيريل‭ ‬بقوة‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭. ‬لكنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الكنيسة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬عملياً‭ ‬تابعة‭ ‬لموسكو‭. ‬وأمهلت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬رهبان‭ ‬دير‭ ‬الكهوف‭ ‬حتى‭ ‬الأربعاء‭ ‬لإخلاء‭ ‬هذا‭ ‬الدير‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬دوره‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭. ‬لكنّ‭ ‬الرهبان‭ ‬يرفضون‭ ‬الانصياع‭ ‬لقرار‭ ‬إخلاء‭ ‬الدير‭. ‬والأربعاء،‭ ‬قال‭ ‬أوليكسيتش‭ ‬دانيلوف،‭ ‬أمين‭ ‬سرّ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأوكراني،‭ ‬للصحافيين‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬سيتمّ‭ ‬جرّه‭ ‬بالقوة،‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬عمليات‭ ‬إخلاء‭ ‬بالقوّة‭. ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬سيتمّ‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‮»‬‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬لهذه‭ ‬الكنيسة‭ ‬باستئجار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الدير‭ ‬مجاناً‭. ‬وعزت‭ ‬الوزارة‭ ‬قرارها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ (‬للقوانين‭ ‬المنظّمة‭) ‬لاستخدام‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬متحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬إجراءات‭ ‬إخلاء‭ ‬الدير‭ ‬‮«‬تنطلق‭ ‬الأربعاء‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬تحديد‭ ‬‮«‬مهلة‭ ‬نهائية‮»‬‭ ‬لموعد‭ ‬إنجازها،‭ ‬مشدّداً‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬طرد‭ ‬بالقوة‮»‬‭. ‬بالمقابل‭ ‬يصرّ‭ ‬الرهبان‭ ‬على‭ ‬تحدّي‭ ‬قرار‭ ‬الإخلاء‭.‬

وقال‭ ‬متحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الكنيسة‭ ‬التي‭ ‬يتبع‭ ‬لها‭ ‬الرهبان‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬أيّ‭ ‬وثيقة‭ ‬تلزمنا‭ ‬بمغادرة‭ ‬هذا‭ ‬الدير‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬