بوتين‭ ‬يتباهى‭ ‬بدبلوماسية‭ ‬الهوكي‭ ‬ويهوي‭ ‬على‭ ‬الجليد

موسكو-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬تباهى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بميزات‭ ‬التقارب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رياضة‭ ‬الهوكي‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ثم‭ ‬سقط‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬بساط‭ ‬أحمر‭ ‬وضع‭ ‬على‭ ‬الجليد‭.‬

ومساء‭ ‬الجمعة‭ ‬شارك‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬للكرملين‭ ‬(66‭ ‬عاما)‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬روس‭ ‬ونجوم‭ ‬هوكي‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬جنوب‭ ‬روسيا‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬بوتين‭ ‬وهو‭ ‬يمارس‭ ‬أنشطة‭ ‬رياضية‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬«دبلوماسية‭ ‬هوكي‭ ‬محتملة»‭ ‬خلال‭ ‬حديث‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المباراة‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬الأحد،‭ ‬«هذا‭ ‬يقرب‭ ‬الناس‭ ‬ويسمح‭ ‬بنسج‭ ‬علاقات‭ ‬ثقة»‭. ‬وإن‭ ‬نجح‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬تسجل‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬ال14‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬علق‭ ‬مستخدمو‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬مشاهد‭ ‬سقوطه‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬بساط‭ ‬أحمر‭ ‬أثناء‭ ‬تحية‭ ‬الجمهور‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬هرع‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬لمساعدته‭ ‬نهض‭ ‬بوتين‭ ‬وحده‭ ‬وواصل‭ ‬تحية‭ ‬الجمهور‭. ‬وأثار‭ ‬شريط‭ ‬الفيديو‭ ‬هذا‭ ‬تعليقات‭ ‬ساخرة‭ ‬وتساءل‭ ‬البعض‭ ‬ما‭ ‬سيحل‭ ‬بالسجادة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬الرئيس‭. ‬ويطرح‭ ‬بوتين‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬مدافع‭ ‬عن‭ ‬نمط‭ ‬عيش‭ ‬صحي،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬خلال‭ ‬أنشطة‭ ‬رياضية‭. ‬وكان‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مباريات‭ ‬هوكي‭. ‬وكان‭ ‬بوتين‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفنلندي‭ ‬سولي‭ ‬نينيستو‭. ‬وهو‭ ‬يتزلج‭ ‬على‭ ‬الجليد‭ ‬بانتظام‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشينكو‭. ‬الجمعة‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بوتين‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬ولاعبو‭ ‬هوكي‭ ‬روس‭ ‬كبافيل‭ ‬بور‭ ‬وسلافا‭ ‬فيتيسوف‭. ‬وفاز‭ ‬فريق‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بنتيجة‭ ‬14‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬لفريق‭ ‬يضم‭ ‬هواة‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬رفيع‭ ‬بينهم‭ ‬الميلياردير‭ ‬غينادي‭ ‬تيمتشينكو‭ ‬الخاضع‭ ‬لعقوبات‭ ‬أميركية‭ ‬لعلاقاته‭ ‬مع‭ ‬الكرملين‭. ‬